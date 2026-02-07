Трамп о том, что вице-президента США Вэнса освистали на открытии Олимпиады-2026: «Это правда? Это удивительно, потому что он нравится людям»

Трамп был удивлен, что Вэнса освистали на церемонии открытия Олимпиады.

Президент США Дональд Трамп отреагировал удивлением на новость о том, что вице-президента страны Джей Ди Вэнса и его супругу освистали на церемонии открытия зимней Олимпиады-2026 в Милане.

Ранее об этом сообщало издание Reuters. При этом американскую команду встретили без неодобрительных возгласов, но они появились, когда на большом экране стадиона «Сан-Сиро» показали Вэнса.

«Это правда? Это удивительно, потому что он нравится людям. Честно говоря, все-таки он находится в чужой стране. В нашей стране, США, его бы не освистали», – сказал Трамп.

6 февраля в Милане прошли акции протеста против агентов Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE), которая занимается обеспечением безопасности на Олимпиаде . В январе сотрудники ICE были причастны к случаям стрельбы в американском Миннеанаполисе, это привело к двум жертвам среди местных жителей.