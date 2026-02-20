Глава РУСАДА Логинова: «Больше всего в факте публикации материала обо мне в New York Times расстроила фотография»

Глава РУСАДА: в материале обо мне в New York Times расстроила фотография.

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова с иронией отреагировала на публикацию о себе в The New York Times.

Ранее американское издание опубликовало статью, в которой говорится, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) получило неофициальные сведения о причастности действующей главы РУСАДА к сокрытию результатов допинг-тестов в 2014 году.

«Больше всего в факте публикации материала обо мне в New York Times расстроила фотография. Если уж появляться на страницах мировой прессы, то хотя бы со свежей фото, а не вот так.

Если серьезно, мне очень странно, откуда вообще берутся такие материалы. Нет никакого секрета в том, чем я занималась в 2014-м году. Во время Олимпийских игр 2014 года в Сочи я отвечала за образовательные программы WADA. То есть моя работа никак не была связана ни с РУСАДА, ни с антидопинговой лабораторией. Я была частью команды WADA, работала в большом интернациональном коллективе.

Наверное, можно даже порадоваться: раз газете приходится прибегать к столь некорректным и очевидно абсурдным обвинениям в мой адрес, значит, к остальному невозможно придраться. РУСАДА продолжает качественную планомерную работу и в операционной части является одним из передовых агентств в мире. И это сейчас самое главное.

А насчет опубликованного материала, я обдумываю возможность обратиться в суд. Понимаю, конечно, что New York Times в кризисные времена хочется набрасывать горячие темы, но есть некая грань, которую они перешли», – приводит слова Логиновой корреспондент Спортса’’ Наталья Марьянчик.