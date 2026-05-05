  • Спортс
  • Прочие
  • Новости
  • Битва двух «А» за финал Лиги чемпионов. Аналитика на ответный полуфинальный матч турнира между лондонским «Арсеналом» и мадридским «Атлетико»
0

Битва двух «А» за финал Лиги чемпионов. Аналитика на ответный полуфинальный матч турнира между лондонским «Арсеналом» и мадридским «Атлетико»

Лига чемпионов. Полуфинал. Ответный матч.

«Арсенал» (Англия) – «Атлетико» (Испания). 6 мая, 00:00 (время Астаны).

Первый матч – 1:1.

Матч в Лондоне определит первого финалиста Лиги чемпионов сезона-2025/26.

Эксперты Olimpbet видят в «Арсенале» однозначного фаворита как в ответной встрече, так, собственно, и по сумме двухраундового противостояния.

Шансы «канониров» на выход в финал турнира расцениваются приблизительно в два с половиной раза выше, чем мадридские.

Статистика

Матч недельной давности в столице Испании не порадовал болельщиков результативным футболом и множеством голевых моментов, а оба мяча в той игре были проведены с пенальти.

При этом «матрасники» превзошли «оружейников» абсолютно по всем ключевым характеристикам. Хозяева намного чаще били по воротам (18 ударов против 8), попадали в створ (6 на 2) и подавали угловые (6 на 1). И даже мячом «индейцы» владели больше (52 % на 48 % игрового времени).

А если посмотреть на показатели в течение всего розыгрыша ЛЧ-2025/26, то и по ним «Атлетико» мало в чем уступает лондонцам. У мадридцев даже перевес по забитым голам (35 на 28). Правда, если учесть, что команда Диего Симеоне пропустила 27 раз, а коллектив Микеля Артеты всего шесть, то разница существенно в пользу лондонцев (+ 24 и + 8 соответственно).

А так, «Арсенал» лишь немного чаще попадает в створ (6,23 на 5,87 в среднем за матч) и чуть больше контролирует мяч (54,54 % на 49,33 %). Но «матрасники» имеют преимущество по ударам (14,93 на 14,62) и подаваемым угловым (5,53 на 5,38).

Также стоит отметить тот факт, что игроки обеих команд очень дисциплинированы. Еще ни один футболист «Атлетико» и «Арсенала» не был удален с поля по ходу текущего международного сезона.

История противостояния

«Канониры» чуть успешнее по личным взаимоотношениям. Из шести проведенных между этими соперниками матчей «оружейники» выиграли два, тогда как «индейцы» – всего один.

Но на своем поле «Арсенал» еще никогда не проигрывал «Атлетико», лишь однажды позволив испанцам зацепиться за ничейный результат. А предыдущая их дуэль в Лондоне, состоявшаяся на общем этапе ЛЧ-2025/26 всего полгода назад, привела к разгрому «матрасников» со счетом 4:0.

Последние матчи

К ответному полуфиналу его участники подходят в хорошем расположении духа. На минувших выходных обе команды добились уверенных, причем «сухих» побед в своих национальных первенствах.

«Арсенал» крупно обыграл в лондонском дерби «Фулхэм» (3:0), повысив свои шансы на чемпионство в АПЛ.

«Атлетико» успешно съездил в гости к «Валенсии», отправив в ворота «летучих мышей» два безответных мяча.

Вывод

Аналитики Olimpbet склоняются к тому, что забитыми голами отметятся обе команды. А сам матч на арене «Эмирейтс», по их мнению, с равной степенью вероятности может быть как «верховым», так и «низовым».

Угловых ожидается в достатке – не менее десяти, и по этому показателю «Арсенал» также считается явным фаворитом.

Партнеры Казахстана
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости спорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Как спортсмены называют питание на трассе? Тест для тех, кто хоть раз обещал себе начать бегать
вчера, 20:00Тесты и игры
Бегуны говорят на своем языке. Вы его хорошо знаете?
6 мая, 10:00Тесты и игры
МОК приостановил деятельность комиссии по киберспорту (Kyodo)
4 мая, 12:28
Никита Крюков: «Каминский – тренер с большой буквы, думающий специалист. Все, кто с ним работал, начинали прогрессировать»
28 марта, 16:49
Дегтярев посетил кладбище Сент-Женевьев-де-Буа в Париже
27 марта, 15:12Фото
Каминский о назначении Свищева главой лыжной ассоциации: «А кто это такой? Я его не знаю. Хотелось бы знать, какие люди его двинули»
23 марта, 13:01
Почему кайтсерфинг – следующий шаг в развитии серфовой культуры? Поговорили с чемпионом России по кайтингу
16 марта, 20:00Спецпроект
«Главная опасность для райдера зачастую таится в нем самом». Собрали самое интересное о кайтсерфинге
13 марта, 13:30Спецпроект
ОКР станет учредителем печатной версии «Советского спорта», сообщил Дегтярев. Это старейшее из ныне выходящих спортивных изданий в России
11 марта, 14:56
Легков рассказал, когда последний раз плакал
26 февраля, 18:31
Ко всем новостям
Последние новости
Чем завершится эпический франко-немецкий спор? Аналитика на ответный матч Лиги чемпионов между «Баварией» и ПСЖ
6 мая, 07:16
Чем «горожане» ответят «канонирам»? Аналитика на матч АПЛ между «Эвертоном» и «Манчестер Сити»
4 мая, 07:22
Данияр из Туркестана стал обладателем одного из главных призов в акции «Полный газ»
30 апреля, 06:20
Андердог против фаворита. Аналитика на первый полуфинал Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Арсеналом»
29 апреля, 06:58
Действующий обладатель трофея против главного фаворита сезона
28 апреля, 06:56
Ошибка букмекеров или легкая прогулка для «Царь-пушки»? Почему Рафиков – самый опасный соперник для Гончарова
24 апреля, 06:47
В Казани объявили победителей IX Премии СБК
23 апреля, 09:15
60 000 тенге – новичкам: вновь поднял велком-бонус
21 апреля, 06:28
Первый пошел! Стал известен обладатель новенького кроссовера.
14 апреля, 08:11
Кому достанутся первые места в полуфинале?
14 апреля, 06:58
Рекомендуем