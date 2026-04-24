  Ошибка букмекеров или легкая прогулка для «Царь-пушки»? Почему Рафиков – самый опасный соперник для Гончарова
Ошибка букмекеров или легкая прогулка для «Царь-пушки»? Почему Рафиков – самый опасный соперник для Гончарова

Все ставят на повторную победу россиянина в родных стенах, но на этот раз в Ростов приехал совсем другой Фаниль Рафиков. Разбираем, как казахстанский боец планирует оставить фаворита Fight Nights 136 ни с чем.

В эту пятницу в Ростове-на-Дону пройдет Fight Nights 136, где казахстанец Фаниль Рафиков (25-6) встретится с россиянином Андреем Гончаровым (17-4) в бою за выход в финал Гран-при легкого веса.

Семь лет назад Гончарову удалось нокаутировать Рафикова на ACA 98. Сам Фаниль открыто говорил, что шел в Fight Nights в том числе ради этого незакрытого вопроса. Сейчас у «Ногая» лучший момент в карьере, чтобы вернуть долг максимально громко.

Фаниль идет не просто за победой

Казахстанец не скрывает, что бой с Гончаровым для него личный и заявлял, что подписался на Гран-при, чтобы оторвать Андрею голову.

В конце 2025 года Рафиков прошел очень неприятный тест в лице Рэя Купера III. Тогда «Ногай» не выглядел безупречно, но именно такие поединки и делают бойца взрослее. Он не перегорел и не сломался под давлением, действовал максимально собранно. Стоит также учитывать, что до этого казахстанец почти год выступал в боксе и возвращение к стандартам MMA не могло пройти идеально.

Андрея явно переоценивают

Гончарова считают однозначным фаворитом. Логика ясна: россиянин бьет жестко, действует уверенно и будет биться в родном городе. Сам Андрей тоже уверен в своем успехе и обещал снова закончить все нокаутом.

Кажется, что эксперты слишком долго смотрят на Рафикова как на версию образца 2019 года. Тогда Фаниль был куда более прямолинейным, проще заходил в размены и чаще пропускал. Сейчас это другой боец: он опытнее, спокойнее, вариативнее по дистанции и с опытом в боксе.

У «Ногая» больше путей к победе

Сильные стороны Гончарова очевидны: нокаутирующий удар, тяжелые руки и уверенные добивания. Почти все разговоры о преимуществах россиянина упираются именно в это. Если «Царь-Пушка» не сделала дело в первых раундах, то соперник может перехватить инициативу – доказано Бибертом Туменовым.

Фаниль же может работать первым номером, а может навязывать клинч и делать бой вязким. Его тренер Эдуард Базров говорит, что Рафиков подходит к бою в очень хорошей форме и приготовил фишки под конкретного соперника. Он знает, чем опасен Гончаров, и будет осторожен. А вот Андрей может оказаться не готов к более расчетливому и дисциплинированному «Ногаю».

В чью победу верят эксперты?

Аналитики Olimpbet отдают серьезное предпочтение Гончарову. У него более звездный статус в российском MMA и много побед над именитыми бойцами.

Если Фаниль полезет в открытую зарубу с первых секунд, он сам подарит Гончарову лучший сценарий. Рабочий план очевиден: не застаиваться перед Андреем, пытаться перевести бой в партер и забирать эпизоды за счет объема ударов. Гончаров будет ждать один большой момент, а Фаниль должен действовать на набор очков.

«Царь-Пушка» страшна, но если реванш затянется, то россиянин может потерять уверенность. Домашние трибуны точно потребуют от россиянина зрелищного нокаута. Рафиков уже показывал, что морально готов терпеть и жертвовать зрелищностью ради результата. После всей этой истории ему не нужен красивый хайлайт, ему нужен закрытый долг.

60 000 тенге – новичкам: вновь поднял велком-бонус
21 апреля, 06:28
Первый пошел! Стал известен обладатель новенького кроссовера.
14 апреля, 08:11
Кому достанутся первые места в полуфинале?
14 апреля, 06:58
Olimpbet увеличил бонус за идентификацию до 30 000 тенге
10 апреля, 08:13
Жирный велком от Olimpbet: 40 000 тенге после регистрации
10 апреля, 06:50
Новое сражение испанских топов и шанс «красных» на реванш
8 апреля, 07:01
Крутой кроссовер — каждую неделю: Olimpbet продолжает менять правила игры
6 апреля, 08:52
Olimpbet: первые 100 миллионов были только прогревом. Готовьтесь к «полному газу»
3 апреля, 14:00Промо
Ubet #1 по бонусам: уникальная фишка для игроков – бонус каждый день
3 апреля, 13:30Промо
