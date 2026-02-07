Глава МОК Ковентри: «Дух Олимпийских игр – это гораздо больше, чем спорт. Это о том, что делает нас людьми. Наша сила исходит из заботы друг о друге»
Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри выступила с обращением на церемонии открытии зимних Игр-2026 в Милане.
«Дух Олимпийских игр – это гораздо больше, чем спорт. Это о нас и о том, что делает нас людьми.
В Африке, откуда я родом (Ковентри из Зимбабве – Спортс’’), есть слово «убунту». Оно означает «я есть, потому что мы есть». Мы сможем подняться, только если помогаем подняться другим. Наша сила исходит из заботы друг о друге.
Независимо от того, откуда мы, нам всем знаком этот дух, он живет и дышит в любом сообществе. На Олимпийских играх я вижу этот дух наиболее отчетливо. Где спортсмены со всех уголков мира яростно соревнуются, но при этом уважают, поддерживают и вдохновляют друг друга.
Они напоминают нам, что мы все связаны, что наша сила исходит из того, как мы относимся друг к другу, и что лучшее в человечестве заключается в смелости, сострадании и доброте.
Так пусть же эти Игры станут праздником того, что объединяет нас, – всего того, что делает нас людьми. В этом магия Олимпийских игр: вдохновлять нас всех быть лучше вместе», – сказала глава МОК.
Олимпиада проходит с 6 по 22 февраля в Италии.
Глава МОК говорит о мире, но из всех вооюющих стран мира наказали только одну и ещё одну только потому, что военная автоколонна 4 года назад проехала по её территории. Через Прибалтику ежедневно едут военные грузы и поступает летальное оружие подпитывающее конфликт, но наказали Беларусь а не Польшу, Литву или Латвию.
Хотя вопросов к ней мало пока что. Ей еще разгребать "наследство" Баха. Пока нужно только ждать