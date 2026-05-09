Михаил Дегтярев: «9 Мая – святой день для России. Даже в самые суровые годы спорт оставался символом мужества нашего народа»
Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев опубликовал поздравление с Днем Победы.
«9 Мая – святой день для России.
В нашей стране нет семьи, которую не затронула Великая Отечественная война, все внесли свой вклад в общую Победу, нередко ценой жизни. Но даже в самые суровые годы спорт оставался символом мужества нашего народа. Футбольные матчи в осажденных городах, всесоюзные турниры, спортивное вещание – все это поднимало дух народа.
Спортсмены были в первых рядах среди тех, кто встали на защиту страны. В самый тяжелый период Великой Отечественной войны инфизкультовцы обороняли подступы к столице, а студенты и преподаватели Ленинградского университета физкультуры имени Лесгафта ушли на фронт практически в полном составе. За этот подвиг вуз получил орден Красного Знамени.
Из атлетов была сформирована прославленная Отдельная мотострелковая бригада особого назначения НКВД СССР, проводившая смелые операции в тылу противника, они же совершили легендарное восхождение на Эльбрус, во время которого альпинисты сорвали с высочайшей вершины Европы нацистские флаги. Все это укрепляло уверенность в Победе.
Спустя многие десятилетия мы помним эти и другие подвиги, гордимся именами победителей и благодарим наших предков. От всего спортивного сообщества желаю всем ветеранам, детям войны, всем, кто испытал на себе тяготы этого страшного времени, всем, кто чтит их подвиг, долгих лет жизни, веры, надежды и любви», – написал Дегтярев в своем телеграм-канале.
Как в принципе, не одобряется и свинское поведение русского Ваньки из Рязани. Просто последнее менее на слуху, чем громкие происшествия с участием мигрантов.
Вашим дедам и вам (если вы цивилизованный и адекватный представитель своего народа) уважение и благодарность. Без шуток.
Светлая память вашим предкам, и поздравляю вас с днём Великой Победы!
И спасибо им за их жертву. Никто не забыт. Ничто не забыто.
Сотни национальностей и народов в России и в СССР, но для тех, кто намерился тогда и мечтает до сих пор нас подчинить, мы все русские. С праздником все русские народы!
Царь показывает: вот сидят чуваши, вон татары, вон башкиры, вон черкесы свирепые, вон бурлаки волжские, а вот чечены непримиримые.
Посол: А где же русские?!
Царь: а все вместе они и есть русские!
С днём Великой Победы, Ильдар!
____
Они с детьми погнали матерей
И яму рыть заставили, а сами
Они стояли, кучка дикарей,
И хриплыми смеялись голосами.
У края бездны выстроили в ряд
Бессильных женщин, худеньких ребят.
Пришел хмельной майор и медными глазами
Окинул обреченных… Мутный дождь
Гудел в листве соседних рощ
И на полях, одетых мглою,
И тучи опустились над землею,
Друг друга с бешенством гоня…
Нет, этого я не забуду дня,
Я не забуду никогда, вовеки!
Я видел: плакали, как дети, реки,
И в ярости рыдала мать-земля.
Своими видел я глазами,
Как солнце скорбное, омытое слезами,
Сквозь тучу вышло на поля,
В последний раз детей поцеловало,
В последний раз…
Шумел осенний лес. Казалось, что сейчас
Он обезумел. Гневно бушевала
Его листва. Сгущалась мгла вокруг.
Я слышал: мощный дуб свалился вдруг,
Он падал, издавая вздох тяжелый.
Детей внезапно охватил испуг,—
Прижались к матерям, цепляясь за подолы.
И выстрела раздался резкий звук,
Прервав проклятье,
Что вырвалось у женщины одной.
Ребенок, мальчуган больной,
Головку спрятал в складках платья
Еще не старой женщины. Она
Смотрела, ужаса полна.
Как не лишиться ей рассудка!
Все понял, понял все малютка.
— Спрячь, мамочка, меня! Не надо умирать! —
Он плачет и, как лист, сдержать не может дрожи.
Дитя, что ей всего дороже,
Нагнувшись, подняла двумя руками мать,
Прижала к сердцу, против дула прямо…
— Я, мама, жить хочу. Не надо, мама!
Пусти меня, пусти! Чего ты ждешь? —
И хочет вырваться из рук ребенок,
И страшен плач, и голос тонок,
И в сердце он вонзается, как нож.
— Не бойся, мальчик мой.
Сейчас вздохнешь ты вольно.
Закрой глаза, но голову не прячь,
Чтобы тебя живым не закопал палач.
Терпи, сынок, терпи. Сейчас не будет больно.—
И он закрыл глаза. И заалела кровь,
По шее лентой красной извиваясь.
Две жизни наземь падают, сливаясь,
Две жизни и одна любовь!
Гром грянул. Ветер свистнул в тучах.
Заплакала земля в тоске глухой,
О, сколько слез, горячих и горючих!
Земля моя, скажи мне, что с тобой?
Ты часто горе видела людское,
Ты миллионы лет цвела для нас,
Но испытала ль ты хотя бы раз
Такой позор и варварство такое?
Страна моя, враги тебе грозят,
Но выше подними великой правды знамя,
Омой его земли кровавыми слезами,
И пусть его лучи пронзят,
Пусть уничтожат беспощадно
Тех варваров, тех дикарей,
Что кровь детей глотают жадно,
Кровь наших матерей…