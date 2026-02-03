  • Спортс
  • Прочие
  • Новости
  • Губерниев о призыве президента Италии к олимпийскому перемирию: «Очень лицемерное заявление. Обычное пустословие»
65

Губерниев о призыве президента Италии к олимпийскому перемирию: «Очень лицемерное заявление. Обычное пустословие»

Губерниев о призыве к олимпийскому перемирию: обычное пустословие.

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев назвал лицемерным заявление президента Италии Серджо Маттареллы, который призвал к перемирию во время зимних Игр-2026.

«Президент Италии предложил объявить олимпийское перемирие? Очевидно, что такое заявление – обычное пустословие. Мало сказать подобное, важнее после этого еще на что-то повлиять. Лучше бы такие заявления звучали от людей, которые реально могут что-то изменить.

Вот буквально вчера президент ФИФА Инфантино предложил вернуть россиян в мировой футбол. Если он хочет этого, пусть что-то сделает, а не просто об этом заявит.

Такая же история с Олимпиадой: в Италию едут всего 13 наших спортсменов, а ее президент предлагает заключить олимпийское перемирие. Очень лицемерное заявление с его стороны», – сказал Губерниев. 

Дмитрий Губерниев – под санкциями ЕС. А что это для него значит?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
Политика
logoДмитрий Губерниев
logoОлимпиада-2026
65 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Губеру уже нет необходимости сидеть на двух стульях, с одного его уже скинули санкциями... Теперь понесёт его по волнам ненависти ко всему европейскому, куда ему путь закрыли.
Ответ Olga.t
Губеру уже нет необходимости сидеть на двух стульях, с одного его уже скинули санкциями... Теперь понесёт его по волнам ненависти ко всему европейскому, куда ему путь закрыли.
Бедняга, как он теперь отдохнёт, например, в Майами или на оз. Комо?
Ответ Jason Kidd
Бедняга, как он теперь отдохнёт, например, в Майами или на оз. Комо?
На озере Комо другой персонаж обычно отдыхал, не менее неприятный.
Еще можно сказать «спорт вне политики». Ну так — чисто для галочки :)
Ответ Всё такЪ
Еще можно сказать «спорт вне политики». Ну так — чисто для галочки :)
Когда гибнут люди - это уже не политика. Это другое...
Ответ Китон
Когда гибнут люди - это уже не политика. Это другое...
Да всё то же самое. Война- одна из форм политики.
Про пустословие и лицемерие одного там президента не хочет сказать?!
Ответ Мононим
Про пустословие и лицемерие одного там президента не хочет сказать?!
Комментарий скрыт
Ответ Мононим
Про пустословие и лицемерие одного там президента не хочет сказать?!
Он и говорит про президента Италии. Там еще один президент нужен.
Губерниев, политики российские получше будут? 🥸
Они ведь истребляют фашизм (родом из Италии), нацизм в соседних странах, шовинизм - в своей; освобождают от "диктаторских" и нелегитимных режимов...; приносят добро, мир, созидание... по всей планете. И не врут, всегда честны, справедливы, не крадут из казны народные деньги, НЕ НАРУШАЮТ МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО И ДОГОВОРА, НАЧИНАЮТ ОПЕРАЦИИ ВОЕННЫЕ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР (2022 ГОДА) И СТАРАЮТСЯ ИХ ЗАКОНЧИТЬ..., пекутся о своих гражданах, повышают уровень их жизни, СВЯТО ЧТУТ И ИСПОЛНЯЮТ ТРЕБОВАНИЯ ОСНОВНОГО ЗАКОНА - КОНСТИТУЦИИ... ПРО ПРАВА И СВОБОДЫ (СЛОВА, ПРЕССЫ) МОЖНО И НЕ...
Ответ CAS
Губерниев, политики российские получше будут? 🥸 Они ведь истребляют фашизм (родом из Италии), нацизм в соседних странах, шовинизм - в своей; освобождают от "диктаторских" и нелегитимных режимов...; приносят добро, мир, созидание... по всей планете. И не врут, всегда честны, справедливы, не крадут из казны народные деньги, НЕ НАРУШАЮТ МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО И ДОГОВОРА, НАЧИНАЮТ ОПЕРАЦИИ ВОЕННЫЕ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР (2022 ГОДА) И СТАРАЮТСЯ ИХ ЗАКОНЧИТЬ..., пекутся о своих гражданах, повышают уровень их жизни, СВЯТО ЧТУТ И ИСПОЛНЯЮТ ТРЕБОВАНИЯ ОСНОВНОГО ЗАКОНА - КОНСТИТУЦИИ... ПРО ПРАВА И СВОБОДЫ (СЛОВА, ПРЕССЫ) МОЖНО И НЕ...
Может, и не получше, но и не похуже. Как это противоречит тому, что сказал Губерниев?
Ответ Александр Сачков
Может, и не получше, но и не похуже. Как это противоречит тому, что сказал Губерниев?
Укорять президента Италии, который призвал к перемирию во время зимних Игр-2026, ему можно, а российских политиков, из-за которых пропуск этих ОИ...
Слова про "обычное пустословие" и "очень лицемерное заявление с его стороны" можно отнести к самому Губерниеву и политикам российским. Раз уж начал он называть президента другой страны..., добавил бы, что "вот у нас..., а мы..."
Губерниев - советник министра спорта РФ. Пусть расскажет, что он и другие российские политики сделали для допуска спортсменов из РФ. ИЛИ НЕДОПУСКА...
Или он огорчён, что под санкциями ЕС, не сможет попасть на эти ОИ?
ПРЕЗИДЕНТ ИТАЛИИ - ПУСТОСЛОВ, А ГУБЕРНИЕВ - "ЧЕСТНЫЙ ПРАВДОРУБ-ПОЛИТИК"?🥸
Тебе ли не знать об этом лучше всех, о пустословии и лицемерии, любому фору дашь
Нормальный призыв нормального человека, который хочет прекратить кровопролитие. Что в этом лицемерного?
Ответ sav187
Нормальный призыв нормального человека, который хочет прекратить кровопролитие. Что в этом лицемерного?
В том, что речь идет не об окончательном завершении, а приостановке СВО на паузу. "Вы тут немножечко передохните, а потом снова продолжайте, как игры закончатся".
Ответ sav187
Нормальный призыв нормального человека, который хочет прекратить кровопролитие. Что в этом лицемерного?
Лицемерное тут то, что ничего он остановить не хочет, как и весь запад. Их цель - уничтожение России, именно поэтому они поставляют оружие террористическому украинскому режиму
Пустобрех и лицемер № 1 это губерниев, и не только в России. Другого такого трепача поискать по всему миру - и не найдëшь.
Рыбак рыбака ненавидит наверняка)
О как.... Как Майонеза не пустили на ОИ, так он резко во фронду встал))))). До этого так топил, так топил за ОИ. Парижской ОИ(считай организаторам) в своё время кучу восторженных комплиментов выдал"на гора"
в Италию едут всего 13 наших спортсменов, а ее президент предлагает заключить олимпийское перемирие." --- А если ехало 33 спортсмена? А если бы 133? Пропагандон Губа понимает, что надо обкакать, но не знает как, какими аргументами.
Ответ Viks
в Италию едут всего 13 наших спортсменов, а ее президент предлагает заключить олимпийское перемирие." --- А если ехало 33 спортсмена? А если бы 133? Пропагандон Губа понимает, что надо обкакать, но не знает как, какими аргументами.
Наших там нет, только нейтральные. К тому же сейчас России перемирие, да и вообще мир не выгоден, нужно продолжать отправлять "ракетные репарации’ украине, чтоб там не думали, что нам для "братьев" холода жалко)))
Ответ Мирон_1117048076
Наших там нет, только нейтральные. К тому же сейчас России перемирие, да и вообще мир не выгоден, нужно продолжать отправлять "ракетные репарации’ украине, чтоб там не думали, что нам для "братьев" холода жалко)))
+++
Читайте новости спорта в любимой соцсети
Материалы по теме
«Пусть сила спорта заставит оружие замолчать». Президент Италии призвал к олимпийскому перемирию во время зимних Игр-2026
3 февраля, 14:38
Песков о возвращении России: «Приветствуем заявления Инфантино, об этом давно пора подумать. Никогда не нужно было политизировать ни спорт, ни идеи олимпизма»
3 февраля, 10:01
Роднина о том, что МОК попросил украинцев не протестовать против участия россиян в ОИ: «Значит, есть о чем переживать. МОК не говорит о чем-либо просто так»
2 февраля, 17:39
Рекомендуем
Главные новости
Трамп о том, что вице-президента США Вэнса освистали на открытии Олимпиады-2026: «Это правда? Это удивительно, потому что он нравится людям»
вчера, 17:07
Актриса Шарлиз Терон выступила с речью на открытии зимней Олимпиады: «Давайте помнить, что мы все равны, и надеяться на мир во всем мире»
вчера, 10:24
Глава МОК Ковентри: «Дух Олимпийских игр – это гораздо больше, чем спорт. Это о том, что делает нас людьми. Наша сила исходит из заботы друг о друге»
вчера, 07:02
В Милане прошла акция протеста против присутствия агентов иммиграционной и таможенной полиции США на Олимпиаде
6 февраля, 12:41
Волонтеры заполнят трибуны на церемонии открытия Олимпиады-2026. В продаже осталось около 10 тысяч билетов (Sport Baza)
6 февраля, 10:14
Российские журналисты на Олимпиаде-2026 будут работать в нейтральном статусе
3 февраля, 13:44
Компания Madshus объявила о приостановке производства лыж на неопределенный срок
31 января, 07:38
Бывшего вице-президента ОКР Ахмеда Билалова объявили в международный розыск
28 января, 14:54
Россия станет первой страной, признавшей полемику спортивной дисциплиной
22 января, 13:58
Зеленский ввел санкции сроком на 10 лет против Паралимпийского комитета России и Федерации компьютерного спорта РФ
17 января, 15:27
Ко всем новостям
Последние новости
Каким будет состав финалистов Кубка английской лиги?
4 февраля, 06:10
«Арсенал» близок к финалу: решающее дерби на «Эмирейтс»
3 февраля, 07:52
«Кайрат» хлопнет дверью в Лондоне?
28 января, 06:03
Досрочный финал на Australian Open: хватит ли запала Рыбакиной пройти Свентек?
27 января, 07:31
Михаил Дегтярев: «Мы верим, что на Олимпиаду-2028 поедет уже вся сборная. Выступление на Юношеских играх в Дакаре откроет нам путь»
23 января, 12:15
Опыт против дерзости: повторит ли Рыбакина прошлогодний успех на Australian Open?
23 января, 07:06
Стамбульская схватка и бойня в Болонье
23 января, 11:52
Неудобный соперник для «Ювентуса» и провансальские гастроли «Ливерпуля»
21 января, 06:51
Последний домашний матч: как покажет себя сильнейший клуб Казахстана на «Астана Арене»?
20 января, 06:35
«Барыс» одержит первую победу в новом году?
15 января, 08:40
Рекомендуем