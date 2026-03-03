Опубликован обновленный «Рейтинг эффективности спортивного маркетинга»

Вышел обновленный «Рейтинг эффективности спортивного маркетинга» – комплексный анализ рынка через призму достижений его участников.

В рейтинг включены спортивные клубы, лиги и федерации, маркетинговые агентства, СМИ, букмекерские компании, спонсоры и организаторы мероприятий. Инициаторами проекта выступили организаторы премии MVP Awards (ранее – MARSPO Awards).

Реализована новая методика подсчета рейтинга. Ключевой критерий ранжирования – сумма баллов, начисленных за призовые места в номинациях профессиональных конкурсов и премий. В выборку вошли 12 ключевых отраслевых событий, классифицированных по трем уровням. География исследования включает Россию, Беларусь и Казахстан.

База для ежегодного рейтинга включает данные трехлетнего цикла исследований. Период действия текущего рейтинга – 2023-2025 годы. Рейтинг будет динамически пересматриваться ежегодно, отражая актуальные данные и корректируя ранжирование участников.

В целях соблюдения объективности и цельности в рейтинге учтены данные по участникам только основных номинаций, исключая особые номинации, номинации «за заслуги», персональные и узкоспециализированные.

Все участники разделены на 7 сегментов: спортивный клуб, лига/федерация, агентство/подрядчик, партнер/спонсор, организатор, спортивное СМИ, букмекерская компания. В текущей выборке более 200 участников.

С целью охвата максимально широкого спектра данных в рейтинг включены результаты победителей указанных событий: Премия MARSPO Awards, Премия СБК, Премия по маркетингу и коммуникациям КХЛ, Winline Герои РПЛ, E+ Awards, Премия Серебряный меркурий, Премия BEMA!, Премия Событие года, Премия НПБК.Эффективность, Премия ФНЛ, Altyn Adam Sport Marketing (Казахстан), Премия ProСпорт (Беларусь).

Подробная информация доступна на странице проекта .