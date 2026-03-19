Путь английского фаворита в Лиге Европы и чисто итальянское соперничество

Аналитика Olimpbet на матчи Лиги Европы «Астон Вилла» – «Лилль» и «Рома» – «Болонья».

Лига Европы. Ответные матчи. 1/8 финала.

«Астон Вилла» (Англия) – «Лилль» (Франция). 20 марта, 01:00 (время Астаны)

Первый матч – 1:0

В розыгрыше ЛЕ-2025/26 осталась всего одна английская команда – «Астон Вилла». Впрочем, именно ее эксперты Olimpbet считают главным претендентом на победу в турнире.

Соответственно, бирмингемцам отдается внушительное предпочтение и в борьбе с «Лиллем» за путевку в четвертьфинал. Серьезный шаг к нему «вилланы» уже сделали, победив в выездном для них матче.

Статистика

В целом, встреча в Лилле прошла с равными шансами на успех для обоих участников. Англичане чуть чаще били по воротам (9 на 7) и немного больше владели мячом (54 % на 46 %). Французы имели преимущество по ударам в створ (3-1) и поданным угловым (3-2).

А судьбу матча на арене «Пьер Моруа» решил единственный гол в исполнении Олли Уоткинса, забитый им в середине второго тайма.

История противостояния

Битва недельной давности была пятой в истории взаимоотношений этих соперников. И «львам» удалось лишь выправить статистический баланс в противостоянии с «догами». Теперь в активе каждой из сторон по две победы, еще в одном случае была зафиксирована ничья. А по разнице мячей «Лилль» все еще впереди (6:5).

Последние матчи

Перед «ответкой» в Бирмингеме команды проверили свои силы в рамках национальных первенств. «Астон Вилла», уступив в гостях 1:3 «Манчестер Юнайтед», потерпела третье поражение кряду в АПЛ и лишь благодаря стечению обстоятельств не выпала за пределы топ-5.

А вот «Лилль» выездной победой над «Ренном» (2:1) продлил до шести туров беспроигрышную серию в Лиге 1, вплотную подобравшись к зоне ЛЧ.

Вывод

Аналитики Olimpbet практически не сомневаются как в проходе «Астон Виллы» в четвертьфинал турнира, так и в том, что команда Унаи Эмери выиграет ответную встречу.

Они полагают, что «львы» забьют не менее двух мячей, а наиболее вероятным автором гола называют двух форвардов хозяев – Тэмми Абрахама и Олли Уоткинса.

«Рома» (Италия) – «Болонья» (Италия). 20 марта, 01:00

Первый матч – 1:1

Одна итальянская команда в четвертьфинал ЛЕ-2025/26 точно пробьется. Жребий свел в паре 1/8-й два клуба Серии А – «Болонью» и «Рому», других представителей «кальчо» в обойме Лиги Европы не осталось.

С учетом первой встречи между «борзыми» и «волками» эксперты Olimpbet сходятся во мнении, что борьбу за трофей продолжит столичный коллектив. Они считают римлян фаворитами ответного матча, который пройдет на поле «джиалоросси».

Статистика

Ничью в Болонье римлянам принес всего один удар в створ. «Красно-синие» забили тоже лишь однажды, хотя в «рамку» попадали четыре раза.

Подшефные Винченцо Итальяно нанесли 13 ударов по воротам соперника, против восьми у «Ромы». «Болонья» также имела перевес по угловым (7 на 3), а мячом команды владели примерно равное время (51 % на 49 % в пользу «борзых»).

Всего же болонцы за 11 матчей в текущем розыгрыше Лиги Европы забили 17 мячей, а пропустили восемь. У коллектива Джан Пьеро Гасперини соответствующие показатели такие: 14 и 7.

История противостояния

Впервые эти клубы встретились друг с другом без малого сто лет назад, в октябре 1927 года. Они провели между собой 165 матчей, и ни одной из сторон не удалось добиться заметного перевеса в статистике.

«Рома» выиграла 58 раз, «Болонья» – 56, в 51-м случае сильнейшего выявить они не смогли. Однако в последнее время «красно-синие» более успешны в противостоянии с «красно-желтыми». Из десяти предыдущих дуэлей в четырех победили болонцы, столько же раз фиксировалась ничья и всего два сражения остались за римлянами.

Последние матчи

Между двумя еврокубковыми битвами «Рома» и «Болонья» провели по матчу в Серии А. Сложились они для соперников по-разному.

Столичная команда уступила «Комо» 1:2 и выпала из зоны Лиги чемпионов. «Борзые», напротив, одолели «Сассуоло» (1:0), сохранив за собой восьмую позицию в турнирной таблице чемпионата Италии. При этом «Болонья» отстает от идущей на шестом месте «Ромы» довольно существенно, на девять очков.

Вывод

Аналитики Olimpbet оценивают шансы римлян на выход в четвертьфинал ЛЕ в два с лишним раза выше болонских, а на победу в ответном матче – еще больше.

Явными фаворитами «волки» считаются и по угловым, которых в игре на «Олимпийском» стадионе итальянской столицы ожидается не менее девяти.