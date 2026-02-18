Дебют «Карабаха» и проверка для «Атлетико»

Аналитика на стыковые сражения в Лиге чемпионов.

Лига чемпионов. 1/16 финала. Первые матчи. «Брюгге» (Бельгия) – «Атлетико» (Испания). 19 февраля, 01:00 (время Астаны)

В споре за одну из путевок в 1/8 финала сойдутся «Брюгге» и «Атлетико». Аналитики Olimpbet отдают в этом противостоянии существенное предпочтение испанскому гранду.

Они видят в мадридцах безоговорочных фаворитов и по сумме двух встреч, и в первом матче, который состоится в Бельгии.

Общий этап

Соперники расположились неподалеку друг от друга по итогам групповой стадии. «Атлетико» занял 14-ю позицию в таблице, «Брюгге» – 19-ю, набрав на три очка меньше «матрасников».

Причем пропуск в 1/16-ю «черно-синим» принесла ударная концовка общего этапа – крупные победы в двух заключительных турах (4:1 над «Кайратом» и 3:0 над «Марселем»).

«Индейцы» место в плей-офф обеспечили себе досрочно, после чего, видимо, успокоились. «Атлетико» набрал лишь одно очко в двух последних матчах, лишившись возможности финишировать в топ-8 и напрямую выйти в 1/8 финала.

Статистика

Любопытно, что у клубов зеркальная разница забитых и пропущенных мячей – 17:15 у испанцев и 15:17 у бельгийцев.

При этом коллектив Ники Хайена провел на четыре встречи больше команды Диего Симеоне, так как стартовал в ЛЧ-2025/26 с третьего отборочного раунда.

Еще один примечательный момент: абсолютно все матчи «Брюгге» на общем этапе ЛЧ были «верховыми». А в матчах с участием «Атлетико» только в одном случае было забито меньше трех мячей.

В общем, есть все основания рассчитывать на хорошую результативность и в их очном соперничестве.

История противостояния

Эти команды провели друг с другом восемь дуэлей, причем все – на официальном уровне.

И пока в их статистике личных взаимоотношений наблюдается паритет: по три победы каждой из сторон и два мирных исхода (по мячам 11:10 в пользу «черно-синих»).

В предыдущий раз «Брюгге» и «Атлетико» сражались между собой на групповом турнире ЛЧ-2022/23. Тогда бельгийцы на своем поле выиграли со счетом 3:1, а в Мадриде была зафиксирована нулевая ничья.

Вывод

Однако теперь аналитики Olimpbet считают, что шансы «матрасников» продолжить борьбу за трофей примерно в четыре раза выше.

Причем задел на общий успех «Атлетико» сделает, по их мнению, еще в выездном для испанцев матче, забив на арене «Ян Брейдел» не менее двух голов.

«Карабах» (Азербайджан) – «Ньюкасл» (Англия). 18 февраля, 22:45

Клуб из Агдама продолжает творить историю. «Карабах» стал первым представителем Азербайджана, пробившимся в плей-офф Лиги чемпионов, где встретится с английским «Ньюкаслом» .

Впрочем, эксперты Olimpbet полагают, что это потолок для «скакунов», считая их шансы на победу в турнире самыми низкими среди всех команд, оставшихся в обойме ЛЧ-2025/26.

Путь по турниру

«Карабах» начал международный сезон со второй отборочной стадии главного еврокубка, поочередно убрав с дороги ирландский «Шелбурн», северомакедонскую «Шкендию» и венгерский «Ференцварош».

На общем этапе Лиги чемпионов коллектив Гурбана Гурбанова начал за здравие – с выигрышей у «Бенфики» (3:2) и «Копенгагена» (2:0).

Однако затем азербайджанцы забуксовали, набрав всего одно очко в четырех последующих матчах. Но волевая победа над «Айнтрахтом» (3:2) позволила «скакунам» заблаговременно обеспечить себе место в 1/16-й. И даже разгромное поражение в заключительном туре от «Ливерпуля» (0:6) уже не могло отобрать у «Карабаха» путевку в плей-офф.

«Сороки» летели по дистанции групповой стадии более ровно и до последнего претендовали на финиш в первой восьмерке. Однако заняли в итоге 12-е место, расположившись по соседству с ПСЖ, с которым сыграли вничью 1:1 в восьмом туре.

Статистика

В плане собственной результативности показатели соперников более-менее сопоставимы. В активе британцев 17 забитых голов, у азербайджанцев их 13.

Однако что касается обороны, то у «Ньюкасла» она на несколько порядков надежнее. «Черно-белые» пропустили всего семь раз, реже мяч находил путь только в ворота «Арсенала» (четыре раза).

У «Карабаха» же в пассиве 21 пробоина (причем только на общем этапе), и это худший показатель среди всех участников плей-офф.

«Сороки» заметно чаще «скакунов» бьют (12,88 на 10,25 ударов в среднем за матч), попадают в створ (5,75 на 4,5) и подают угловые (5 на 4). Но вот по владению мячом впереди азербайджанцы (53,43 % на 47,75 % игрового времени в их пользу).

Последние матчи

Между собой эти соперники прежде не встречались, поэтому обратим внимание на их последние результаты во внутренних турнирах.

К очной битве противники подходят в отличном настроении. «Карабах» в минувшую субботу одолел ФК «Имишли» в национальном первенстве (1:0). А «Ньюкасл» в тот же день одержал волевую победу со счетом 3:1 над «Астон Виллой» в 1/16 Кубка Англии, причем на выезде.

Вывод

Аналитики Olimpbet видят в «сороках» безоговорочных фаворитов первого стыкового матча, который состоится в Баку.

Они полагают, что скорее гости выиграют с перевесом в два гола, чем хозяева добьются хотя бы ничейного результата.

Безоговорочным фаворитом «Ньюкасл» считается и по угловым, которых в игре на стадионе имени Тофика Бахрамова ожидается не менее девяти.

«Карабаху» же отдается существенное преимущество по желтым карточкам.