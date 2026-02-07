  • Спортс
  • Глава МОК Ковентри: «Дух Олимпийских игр – это гораздо больше, чем спорт. Это о том, что делает нас людьми. Наша сила исходит из заботы друг о друге»
54

Глава МОК Ковентри: «Дух Олимпийских игр – это гораздо больше, чем спорт. Это о том, что делает нас людьми. Наша сила исходит из заботы друг о друге»

Глава МОК Ковентри объяснила значение духа Олимпийских игр.

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри выступила с обращением на церемонии открытии зимних Игр-2026 в Милане.

«Дух Олимпийских игр – это гораздо больше, чем спорт. Это о нас и о том, что делает нас людьми.

В Африке, откуда я родом (Ковентри из Зимбабве – Спортс’’), есть слово «убунту». Оно означает «я есть, потому что мы есть». Мы сможем подняться, только если помогаем подняться другим. Наша сила исходит из заботы друг о друге.

Независимо от того, откуда мы, нам всем знаком этот дух, он живет и дышит в любом сообществе. На Олимпийских играх я вижу этот дух наиболее отчетливо. Где спортсмены со всех уголков мира яростно соревнуются, но при этом уважают, поддерживают и вдохновляют друг друга.

Они напоминают нам, что мы все связаны, что наша сила исходит из того, как мы относимся друг к другу, и что лучшее в человечестве заключается в смелости, сострадании и доброте.

Так пусть же эти Игры станут праздником того, что объединяет нас, – всего того, что делает нас людьми. В этом магия Олимпийских игр: вдохновлять нас всех быть лучше вместе», – сказала глава МОК.

Олимпиада проходит с 6 по 22 февраля в Италии.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Olympics.com
Красивые слова, но российских спортсменов нет, зато спокойно выступали на играх украинка Белодед, которая постоянно пишет доносы, чтобы детей российских даже к юниорским стартам не допускали, есть шпажистки рапиристки, которых после проигранных схваток тащут вперед потому, что они страдают(на Буковеле в дорогущих шубах).
Глава МОК говорит о мире, но из всех вооюющих стран мира наказали только одну и ещё одну только потому, что военная автоколонна 4 года назад проехала по её территории. Через Прибалтику ежедневно едут военные грузы и поступает летальное оружие подпитывающее конфликт, но наказали Беларусь а не Польшу, Литву или Латвию.
Ответ Mishazakamsk5
Красивые слова, но российских спортсменов нет, зато спокойно выступали на играх украинка Белодед, которая постоянно пишет доносы, чтобы детей российских даже к юниорским стартам не допускали, есть шпажистки рапиристки, которых после проигранных схваток тащут вперед потому, что они страдают(на Буковеле в дорогущих шубах). Глава МОК говорит о мире, но из всех вооюющих стран мира наказали только одну и ещё одну только потому, что военная автоколонна 4 года назад проехала по её территории. Через Прибалтику ежедневно едут военные грузы и поступает летальное оружие подпитывающее конфликт, но наказали Беларусь а не Польшу, Литву или Латвию.
Комментарий скрыт
Ответ Witch64
Комментарий скрыт
А судьи кто?
"В Африке, откуда я родом"... Забыла добавить, что она потомок колонизаторов, продававших негров в рабство.
Ответ Мистер Уайт
"В Африке, откуда я родом"... Забыла добавить, что она потомок колонизаторов, продававших негров в рабство.
Комментарий скрыт
Ответ Міхась Мазак
Комментарий скрыт
Так ваша и мычит.
Лживое лицемерие. Одни пустые слова.
Лицемерненько, Кирсти, лицемерненько. Скажи это российским спортсменам, которых из-за паспорта просто забанили, хотя они могут придерживаться совершенно другого мнения касаемо "движухи" по соседству.
Хотя вопросов к ней мало пока что. Ей еще разгребать "наследство" Баха. Пока нужно только ждать
Ответ Гранитный камушек в груди
Лицемерненько, Кирсти, лицемерненько. Скажи это российским спортсменам, которых из-за паспорта просто забанили, хотя они могут придерживаться совершенно другого мнения касаемо "движухи" по соседству. Хотя вопросов к ней мало пока что. Ей еще разгребать "наследство" Баха. Пока нужно только ждать
Комментарий скрыт
Ответ Гранитный камушек в груди
Лицемерненько, Кирсти, лицемерненько. Скажи это российским спортсменам, которых из-за паспорта просто забанили, хотя они могут придерживаться совершенно другого мнения касаемо "движухи" по соседству. Хотя вопросов к ней мало пока что. Ей еще разгребать "наследство" Баха. Пока нужно только ждать
Комментарий скрыт
Дух умер! Спасибо бюрократам от спорта. Кончился весь...
Воды налила...
«За мир во всём мире и дружбу народов», вот так примерно выглядит самая фантастическая идея
Особенно трепетно МОК заботится о России. Так заботливо не допускает до соревнований, что аж дух захватывает
Слоаа красивые, но от этого ещё более отвратительные своим лицемерием. Россия и Белоруссия не допущены до Игр, и это при том, что другие участники и инициаторы военных конфликтов не имеют с допуском никаких проблем. Позор олимпийскому движению, позор МОК, позор лично Кирсти Ковентри.
И вот этого пережёвывания ещё на полчаса в прямом эфире было. Потом ещё рэпер с Шарлиз добавили.
