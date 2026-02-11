0

Кубковые баталии в Германии и Испании

Аналитика Olimpbet на матчи «Бавария» – «РБ Лейпциг» и «Атлетик» – «Реал Сосьедад».

Германия. Кубок. Четвертьфинал. «Бавария» – «РБ Лейпциг». 12 февраля, 00:45 (время Астаны)

За одну из путевок в полуфинал Кубка Германии поспорят гранды немецкого футбола – «Бавария» и «РБ Лейпциг».

Эксперты Olimpbet видят в мюнхенском суперклубе главного претендента на победу во всем розыгрыше. Поэтому вполне логично, что «красная машина» считается безоговорочным фаворитом и в четвертьфинальной схватке с «быками», которая для баварцев будет еще и домашней.

Статистика

Оба клуба успешно преодолели три раунда национального Кубка. Причем путешествие «Баварии» по турниру складывается пока заметно сложнее. После непростой победы над скромным «Вееном» в 1/32-й (3:2) «Баварии» пришлось дважды играть против соперников по Бундеслиге.

И если «Кельн» практически не оказал сопротивления лидеру первенства Германии, уступив 1:4, то с «Унионом» мюнхенцам пришлось помучиться. Берлинцы были повержены со счетом 3:2.

Что касается «Лейпцига», то он очень уверенно расправился по очереди с «Зандхаузеном» (4:2), «Энерги» (4:1) и «Магдебургом» (3:1).

Получается, перед очной битвой на «Альянц Арене» «быки» в Кубке чуть больше баварцев забили (11:10) и немного меньше пропустили (4:5).

Приблизительное равенство у ближайших противников и по другим ключевым показателям.

«Лейпциг» чаще бьет по воротам (16 на 15 ударов в среднем за матч), но реже попадает в створ (8,5 на 10) и подает угловые (4 на 5). Правда, у «красной машины» очень серьезный перевес по владению мячом (66,33 % на 56 % игрового времени).

История противостояния

Впервые эти клубы встретились друг с другом менее десяти лет назад – в декабре 2016-го. За это время они провели между собой 24 матча, из которых «Бавария» выиграла больше половины – 13. В активе «Лейпцига» всего три победы, в восьми случаях сильнейшего выявить им не удалось.

Совсем недавно «быки» принимали мюнхенцев на своем поле в 18-м туре чемпионата Германии. Хозяева открыли счет и даже выиграли первый тайм. Однако после перерыва пропустили пять безответных мячей, потерпев разгромное поражение со счетом 1:5.

Вывод

Аналитики Olimpbet сходятся во мнении, что и новое сражение «Баварии» с «Лейпцигом» порадует поклонников немецкого футбола результативностью.

Они практически не сомневаются в «верховом» характере матча в Мюнхене. А наиболее вероятным автором гола ожидаемо называют английского форварда гостей Харри Кейна.

Испания. Кубок короля. Полуфинал. Первый матч. «Атлетик» – «Реал Сосьедад». 12 февраля, 01:00

В испанском Кубке добрались уже до полуфиналов, где по регламенту предусмотрены двухраундовые противостояния.

Одну из пар на этой стадии составили две баскские команды – «Атлетик» и «Реал Сосьедад».

Эксперты Olimpbet отдают небольшое предпочтение клубу из Сан-Себастьяна по сумме двух встреч. При этом считают команду из Бильбао явным фаворитом первого матча, который пройдет на ее поле.

Статистика

Путь навстречу баскскому дерби у обоих участников был весьма тернист. «Львы» в двух случаях из трех дожали своих соперников лишь в овертайме. А победу над «Валенсией» в предыдущем раунде турнира «Атлетику» принес гол Иньяки Уильямса на шестой компенсированной минуте.

«Сосьедад» дважды ограничился основным временем. Но на стадии 1/8-й сансебастьянцы одолели «Осасуну» лишь в серии пенальти, при этом уступали памплонцам по ходу матча 0:2.

У соседей сопоставимая статистика по многим игровым компонентам. Забили команды по семь мячей, «Атлетик» пропустил четыре раза, «Реал Сосьедад» – пять.

«Бело-голубые» чуть чаще бьют по воротам (11 на 10 ударов в среднем за матч). Сансебастьянцы больше владеют мячом (54 % на 48 %).

История противостояния

Всего несколько дней назад эти соперники встречались в рамках 22-го тура Примеры. Сражение на «Сан-Мамесе» завершилось мирным исходом 1:1, а хозяева спаслись за считанные минуты до финального свистка, действуя уже в большинстве.

«Атлетик» не может выиграть у соседей на протяжении трех матчей кряду. Однако общая статистика личных взаимоотношений заметно в пользу «львов»: 74 победы, 61 поражение и 48 ничейных результатов.

Вывод

Аналитики Olimpbet практически не сомневаются в «низовом» характере матча на «Сан-Мамесе».

Угловых в первой части баскского полуфинала тоже ожидается немного – не более девяти. По этому игровому показателю довольно внушительное предпочтение также отдается принимающей стороне.

