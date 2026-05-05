Битва двух «А» за финал Лиги чемпионов. Аналитика на ответный полуфинальный матч турнира между лондонским «Арсеналом» и мадридским «Атлетико»

Лига чемпионов. Полуфинал. Ответный матч.

«Арсенал» (Англия) – «Атлетико» (Испания). 6 мая, 00:00 (время Астаны).

Первый матч – 1:1.

Матч в Лондоне определит первого финалиста Лиги чемпионов сезона-2025/26.

Эксперты Olimpbet видят в «Арсенале» однозначного фаворита как в ответной встрече, так, собственно, и по сумме двухраундового противостояния.

Шансы «канониров» на выход в финал турнира расцениваются приблизительно в два с половиной раза выше, чем мадридские.

Статистика

Матч недельной давности в столице Испании не порадовал болельщиков результативным футболом и множеством голевых моментов, а оба мяча в той игре были проведены с пенальти.

При этом «матрасники» превзошли «оружейников» абсолютно по всем ключевым характеристикам. Хозяева намного чаще били по воротам (18 ударов против 8), попадали в створ (6 на 2) и подавали угловые (6 на 1). И даже мячом «индейцы» владели больше (52 % на 48 % игрового времени).

А если посмотреть на показатели в течение всего розыгрыша ЛЧ-2025/26, то и по ним «Атлетико» мало в чем уступает лондонцам. У мадридцев даже перевес по забитым голам (35 на 28). Правда, если учесть, что команда Диего Симеоне пропустила 27 раз, а коллектив Микеля Артеты всего шесть, то разница существенно в пользу лондонцев (+ 24 и + 8 соответственно).

А так, «Арсенал» лишь немного чаще попадает в створ (6,23 на 5,87 в среднем за матч) и чуть больше контролирует мяч (54,54 % на 49,33 %). Но «матрасники» имеют преимущество по ударам (14,93 на 14,62) и подаваемым угловым (5,53 на 5,38).

Также стоит отметить тот факт, что игроки обеих команд очень дисциплинированы. Еще ни один футболист «Атлетико» и «Арсенала» не был удален с поля по ходу текущего международного сезона.

История противостояния

«Канониры» чуть успешнее по личным взаимоотношениям. Из шести проведенных между этими соперниками матчей «оружейники» выиграли два, тогда как «индейцы» – всего один.

Но на своем поле «Арсенал» еще никогда не проигрывал «Атлетико», лишь однажды позволив испанцам зацепиться за ничейный результат. А предыдущая их дуэль в Лондоне, состоявшаяся на общем этапе ЛЧ-2025/26 всего полгода назад, привела к разгрому «матрасников» со счетом 4:0.

Последние матчи

К ответному полуфиналу его участники подходят в хорошем расположении духа. На минувших выходных обе команды добились уверенных, причем «сухих» побед в своих национальных первенствах.

«Арсенал» крупно обыграл в лондонском дерби «Фулхэм» (3:0), повысив свои шансы на чемпионство в АПЛ.

«Атлетико» успешно съездил в гости к «Валенсии», отправив в ворота «летучих мышей» два безответных мяча.

Вывод

Аналитики Olimpbet склоняются к тому, что забитыми голами отметятся обе команды. А сам матч на арене «Эмирейтс», по их мнению, с равной степенью вероятности может быть как «верховым», так и «низовым».

Угловых ожидается в достатке – не менее десяти, и по этому показателю «Арсенал» также считается явным фаворитом.