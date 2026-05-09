Михаил Дегтярев: «9 Мая – святой день для России. Даже в самые суровые годы спорт оставался символом мужества нашего народа»

Дегтярев: даже в самые суровые годы спорт оставался символом мужества народа.

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев опубликовал поздравление с Днем Победы.

«9 Мая – святой день для России.

В нашей стране нет семьи, которую не затронула Великая Отечественная война, все внесли свой вклад в общую Победу, нередко ценой жизни. Но даже в самые суровые годы спорт оставался символом мужества нашего народа. Футбольные матчи в осажденных городах, всесоюзные турниры, спортивное вещание – все это поднимало дух народа.

Спортсмены были в первых рядах среди тех, кто встали на защиту страны. В самый тяжелый период Великой Отечественной войны инфизкультовцы обороняли подступы к столице, а студенты и преподаватели Ленинградского университета физкультуры имени Лесгафта ушли на фронт практически в полном составе. За этот подвиг вуз получил орден Красного Знамени.

Из атлетов была сформирована прославленная Отдельная мотострелковая бригада особого назначения НКВД СССР, проводившая смелые операции в тылу противника, они же совершили легендарное восхождение на Эльбрус, во время которого альпинисты сорвали с высочайшей вершины Европы нацистские флаги. Все это укрепляло уверенность в Победе.

Спустя многие десятилетия мы помним эти и другие подвиги, гордимся именами победителей и благодарим наших предков. От всего спортивного сообщества желаю всем ветеранам, детям войны, всем, кто испытал на себе тяготы этого страшного времени, всем, кто чтит их подвиг, долгих лет жизни, веры, надежды и любви», – написал Дегтярев в своем телеграм-канале.