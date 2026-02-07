  • Спортс
  • Прочие
  • Новости
  • Трамп о том, что вице-президента США Вэнса освистали на открытии Олимпиады-2026: «Это правда? Это удивительно, потому что он нравится людям»
46

Трамп о том, что вице-президента США Вэнса освистали на открытии Олимпиады-2026: «Это правда? Это удивительно, потому что он нравится людям»

Трамп был удивлен, что Вэнса освистали на церемонии открытия Олимпиады.

Президент США Дональд Трамп отреагировал удивлением на новость о том, что вице-президента страны Джей Ди Вэнса и его супругу освистали на церемонии открытия зимней Олимпиады-2026 в Милане.

Ранее об этом сообщало издание Reuters. При этом американскую команду встретили без неодобрительных возгласов, но они появились, когда на большом экране стадиона «Сан-Сиро» показали Вэнса.

«Это правда? Это удивительно, потому что он нравится людям. Честно говоря, все-таки он находится в чужой стране. В нашей стране, США, его бы не освистали», – сказал Трамп. 

6 февраля в Милане прошли акции протеста против агентов Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE), которая занимается обеспечением безопасности на Олимпиаде. В январе сотрудники ICE были причастны к случаям стрельбы в американском Миннеанаполисе, это привело к двум жертвам среди местных жителей.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: NTB
Политика
logoДональд Трамп
Джей Ди Вэнс
logoОлимпиада-2026
46 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
"Это правда? Это удивительно, потому что это обязательно скажется на результатах спортсменов, чьи болельщики решили посвистеть, ведь Олимпиада в Милане проводится лишь ради триумфа Америки. Результаты Дании в этом году тоже засчитываются в пользу США. До свидания. MAGA!"
Ответ Элла Бурс
"Это правда? Это удивительно, потому что это обязательно скажется на результатах спортсменов, чьи болельщики решили посвистеть, ведь Олимпиада в Милане проводится лишь ради триумфа Америки. Результаты Дании в этом году тоже засчитываются в пользу США. До свидания. MAGA!"
"И кстати, ради олимпийского перемирия я остановил 11 военных конфликтов на планете"
Ответ Элла Бурс
"Это правда? Это удивительно, потому что это обязательно скажется на результатах спортсменов, чьи болельщики решили посвистеть, ведь Олимпиада в Милане проводится лишь ради триумфа Америки. Результаты Дании в этом году тоже засчитываются в пользу США. До свидания. MAGA!"
Единственное утешение, что результатов у Дании на зимних ОИ не ожидается.
Завтра президент Италии проснётся в США 😂
Ответ Alexander S
Завтра президент Италии проснётся в США 😂
А может, и не проснётся. Мелони, как выяснилось, любит поспать😁 (я знаю, что она по должности не президент, но формально - она первое лицо страны)
"Всем, кто свистел, 500 процентов пошлины!"
Свистели не Вэнсу, а твоей стране
Ответ Hardy
Свистели не Вэнсу, а твоей стране
Освистали Вэнса, потому что в Европе его ненавидят. Как и Трампа. И заслуженно ненавидят. Просто до некоторых комментаторов не доходит разница между президентом/виде-президентом и всей страной.
Ответ ol_chin
Освистали Вэнса, потому что в Европе его ненавидят. Как и Трампа. И заслуженно ненавидят. Просто до некоторых комментаторов не доходит разница между президентом/виде-президентом и всей страной.
Там свистели и спортсменам из США и Израиля
"Я остановил 8 войн и не понимаю этого свиста" - добавил Трамп
Всем на$рать на Вэнса. Этот свист тебе, Донни
Ответ befree
Всем на$рать на Вэнса. Этот свист тебе, Донни
Донни едет с ярмарки, в 2028-3032 будут уже полноценно тявкать на Вэнса
То есть Трампу нравится, этого достаточно видимо)
«Всем тарифы, кому не нравится душка Вэнс», — добавил Трамп.
За Мелони уже вылетел спецназ?
Ответ Геннадий Тёкин
За Мелони уже вылетел спецназ?
Авианосец
Пусть не врёт, ему и в Америке свистели
Читайте новости спорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Чем кормят спортсменов в олимпийской деревне? Изнанка от чемпионки Ютты Лердам на ВидеоСпортсе’‘
сегодня, 07:36ВидеоСпортс"
Актриса Шарлиз Терон выступила с речью на открытии зимней Олимпиады: «Давайте помнить, что мы все равны, и надеяться на мир во всем мире»
7 февраля, 10:24
Глава МОК Ковентри: «Дух Олимпийских игр – это гораздо больше, чем спорт. Это о том, что делает нас людьми. Наша сила исходит из заботы друг о друге»
7 февраля, 07:02
В Милане прошла акция протеста против присутствия агентов иммиграционной и таможенной полиции США на Олимпиаде
6 февраля, 12:41
Волонтеры заполнят трибуны на церемонии открытия Олимпиады-2026. В продаже осталось около 10 тысяч билетов (Sport Baza)
6 февраля, 10:14
Губерниев о призыве президента Италии к олимпийскому перемирию: «Очень лицемерное заявление. Обычное пустословие»
3 февраля, 14:58
Российские журналисты на Олимпиаде-2026 будут работать в нейтральном статусе
3 февраля, 13:44
Компания Madshus объявила о приостановке производства лыж на неопределенный срок
31 января, 07:38
Бывшего вице-президента ОКР Ахмеда Билалова объявили в международный розыск
28 января, 14:54
Россия станет первой страной, признавшей полемику спортивной дисциплиной
22 января, 13:58
Ко всем новостям
Последние новости
Кубковые баталии в Германии и Испании
сегодня, 07:53
Спор двух «Юнайтед» и битва «шпор» с «сороками»
вчера, 06:31
Каким будет состав финалистов Кубка английской лиги?
4 февраля, 06:10
«Арсенал» близок к финалу: решающее дерби на «Эмирейтс»
3 февраля, 07:52
«Кайрат» хлопнет дверью в Лондоне?
28 января, 06:03
Досрочный финал на Australian Open: хватит ли запала Рыбакиной пройти Свентек?
27 января, 07:31
Михаил Дегтярев: «Мы верим, что на Олимпиаду-2028 поедет уже вся сборная. Выступление на Юношеских играх в Дакаре откроет нам путь»
23 января, 12:15
Опыт против дерзости: повторит ли Рыбакина прошлогодний успех на Australian Open?
23 января, 07:06
Стамбульская схватка и бойня в Болонье
23 января, 11:52
Неудобный соперник для «Ювентуса» и провансальские гастроли «Ливерпуля»
21 января, 06:51
Рекомендуем