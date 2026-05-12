Экс-ведущая «Матч ТВ» Ромашкина: «Равенства у нас нет. И бедных женщин за все готовы разнести. Короче, жить тяжело»

Экс-ведущая «Матч ТВ» Яна Ромашкина рассказала о дискриминации женщин в России.

– Виктория Боня недавно на короткое время стала голосом женского восстания.

– Если что-то в лучшую сторону после этого изменится, то отлично.

Но было странно видеть, как Соловьев и Милонов начали ее хейтить. Зачем? На ровном месте оскорблять женщину? Это же некрасиво и ненормально.

Про мужское вообще молчу. Если ты столько лет журналист на большом телеканале – нужно соблюдать субординацию. Ты владеешь словом лучше нас всех вместе взятых. Не понравились ее мысли – так есть 100 тысяч вариантов донести свою позицию. Мягко, тонко, аккуратно.

А тупые оскорбления – это бесчеловечно. Как можно до такого опускаться?

– Есть ощущение, что в России женщин не только в футболе, а вообще могут быстро заземлить? Или у нас все-таки равенство?

– Равенства у нас нет. Начнем с того, что женщинам нельзя восходить на церковный алтарь, а мужчинам можно.

– Но это религиозная история.

– А начиная ими и заканчивая общественным. Худая – плохо, полная – плохо. Не родила – плохая. Родила, но с кесаревым – плохая. Не кормила грудью – плохая. Родила много детей – плохая. Красивая – шлюха. Некрасивая – страшила. Зубы кривые – ставь брекеты. Виниры – ой, конечно, кто-то тебе денег дал. Забуллят и захейтят за что угодно.

Внешность, жизнь, профессия – могут зацепиться за любую деталь и уничтожить. Даже сами женщины уничтожают женщин – этого вообще не могу понять. «Ой, такая белоручка». «Больно тебе? А как раньше женщины в поле рожали?»

Ну, если такая умная, иди зубы вылечи без анестезии – как раньше. Огонь от камней добудь. Нравоучения у нас очень любят. И бедных женщин за все готовы разнести. Короче, жить тяжело.

– При нашей жизни что-то изменится? Каким бы хотела видеть мир лет через 10?

– Чтобы люди отстали от людей. Все жили так, как им хочется, не нарушая общие правила. Пусть все оставят в покое и женщин, и мужчин – и занимаются своей жизнью, – рассказала Ромашкина.

