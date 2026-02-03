Российские журналисты на Олимпиаде-2026 будут работать в нейтральном статусе

Представители российских СМИ на Играх-2026 будут работать в нейтральном статусе.

Российские журналисты на Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо будут работать без обозначения национальной принадлежности.

Об этом сообщает ТАСС.

На аккредитациях представителей СМИ из РФ вместо названия страны будет указано INO. В таком же статусе российские журналисты работали на Олимпиаде-2024 в Париже.

Олимпиада в Италии пройдет с 6 по 22 февраля.