Губерниев о призыве президента Италии к олимпийскому перемирию: «Очень лицемерное заявление. Обычное пустословие»

Губерниев о призыве к олимпийскому перемирию: обычное пустословие.

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев назвал лицемерным заявление президента Италии Серджо Маттареллы, который призвал к перемирию во время зимних Игр-2026.

«Президент Италии предложил объявить олимпийское перемирие? Очевидно, что такое заявление – обычное пустословие. Мало сказать подобное, важнее после этого еще на что-то повлиять. Лучше бы такие заявления звучали от людей, которые реально могут что-то изменить.

Вот буквально вчера президент ФИФА Инфантино предложил вернуть россиян в мировой футбол. Если он хочет этого, пусть что-то сделает, а не просто об этом заявит.

Такая же история с Олимпиадой : в Италию едут всего 13 наших спортсменов, а ее президент предлагает заключить олимпийское перемирие. Очень лицемерное заявление с его стороны», – сказал Губерниев.

