  • Андрей Минаков: «Во время тренировок напеваю в голове Макана. Его продюсер – мой хороший друг»
Андрей Минаков: «Во время тренировок напеваю в голове Макана. Его продюсер – мой хороший друг»

Минаков рассказал, за что любит творчество Макана.

Чемпион мира по плаванию Андрей Минаков рассказал, что во время тренировок поет в голове песни рэпера Макана.

«Мы плаваем очень много – часов пять-шесть в день. И все это время в воде.

Есть восстановительные тренировки, которые мы называем купанием. Может быть спринт. Может быть силовая тренировка. Может быть, аэробная – просто долго и нудно плаваем, напеваем песенки в голове.

Я напеваю Макана. Он мой любимый.

Его продюсер – мой очень хороший друг. И у него очень жизненные песни, каждый трек западает в душу. Он сейчас определенно среди лучших исполнителей в России», – рассказал Минаков во втором выпуске «Разговора начистоту» с San Benedetto.

Опубликовал: Павел Ниткин
