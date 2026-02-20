Глава РУСАДА Логинова: «Больше всего в факте публикации материала обо мне в New York Times расстроила фотография»
Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова с иронией отреагировала на публикацию о себе в The New York Times.
Ранее американское издание опубликовало статью, в которой говорится, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) получило неофициальные сведения о причастности действующей главы РУСАДА к сокрытию результатов допинг-тестов в 2014 году.
«Больше всего в факте публикации материала обо мне в New York Times расстроила фотография. Если уж появляться на страницах мировой прессы, то хотя бы со свежей фото, а не вот так.
Если серьезно, мне очень странно, откуда вообще берутся такие материалы. Нет никакого секрета в том, чем я занималась в 2014-м году. Во время Олимпийских игр 2014 года в Сочи я отвечала за образовательные программы WADA. То есть моя работа никак не была связана ни с РУСАДА, ни с антидопинговой лабораторией. Я была частью команды WADA, работала в большом интернациональном коллективе.
Наверное, можно даже порадоваться: раз газете приходится прибегать к столь некорректным и очевидно абсурдным обвинениям в мой адрес, значит, к остальному невозможно придраться. РУСАДА продолжает качественную планомерную работу и в операционной части является одним из передовых агентств в мире. И это сейчас самое главное.
А насчет опубликованного материала, я обдумываю возможность обратиться в суд. Понимаю, конечно, что New York Times в кризисные времена хочется набрасывать горячие темы, но есть некая грань, которую они перешли», – приводит слова Логиновой корреспондент Спортса’’ Наталья Марьянчик.
Вообще-то, в биографии Логиновой чёрным по белому написано, что в В 2010–2016 годах она работала именно в РУСАДА - и ни каким-нибудь заштатным клерком, а в качестве главного специалиста и начальника отдела реализации образовательных программ.
За вклад в развитие российского спорта награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, памятной медалью Президента Российской Федерации за подготовку и проведение XXII Олимпийских зимних игр 2014 года в Сочи....
Представляла Россию в составе официальных делегаций на крупнейших международных спортивных мероприятиях, включая Олимпийские игры в Сочи, Рио-де-Жанейро, Пхёнчхане и Токио...
Свою профессиональную деятельность в антидопинговой сфере Вероника Логинова начала в 2010 году в РУСАДА, после чего перешла работать в Федеральное медико-биологическое агентство, где занималась вопросами антидопингового обеспечения в фармакологическом сопровождении спортивных сборных команд. В 2017 году была назначена на должность начальника отдела антидопингового обеспечения и межведомственного взаимодействия Департамента науки и образования Министерства спорта Российской Федерации
Короче оперативные псевдоним "Доцент".