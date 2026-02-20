Конференция TRAILCONF для организаторов спортивных мероприятий пройдет в Москве 20 марта

20 марта в Москве в пространстве Pulsar состоится TRAILCONF – специализированная конференция для организаторов спортивных событий, которая объединит более 200 представителей индустрии со всей страны.

Мероприятие пройдет в третий раз и соберет профессионалов, занимающихся созданием и развитием спортивных стартов различных форматов – от локальных забегов до масштабных серийных проектов.

В программе – выступления экспертов индустрии, кейсы реализованных проектов, аналитика рынка, разборы управленческих и операционных решений, а также панельные дискуссии по ключевым вопросам развития спортивных событий. Среди спикеров выступят представители крупнейших спортивных организаций, таких как Лига Героев, IronStar, Russia Running, X-Waters, Национальная ассоциация трейла.