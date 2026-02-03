Губерниев о призыве президента Италии к олимпийскому перемирию: «Очень лицемерное заявление. Обычное пустословие»
Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев назвал лицемерным заявление президента Италии Серджо Маттареллы, который призвал к перемирию во время зимних Игр-2026.
«Президент Италии предложил объявить олимпийское перемирие? Очевидно, что такое заявление – обычное пустословие. Мало сказать подобное, важнее после этого еще на что-то повлиять. Лучше бы такие заявления звучали от людей, которые реально могут что-то изменить.
Вот буквально вчера президент ФИФА Инфантино предложил вернуть россиян в мировой футбол. Если он хочет этого, пусть что-то сделает, а не просто об этом заявит.
Такая же история с Олимпиадой: в Италию едут всего 13 наших спортсменов, а ее президент предлагает заключить олимпийское перемирие. Очень лицемерное заявление с его стороны», – сказал Губерниев.
Они ведь истребляют фашизм (родом из Италии), нацизм в соседних странах, шовинизм - в своей; освобождают от "диктаторских" и нелегитимных режимов...; приносят добро, мир, созидание... по всей планете. И не врут, всегда честны, справедливы, не крадут из казны народные деньги, НЕ НАРУШАЮТ МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО И ДОГОВОРА, НАЧИНАЮТ ОПЕРАЦИИ ВОЕННЫЕ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР (2022 ГОДА) И СТАРАЮТСЯ ИХ ЗАКОНЧИТЬ..., пекутся о своих гражданах, повышают уровень их жизни, СВЯТО ЧТУТ И ИСПОЛНЯЮТ ТРЕБОВАНИЯ ОСНОВНОГО ЗАКОНА - КОНСТИТУЦИИ... ПРО ПРАВА И СВОБОДЫ (СЛОВА, ПРЕССЫ) МОЖНО И НЕ...
Слова про "обычное пустословие" и "очень лицемерное заявление с его стороны" можно отнести к самому Губерниеву и политикам российским. Раз уж начал он называть президента другой страны..., добавил бы, что "вот у нас..., а мы..."
Губерниев - советник министра спорта РФ. Пусть расскажет, что он и другие российские политики сделали для допуска спортсменов из РФ. ИЛИ НЕДОПУСКА...
Или он огорчён, что под санкциями ЕС, не сможет попасть на эти ОИ?
ПРЕЗИДЕНТ ИТАЛИИ - ПУСТОСЛОВ, А ГУБЕРНИЕВ - "ЧЕСТНЫЙ ПРАВДОРУБ-ПОЛИТИК"?🥸