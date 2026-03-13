Рыбакина стала второй ракеткой мира и претендует на новый титул

Неожиданный расклад произошел на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе. Ига Свентек потерпела поражение в четвертьфинале и теперь второй ракеткой мира станет Елена Рыбакина. Официально казахстанка займет самое высокое место в рейтинге WTA в своей карьере в понедельник. А до этого она – одна из главных фавориток на титул.

Елена Рыбакина (Казахстан) – Элина Свитолина (Украина). WTA 1000 Индиан-Уэллс, 1/2 финала. 14 марта, 06:00 (время Астаны)

Елена Рыбакина набрала прекрасную форму и вышла на победную серию из четырех матчей. Свитолина тоже проводит неплохой сезон, но пока не дошла до уровня теннисисток топ-5. Эксперты Olimpbet ожидают, что представительница Казахстана не испытает проблем с этой соперницей и выйдет в финал.

Рыбакина установила личный рекорд

Накануне стало известно, что Елена Рыбакина пропустит апрельские матчи сборной Казахстана в Кубке Билли Джин Кинг. Как заявили в Федерации тенниса, спортсменка сосредоточена на личных выступлениях и главной задаче на сезон – стать первой ракеткой мира.

Еще год назад это звучало бы фантастически. Но уже в понедельник Рыбакина займет самое высокое место в своей карьере – станет второй в рейтинге WTA .

Четвертьфиналы в Индиан-Уэльсе сложились таким образом, что Елена обошла Игу Свентек. В матче за выход в полуфинал казахстанка прогнозируемо обыграла в двух сетах Джессику Пегулу (6:1, 7:6 (7:4). А Свентек неожиданно пропустила вперед Элину Свитолину (2:6, 6:4, 4:6).

В последние полгода Рыбакина демонстрирует высочайший уровень. На сегодня у нее одна из лучших подач в Туре. Она также мощно играет на задней линии и демонстрирует невероятное хладнокровие. А титул в Индиан-Уэльсе уже забирала три года назад.

Свитолина взяла реванш

Долгое время Ига Свентек являлась неудобной соперницей для Элины Свитолиной, но наконец той удалось взять реванш за все предыдущие поражения.

Украинка является девятой ракеткой мира и, скорее, можно сказать, что это не она обыграла Свентек, а это Свентек проиграла. Тем не менее, Свитолина стала демонстрировать более агрессивный теннис, который помог ей выиграть предыдущий «тысячник» в Дубае.

В топ-10 WTA Свитолина вернулась в феврале, чего не было с ней шесть лет. А в лайв-рейтинге она уже восьмая. Элина чаще играет от защиты, но вряд ли сможет что-то противопоставить напору Рыбакиной.

Кто выйдет в финал?

Всего один сет отдала Рыбакина в четырех матчах турнира в Индиан-Уэллсе. Аналитики Olimpbet считают, что и в полуфинале она обыграет Свитолину с общим счетом 2:0.

Арина Соболенко (Беларусь) – Линда Носкова (Чехия). WTA 1000 Индиан-Уэллс, 1/2 финала. 14 марта, 04:00

Первая ракетка мира долго набиралась сил перед стартом «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, и на кортах США все свои матчи она выиграла в два сета. Эксперты Olimpbet считают ее однозначным фаворитом против Носковой, ожидая такого же результата.

Соболенко набрала ход

Первая ракетка мира отдыхала после поражения от Елены Рыбакиной в финале Australian Open. И теперь казахстанка подобралась к ней в мировом рейтинге. Отрыв по очкам хороший, но сезон даже не достиг экватора. Поэтому Соболенко нельзя расслабляться.

В нынешнем сезоне Арина выиграла 15 из 16-ти матчей. Единственное поражение – то самое от Рыбакиной. Она вариативна в подаче, делает мощные эйсы. Она еще не забирала титул в Индиан-Уэллсе и имеет хорошие шансы завоевать первый трофей в сезоне.

В четвертьфинале Соболенко обыграла Викторию Мбоко (WTA №10) – 7:6 (7:0), 7:4, не проиграв ни одного гейма на своей подаче.

Носкова не дотягивает классом

21-летняя Носкова имеет самый низкий рейтинг среди четвертьфиналисток – 14-е место. С начала сезона она впервые прошла дальше второго круга. Но при этом и соперницы ей попадались не входящие даже в топ-30.

В четвертьфинале Линда лишь в трех сетах прошла Талию Гибсон из второй сотни (6:2, 4:6, 6:2). Она может уверенно набирать очки на первой подаче, но пока не выглядит серьезным конкурентом для Соболенко, тем более на харде.

Соболенко снова выйдет на Рыбакину?

Скорее всего, по мнению аналитиков Olimpbet , в финале этого «Мастерса» любителей тенниса снова ждет противостояние Рыбакиной и Соболенко. Наиболее вероятно, что первая ракетка мира выиграет в 1/2-й, но матч продлится больше 19-ти геймов.