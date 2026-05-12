Экс-ведущая «Матч ТВ» Ромашкина: «Равенства у нас нет. И бедных женщин за все готовы разнести. Короче, жить тяжело»

Экс-ведущая «Матч ТВ» Яна Ромашкина рассказала о дискриминации женщин в России.

– Виктория Боня недавно на короткое время стала голосом женского восстания.

– Если что-то в лучшую сторону после этого изменится, то отлично.

Но было странно видеть, как Соловьев и Милонов начали ее хейтить. Зачем? На ровном месте оскорблять женщину? Это же некрасиво и ненормально.

Про мужское вообще молчу. Если ты столько лет журналист на большом телеканале – нужно соблюдать субординацию. Ты владеешь словом лучше нас всех вместе взятых. Не понравились ее мысли – так есть 100 тысяч вариантов донести свою позицию. Мягко, тонко, аккуратно.

А тупые оскорбления – это бесчеловечно. Как можно до такого опускаться?

– Есть ощущение, что в России женщин не только в футболе, а вообще могут быстро заземлить? Или у нас все-таки равенство?

– Равенства у нас нет. Начнем с того, что женщинам нельзя восходить на церковный алтарь, а мужчинам можно. 

– Но это религиозная история.

– А начиная ими и заканчивая общественным. Худая – плохо, полная – плохо. Не родила – плохая. Родила, но с кесаревым – плохая. Не кормила грудью – плохая. Родила много детей – плохая. Красивая – шлюха. Некрасивая – страшила. Зубы кривые – ставь брекеты. Виниры – ой, конечно, кто-то тебе денег дал. Забуллят и захейтят за что угодно.

Внешность, жизнь, профессия – могут зацепиться за любую деталь и уничтожить. Даже сами женщины уничтожают женщин – этого вообще не могу понять. «Ой, такая белоручка». «Больно тебе? А как раньше женщины в поле рожали?»

Ну, если такая умная, иди зубы вылечи без анестезии – как раньше. Огонь от камней добудь. Нравоучения у нас очень любят. И бедных женщин за все готовы разнести. Короче, жить тяжело.

– При нашей жизни что-то изменится? Каким бы хотела видеть мир лет через 10?

– Чтобы люди отстали от людей. Все жили так, как им хочется, не нарушая общие правила. Пусть все оставят в покое и женщин, и мужчин – и занимаются своей жизнью, – рассказала Ромашкина.

«Почему многие считают, что красивая женщина не может быть умной?» Интервью Яны Ромашкиной с «Матч ТВ»

М-да.....
А ещё у женщин борода поповская не растёт. Какое тут равенство!
Шахтёры кемеровского угольного разреза, готовы предоставить Яне место в бригаде. Так сказать для поддержки гендерного равенства.😏😏😏
Вот она,та кухарка,что готова управлять государством!Еще чуть-чуть и позовет массы на баррикады.
Она даже не знает о чём говорит. Посмотреть бы на неё в мире без подсосов, толстопузого ворья и каблуков. Где бы она оказалась по профессиональным навыкам
И ведь пойдут. Но сама не придёт.
Мало того, что эту проплаченную статейку на главной закрепили. Так вы еще собираетесь тезисы этой мадам отдельными новостями публиковать? Типичный "успешный успех" от жены футболиста. У нас в России же мужчин на руках носят, именно поэтому они в среднем живут на 10 лет меньше
Если бы на 10, как минимум на 15.
Я что то не понял, а что это Ромашкина не вспомнила своего ближайшего коллегу Губерниева, который не один год поливает грязью, чемпионку и главу Федерации лыж, госпожу Вяльбе? За Боню впряглась, а за Вяльбе нет. Обычный перевертыш
Он не коллега, он доверенное лицо президента, советник министра спорта, молодогвардеец, юнармеец и вхож в круг приближенных к подножию престола. Так что Яночка не так глупа, она знает кого трогать можно, а кого не моги.
В Армению пора, на родину мужа. Там равенство и благодать.
Понял всë кроме алтаря. Ромашкина хочет сломать многовековую традицию православия? И она не в курсе, что мужчинам - мирянам тоже запрещëн вход в алтарь, только священнослужителям. А когда не в курсе лучше промолчать.
Не завидую Тикнизяну.
Она в Гейропу смотрит, где кто только не священник((
Ты там бывал ?
Факт. Равенства у нас нет. Даже со 100к зарплатой мужик не рассматривается. Да и мужик ли это в таком случае?
Надо, как губастенькая инфлюенсерша на курсах сказала, чтобы лямы зарабатывал.
Друзья, считаю надо помочь Ромашкиной попасть в тройку заминусованных интервью!
Конечно, равенства нет. Настолько тупорылого мужика как Ромашкина, который просто шпехается с какой-то спортсменкой, никогда в жизни не появилось бы ни на главном федеральном спортивном канале, ни на главной странице главного спортивного сайта.
ага
а где упоминание обратной стороны, что за такой вот ###### всю её сознательную жизнь бегает стадо токсикозников, готовых её с ног до головы вылизать ради её ##### - с подарочками, комплиментиками, сюрпризиками?
или эту часть она воспринимает, как само собой разумеющееся?)
