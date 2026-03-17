Без шансов на продолжение: сумеют ли отыграться «Манчестер Сити» и «Челси» в Лиге чемпионов?

Для каких суперклубов международный сезон завершится в 1/8 финала ЛЧ? В Olimpbet дали аналитику на матчи «Манчестер Сити» – «Реал» и «Челси»– ПСЖ.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответные матчи

«Манчестер Сити» (Англия) – «Реал Мадрид» (Испания). 18 марта, 01:00 (время Астаны)

Первый матч – 0:3

По итогам этого противостояния Лига чемпионов лишится одного из главных претендентов на победу в турнире.

Эксперты Olimpbet практически единодушно полагают, что борьбу за трофей продолжит «Реал».

Статистика

Результат первого матча между испанским и английским грандами стал полной неожиданностью. Нет, сама по себе победа «Реала», тем более на своем поле, не может быть сенсацией. Однако то, с какой легкостью «галактикос» по запчастям разобрали «горожан», по-настоящему удивило всю футбольную общественность.

«Сливочные» забили на своем поле три безответных мяча в ворота «небесно-голубых», причем еще до перерыва все это сделал один игрок – капитан «королевского клуба» Федерико Вальверде .

А реализуй во втором тайме Винисиус пенальти, положение манкунианцев превратилось бы из удручающего в совсем безнадежное. Однако Джанлуиджи Доннарумма парировал удар бразильца с 11-метровой отметки, сохранив своей команде хоть какие-то шансы на выход в четвертьфинал ЛЧ.

При этом «Ман Сити» заметно больше владел мячом в игре на «Сантьяго Бернабеу» (59 % игрового времени на 41 %), а также подал десять угловых (против всего одного у хозяев). Однако никакой пользы из этого превосходства гости извлечь не сумели, так как «Реал» попросту был эффективнее. Мадридцы и били чаще по воротам (12 ударов на 9), и в створ попадали (7 на 4).

Последние матчи

Перед встречей в Манчестере «галактикос» имеют над МС психологическое преимущество не только из-за разгрома в первом матче. На минувших выходных «Реал» одержал крупную победу и в национальном первенстве, спокойно разобравшись с «Эльче» (4:1).

А вот «горожане» не смогли одолеть стоящий на вылет из АПЛ «Вест Хэм», довольствовавшись лишь мирным исходом в сражении с «молотобойцами» (1:1). Таким образом, безвыигрышная серия команды Пепа Гвардиолы достигла трех матчей – две ничьи в Премьер-лиге и поражение от «Реала» в ЛЧ.

Вывод

Аналитики Olimpbet сходятся во мнении, что футболисты обеих команд снова порадуют болельщиков результативным футболом и выдадут «верховой» матч.

Скорей всего, на этот раз мячами отметятся обе стороны, а наиболее вероятным автором гола считается норвежский бомбардир «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн.

«Челси» (Англия) – ПСЖ (Франция). 18 марта, 01:00

Первый матч – 2:5

И в этом двухраундовом споре эксперты Olimpbet считают вопрос с победителем решенным.

Они почти не сомневаются в том, что действующий обладатель трофея ПСЖ продолжит защиту титула, хотя и отдают «Челси» некоторое предпочтение в домашней встрече.

Статистика

Первый матч ПСЖ с «Челси» так же завершился крупной победой хозяев с перевесом в три мяча.

Вот только сценарий у этих сражений был совершенно разным. Большую часть битвы в Париже англичане ни в чем не уступали французам, а до 74-й минуты счет матча на «Парк де Пренс» вообще был равным – 2:2.

Но «аристократы» провалили концовку, позволив футболистам «Сен-Жермен» забить трижды, дублем отметился вышедший на замену Хвича Кварацхелия.

Причем у парижан не было какого-то сверхпреимущества по владению мячом (54 % на 46 % в их пользу) или ударам по воротам (10 на 9). А по угловым лондонцы и вовсе были впереди (3 на 2). Правда, в створ ПСЖ попадал в два раза чаще (8 на 4), что во многом и предопределило итоговый результат.

Последние матчи

Команда Луиса Энрике во время прошедшего уикенда не играла. По просьбе парижан их матч Лиги 1 с «Нантом» был перенесен на апрель, так что всю неделю футболисты «Сен-Жермен» целенаправленно готовились к ответному сражению с «Челси» на «Стэмфорд Бридж».

А вот «пенсионерам» отдохнуть на минувших выходных не удалось. Английский календарь настолько насыщенный, что сдвигать матчи там просто некуда. И стоит признать, что лондонцы не отошли от разгрома в Париже. «Челси» в родных стенах уступил «Ньюкаслу» в рамках 30-го тура АПЛ, опустившись на шестую строчку таблицы.

Вывод

Аналитики Olimpbet вполне допускают, что «аристократы» возьмут реванш у ПСЖ за поражение в первом матче. И даже сходятся во мнении, что «синим» по силам вновь забить не менее двух мячей.

Однако в успех «Челси» по сумме двух встреч они практически не верят, полагая, что у «Сен-Жермен» шансы на выход в четвертьфинал ЛЧ-2025/26 в восемь с лишним раз выше.