  • Глава РУСАДА Логинова: «Больше всего в факте публикации материала обо мне в New York Times расстроила фотография»
27

Глава РУСАДА Логинова: «Больше всего в факте публикации материала обо мне в New York Times расстроила фотография»

Глава РУСАДА: в материале обо мне в New York Times расстроила фотография.

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова с иронией отреагировала на публикацию о себе в The New York Times.

Ранее американское издание опубликовало статью, в которой говорится, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) получило неофициальные сведения о причастности действующей главы РУСАДА к сокрытию результатов допинг-тестов в 2014 году.

«Больше всего в факте публикации материала обо мне в New York Times расстроила фотография. Если уж появляться на страницах мировой прессы, то хотя бы со свежей фото, а не вот так.

Если серьезно, мне очень странно, откуда вообще берутся такие материалы. Нет никакого секрета в том, чем я занималась в 2014-м году. Во время Олимпийских игр 2014 года в Сочи я отвечала за образовательные программы WADA. То есть моя работа никак не была связана ни с РУСАДА, ни с антидопинговой лабораторией. Я была частью команды WADA, работала в большом интернациональном коллективе.

Наверное, можно даже порадоваться: раз газете приходится прибегать к столь некорректным и очевидно абсурдным обвинениям в мой адрес, значит, к остальному невозможно придраться. РУСАДА продолжает качественную планомерную работу и в операционной части является одним из передовых агентств в мире. И это сейчас самое главное.

А насчет опубликованного материала, я обдумываю возможность обратиться в суд. Понимаю, конечно, что New York Times в кризисные времена хочется набрасывать горячие темы, но есть некая грань, которую они перешли», – приводит слова Логиновой корреспондент Спортса’’ Наталья Марьянчик. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
Вероника Логинова
logoСочи-2014
logoWADA
logoРУСАДА
27 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
"Во время Олимпийских игр 2014 года в Сочи... моя работа никак не была связана с РУСАДА"

Вообще-то, в биографии Логиновой чёрным по белому написано, что в В 2010–2016 годах она работала именно в РУСАДА - и ни каким-нибудь заштатным клерком, а в качестве главного специалиста и начальника отдела реализации образовательных программ.
За такое надо точно в суд подавать, а то на нас бочку катят, а мы молчим.
Ответ Татьяна Бурова
Ответ Татьяна Бурова
Басманный они не признают, а Швейцарский - для клоунов.
Ответ Хаскерс
Ответ Хаскерс
А Басманный-для серьёзных людей)
Пытается в показаниях...сайт РУСАДА сообщает...

За вклад в развитие российского спорта награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, памятной медалью Президента Российской Федерации за подготовку и проведение XXII Олимпийских зимних игр 2014 года в Сочи....

Представляла Россию в составе официальных делегаций на крупнейших международных спортивных мероприятиях, включая Олимпийские игры в Сочи, Рио-де-Жанейро, Пхёнчхане и Токио...

Свою профессиональную деятельность в антидопинговой сфере Вероника Логинова начала в 2010 году в РУСАДА, после чего перешла работать в Федеральное медико-биологическое агентство, где занималась вопросами антидопингового обеспечения в фармакологическом сопровождении спортивных сборных команд. В 2017 году была назначена на должность начальника отдела антидопингового обеспечения и межведомственного взаимодействия Департамента науки и образования Министерства спорта Российской Федерации
А иск будут подавать те же самые швейцарские юристы?
Ответ Sportsfan
А иск будут подавать те же самые швейцарские юристы?
Швейцарские юристы выходят на мемный уровень, воспринимаются как британские ученые
Она похудела, поэтому ей фото не понравилось?
У нее есть хорошие перспективы в американском суде, думаю их юристы охотно возьмутся за такое дело. Компенсация будет солидная, если выиграют.
в Сочи я отвечала за образовательные программы WADA.

Короче оперативные псевдоним "Доцент".

Ответ Andrey Mitkov

Прекрасное фото,чем она недовольна,без фотошопа
