Глава МОК Ковентри: «Дух Олимпийских игр – это гораздо больше, чем спорт. Это о том, что делает нас людьми. Наша сила исходит из заботы друг о друге»

Глава МОК Ковентри объяснила значение духа Олимпийских игр.

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри выступила с обращением на церемонии открытии зимних Игр-2026 в Милане.

«Дух Олимпийских игр – это гораздо больше, чем спорт. Это о нас и о том, что делает нас людьми.

В Африке, откуда я родом (Ковентри из Зимбабве – Спортс’’), есть слово «убунту». Оно означает «я есть, потому что мы есть». Мы сможем подняться, только если помогаем подняться другим. Наша сила исходит из заботы друг о друге.

Независимо от того, откуда мы, нам всем знаком этот дух, он живет и дышит в любом сообществе. На Олимпийских играх я вижу этот дух наиболее отчетливо. Где спортсмены со всех уголков мира яростно соревнуются, но при этом уважают, поддерживают и вдохновляют друг друга.

Они напоминают нам, что мы все связаны, что наша сила исходит из того, как мы относимся друг к другу, и что лучшее в человечестве заключается в смелости, сострадании и доброте.

Так пусть же эти Игры станут праздником того, что объединяет нас, – всего того, что делает нас людьми. В этом магия Олимпийских игр: вдохновлять нас всех быть лучше вместе», – сказала глава МОК.

Олимпиада проходит с 6 по 22 февраля в Италии.