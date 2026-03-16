«Кайрат» – «Актобе»: шансы алматинцев в два раза выше

Аналитика Olimpbet на матчи чемпионата Казахстана «Кайрат» – «Актобе» и «Кайсар» – «Астана».

Казахстан. Премьер-лига. Второй тур.

«Кайрат» (Алматы) – «Актобе» (Актобе). 16 марта, 19:00 (время Астаны)

Уже во втором туре КПЛ казахстанских болельщиков ждет лобовое столкновение двух основных претендентов на «золото» – «Кайрата» и «Актобе» .

В очном споре главных фаворитов чемпионата эксперты Olimpbet отдают существенное предпочтение хозяевам, оценивая их шансы на победу в два с лишним раза выше, чем у гостей.

Турнирные расклады

Обе команды успешно стартовали в новом сезоне Премьер-лиги, выиграв свои матчи первого тура.

«Желто-черные» начали защиту титула с минимальной победы 1:0 над «Алтаем» из Усть-Каменогорска. Примечательно, что формально «кайратовцы» играли с дебютантом высшего дивизиона на выезде, однако встречались они в Алматы.

А вот «красно-белые» со счетом 4:1 разгромили костанайский «Тобыл» в номинально домашнем матче, который проходил на нейтральной территории в Туркестане.

Еще одна любопытная деталь: за неделю до старта чемпионата костанайцы обыграли «Кайрат» в битве за Olimpbet-Суперкубок, став обладателями первого трофея 2026 года в Казахстане. Но затем они ничего не смогли противопоставить актюбинцам.

Межсезонье

«Актобе», несомненно, стал главным ньюсмейкером минувшей зимы в отечественном футболе. Чего стоит подписание именитого португальца Луиша Нани, в своей карьере выигрывавшего АПЛ, Лигу чемпионов и Евро.

И пусть этому полузащитнику уже 39 лет, он доказал состоятельность в первом же туре чемпионата Казахстана. Выйдя на замену, Нани отметился голевым пасом в игре с «Тоболом». А ведь ряды команды пополнили и другие качественные новички.

Что касается «Кайрата», то у него, по сути, межсезонья и не было. Алматинцы еще в январе играли на общем этапе ЛЧ-2025/26, а уже в конце февраля бились с «Тобылом» за Суперкубок РК.

История противостояния

Соперничество «Кайрата» и «Актобе» – одно из самых принципиальных и жарких в стране. У обоих клубов огромная армия болельщиков, поэтому не стоит сомневаться, что в алматинском матче поддержка будет не только у принимающей стороны.

Предстоящая дуэль станет уже 80-й в истории их взаимоотношений. В общей статистке немного успешнее «желто-черные», которые выиграли 37 матчей при 31-м поражении и 11 мирных исходах.

Причем этот небольшой отрыв алматинцы создали себе за последние десять лет. Начиная с 2016 года, в пользу «Актобе» завершились лишь четыре встречи, тогда как «Кайрат» на этом отрезке победил 19 раз.

Алматинцы выиграли и оба матча предыдущего сезона – 1:0 в родных стенах и 2:1 на выезде.

Вывод

«Актобе» очень мощно начал чемпионат, тогда как «Кайрат» старт сезона проводит не слишком убедительно.

Однако аналитики Olimpbet считают явными фаворитами именно алматинцев, полагая, что хозяевам по силам забить не менее двух мячей и открыть счет еще до перерыва.

«Кайсар» (Кызылорда) – «Астана» (Астана). 16 марта, 19:00

Параллельно с матчем в Алматы начнется интереснейшая встреча в Кызылорде, где местный «Кайсар» примет «Астану».

Эксперты Olimpbet сходятся во мнении, что столичная команда успешно проведет выездную для себя игру и, как минимум, добьется в ней ничейного результата.

Последние матчи

Для «степных волков» это будет вторая кряду битва со столичным соперником, причем снова на «Кайсар Арене». В стартовом туре КПЛ-2026 кызылординцы в родных стенах сражались с «Женисом» и довольствовались ничейным исходом 1:1.

«Астана» начала чемпионат очень уверенно, разгромив на своем поле талдыкорганский «Жетысу» со счетом 4:1.

История противостояния

Статистика личных взаимоотношений для «Кайсара» поистине удручающая. Из 39 проведенных матчей «степные волки» не уступили астанчанам всего в десяти, а победили и вовсе лишь трижды.

Однако из пяти последних очных дуэлей в пользу столичных футболистов завершились только две, а в трех случаях соперники сильнейшего выявить не сумели.

Межсезонье

Семикратные чемпионы Казахстана и сейчас считаются безоговорочными фаворитами в противостоянии с очень удобным для него соперником. Однако не стоит забывать, что «Астана» понесла серьезные кадровые потери в межсезонье.

В то же время состав «Кайсара» пополнили именитые новички, самый известный из которых – экс-игрок «Челси» Виктор Мозес. Нигериец не смог добраться до Кызылорды к старту сезона, его дебют в КПЛ ожидается как раз в матче с «Астаной».

Вывод

Возможно, серьезное предпочтение столичной команде аналитики Olimpbet отдают по старой памяти.

Тем не менее они склоняются к тому, что «Астана» забьет в ворота «степных волков» не менее двух мячей, а сам матч на «Кайсар Арене» с большой долей вероятности будет носить «верховой» характер.