Алматы соберет фанатов Dota 2 на финал BLAST Slam VI

Увидеть решающую серию одного из самых статусных турниров сезона и выиграть призы, включая 27-дюймовый монитор, можно на пабстомпе в честь этого события.

15 февраля в Алматы пройдет пабстомп гранд-финала BLAST Slam VI по Dota 2. Гостей ждет прямая трансляция и насыщенная развлекательная программа.

Среди активностей: конкурсы для зрителей, гарантированные призы и тематический мерч, а также интерактивные игры с ведущим и блогерами.

Главный приз: 27» монитор AOC AGON PRO AG276FK .

Специальные гости: Айгера Дунамис и Аля ABQueen Бекбаева , которая проведет шахматный турнир с отдельным призовым фондом.

BLAST Slam VI входит в число самых престижных турниров по Dota 2 и собрал команды мирового уровня: Team Falcons, Team Liquid, OG, NaVi, Heroic и Team Yandex .

В составе последней выступают казахстанские игроки Алимжан watson Исламбеков , Арман malady Оразбаев и Абдумалик malik Сайлау , которые имеют большие шансы дойти до гранд-финала турнира.

Локация: BlaBlaBar Алматы, ул. Сатпаева, 1а.

Начало: 19:00.

Возрастное ограничение: 21+.

Дресс-код: спортивная одежда не допускается.