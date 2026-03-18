Киберспорт – это огромный риск, а не легкие деньги

Откровенное интервью экс-профессионала о том, почему не стоит бросать учебу ради игр.

Известный казахстанский киберспортсмен, тренер и комментатор Ернар «Mantis» Уразбаев разрушил популярные мифы об индустрии в интервью каналу O! Esports. С ведущей Айгерой Дунамис, амбассадором первой в Центральной Азии женской киберспортивной лиги Female Pro League, они обсудили закулисье профессионального гейминга.

Верхушка айсберга: почему истории успеха обманчивы

Для многих поклонников традиционного спорта киберспорт до сих пор кажется несерьезным занятием: молодые ребята просто играют в компьютер и выигрывают миллионы долларов.

Однако по словам Ернара, юное поколение видит только вершину айсберга — истории успеха таких чемпионов, как AdreN, Hobbit или watson, но не замечает тысячи тех, кто пожертвовал всем и потерпел крах.

Однако если традиционные виды спорта живут веками, век киберспортивной дисциплины может быть пугающе коротким.

«В отличие, от какого-то классического спорта – футбола, бокса, которые существуют много лет, в то же «Доте» нет никаких гарантий, что через 10-15 лет этой игры не будет. А человек может потратить время».

Суровая коммерция вместо государственных гарантий

Разница заключается и в отношении государства. Если на Олимпийских играх победа спортсмена (например, золото фигуриста Михаила Шайдорова) поощряется квартирами и машинами от страны, то киберспорт — это в первую очередь суровая коммерция.

Если у молодого игрока не получится пробиться на мировой уровень, он рискует остаться у разбитого корыта: «Останешься потом ни с чем, потому что всё, что ты умеешь – это нажимать кнопки на компьютере».

Главный совет: «Не бросайте учебу»

Именно поэтому Mantis дает совет родителям и подросткам, мечтающим о легкой славе: не переставать учиться и заниматься другими сферами. Профессионалом мирового класса становится лишь один из тысячи, поэтому профильное образование и запасной план на жизнь — обязательны.

