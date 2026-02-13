Группа Мантера вручила подарки из Сочи российским спортсменам на Олимпиаде

Российские спортсмены, выступающие на Олимпиаде, получили подарки из Сочи.

Подарки подарила Группа Мантера.

В них − чурчхела по кавказским рецептам, мед с пасек предгорий Красной Поляны, варенье из сочинской фейхоа, сборы из местных трав и памятные сувениры с символикой олимпийской столицы. Каждый атлет также получил персональное приглашение на восстановительный отдых в отелях компании в Сочи и на федеральной территории Сириус.

Инициатива стала знаком поддержки со стороны города и компании, чья история неразрывно связана с Олимпиадой-2014.

«Мы хотели, чтобы наши спортсмены, где бы они ни были, почувствовали тепло родного дома и знали, что здесь их всегда ждут с гордостью и открытым сердцем. Их дух, целеустремленность и достоинство, с которым они представляют страну, и есть высшая ценность спорта.

А наше дело − гостеприимство, которое объединяет людей поверх любых границ», − заявила заместитель генерального директора по гостиничной деятельности Группы Мантера Яна Уханова.