Михаил Дегтярев: «9 Мая – святой день для России. Даже в самые суровые годы спорт оставался символом мужества нашего народа»

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев опубликовал поздравление с Днем Победы.

«9 Мая – святой день для России.

В нашей стране нет семьи, которую не затронула Великая Отечественная война, все внесли свой вклад в общую Победу, нередко ценой жизни. Но даже в самые суровые годы спорт оставался символом мужества нашего народа. Футбольные матчи в осажденных городах, всесоюзные турниры, спортивное вещание – все это поднимало дух народа.

Спортсмены были в первых рядах среди тех, кто встали на защиту страны. В самый тяжелый период Великой Отечественной войны инфизкультовцы обороняли подступы к столице, а студенты и преподаватели Ленинградского университета физкультуры имени Лесгафта ушли на фронт практически в полном составе. За этот подвиг вуз получил орден Красного Знамени.

Из атлетов была сформирована прославленная Отдельная мотострелковая бригада особого назначения НКВД СССР, проводившая смелые операции в тылу противника, они же совершили легендарное восхождение на Эльбрус, во время которого альпинисты сорвали с высочайшей вершины Европы нацистские флаги. Все это укрепляло уверенность в Победе.

Спустя многие десятилетия мы помним эти и другие подвиги, гордимся именами победителей и благодарим наших предков. От всего спортивного сообщества желаю всем ветеранам, детям войны, всем, кто испытал на себе тяготы этого страшного времени, всем, кто чтит их подвиг, долгих лет жизни, веры, надежды и любви», – написал Дегтярев в своем телеграм-канале.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Михаила Дегтярева
Всех адекватных россиян с Днём Победы!🎆🎆🎆
ты то уже лопнул, судя по всему)
С Днём победы всех! Это священный праздник, который останется с нами навсегда. Победа, вклад в которую внесла практически каждая семья. Давайте просто вспомним своих близких, которые отдали всё ради её достижения, а многие в том числе и свою жизнь. С праздником!
Дед с маминой стороны был летчиком, был сбит, но выжил в Чехословакии. Но дошёл до Берлина. Дед с отцовской стороны дошёл до Варшавы, был также контужен и вернулся. Оба кыргыза. Мне очень и очень обидно, когда моих соотечественников, да не только моих, но и представителей Центральной Азии в РФ обзывают "чур****". Всех адекватных пользователей Спортса с Великим праздником! Пусть не будет войны! Никто не забыт и ничто не забыто!
Один известный блоггер очень хорошо объяснил насчет тех, кого называют чур****. Так что прежде, чем на кого-то обижаться надо унять стадо гопников-соплеменников, считающих себя хозяевами жизни в чужой стране. Это не в отношении какого-то определенного народа, а в целом.
Понимаю вас. А как вы думаете, вашим дедам не обидно там, за то, как себя ведут их соотечественники в России? Адекватным представителям Киргизии, Узбекистана, Таджикистана не стыдно и не обидно за поведение их соотечественников? Уверена, что такое поведение не одобряется.
Как в принципе, не одобряется и свинское поведение русского Ваньки из Рязани. Просто последнее менее на слуху, чем громкие происшествия с участием мигрантов.
Вашим дедам и вам (если вы цивилизованный и адекватный представитель своего народа) уважение и благодарность. Без шуток.
Светлая память вашим предкам, и поздравляю вас с днём Великой Победы!
С Днем Великой Победы. Подвиг многонационального Советского народа.. Спасибо нашим бабушкам и дедушкам. Светлая память погибшим в той войне и уже ушедшим. Здоровья тем немногочисленным Ветеранам и Труженикам тыла,кто и сейчас с нами.
Всех граждан СНГ с великими праздником победы ✌️
А ты?
Это была победа советского народа! всех с светлым праздником
Прошу заменить этот день не только для России имеет значения а для всего СССР, у меня дед и двое его братья погибли в ВОВ также к многих,у них был идея быть свободным они все сражались вместе против нацизма
С днём Великой Победы, потомки великих героев! Победу над фашистской гидрой добывали как могли, русские, казахи, татары (в том числе, мой дед), украинцы, чуваши, чеченцы, грузины, якуты, киргизы, таджики, азербайджанцы и представители сотен других национальностей, объединённых одной единой целью!
И спасибо им за их жертву. Никто не забыт. Ничто не забыто.
Верные слова!
Сотни национальностей и народов в России и в СССР, но для тех, кто намерился тогда и мечтает до сих пор нас подчинить, мы все русские. С праздником все русские народы!
Поддерживаю! Помню, была байка про какого-то из наших царей, что приехал к нему посол заморский, устроили для него приём. Посол просит: покажите мне русских!
Царь показывает: вот сидят чуваши, вон татары, вон башкиры, вон черкесы свирепые, вон бурлаки волжские, а вот чечены непримиримые.
Посол: А где же русские?!
Царь: а все вместе они и есть русские!
С днём Великой Победы, Ильдар!
С днем Великой Победы! Никто не забыт ничто не забыто!
Для тех, кто спрашивает, в чём смысл праздновать сегодня, предлагаю освежить память классикой от Мусы Джалиля. Праздновать и радоваться надо, потому что ВОТ ЭТО было побеждено и повержено! И главное, чтобы сейчас такое не возродилось, хотя очень хочет.
____
Они с детьми погнали матерей
И яму рыть заставили, а сами
Они стояли, кучка дикарей,
И хриплыми смеялись голосами.
У края бездны выстроили в ряд
Бессильных женщин, худеньких ребят.
Пришел хмельной майор и медными глазами
Окинул обреченных… Мутный дождь
Гудел в листве соседних рощ
И на полях, одетых мглою,
И тучи опустились над землею,
Друг друга с бешенством гоня…
Нет, этого я не забуду дня,
Я не забуду никогда, вовеки!
Я видел: плакали, как дети, реки,
И в ярости рыдала мать-земля.
Своими видел я глазами,
Как солнце скорбное, омытое слезами,
Сквозь тучу вышло на поля,
В последний раз детей поцеловало,
В последний раз…
Шумел осенний лес. Казалось, что сейчас
Он обезумел. Гневно бушевала
Его листва. Сгущалась мгла вокруг.
Я слышал: мощный дуб свалился вдруг,
Он падал, издавая вздох тяжелый.
Детей внезапно охватил испуг,—
Прижались к матерям, цепляясь за подолы.
И выстрела раздался резкий звук,
Прервав проклятье,
Что вырвалось у женщины одной.
Ребенок, мальчуган больной,
Головку спрятал в складках платья
Еще не старой женщины. Она
Смотрела, ужаса полна.
Как не лишиться ей рассудка!
Все понял, понял все малютка.
— Спрячь, мамочка, меня! Не надо умирать! —
Он плачет и, как лист, сдержать не может дрожи.
Дитя, что ей всего дороже,
Нагнувшись, подняла двумя руками мать,
Прижала к сердцу, против дула прямо…
— Я, мама, жить хочу. Не надо, мама!
Пусти меня, пусти! Чего ты ждешь? —
И хочет вырваться из рук ребенок,
И страшен плач, и голос тонок,
И в сердце он вонзается, как нож.
— Не бойся, мальчик мой.
Сейчас вздохнешь ты вольно.
Закрой глаза, но голову не прячь,
Чтобы тебя живым не закопал палач.
Терпи, сынок, терпи. Сейчас не будет больно.—
И он закрыл глаза. И заалела кровь,
По шее лентой красной извиваясь.
Две жизни наземь падают, сливаясь,
Две жизни и одна любовь!
Гром грянул. Ветер свистнул в тучах.
Заплакала земля в тоске глухой,
О, сколько слез, горячих и горючих!
Земля моя, скажи мне, что с тобой?
Ты часто горе видела людское,
Ты миллионы лет цвела для нас,
Но испытала ль ты хотя бы раз
Такой позор и варварство такое?
Страна моя, враги тебе грозят,
Но выше подними великой правды знамя,
Омой его земли кровавыми слезами,
И пусть его лучи пронзят,
Пусть уничтожат беспощадно
Тех варваров, тех дикарей,
Что кровь детей глотают жадно,
Кровь наших матерей…
