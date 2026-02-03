Российские журналисты на Олимпиаде-2026 будут работать в нейтральном статусе
Представители российских СМИ на Играх-2026 будут работать в нейтральном статусе.
Российские журналисты на Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо будут работать без обозначения национальной принадлежности.
Об этом сообщает ТАСС.
На аккредитациях представителей СМИ из РФ вместо названия страны будет указано INO. В таком же статусе российские журналисты работали на Олимпиаде-2024 в Париже.
Олимпиада в Италии пройдет с 6 по 22 февраля.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
Какая вообще разница, кто по национальности журналист, они же не выигрывают медали.