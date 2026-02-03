17

Российские журналисты на Олимпиаде-2026 будут работать в нейтральном статусе

Представители российских СМИ на Играх-2026 будут работать в нейтральном статусе.

Российские журналисты на Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо будут работать без обозначения национальной принадлежности. 

Об этом сообщает ТАСС. 

На аккредитациях представителей СМИ из РФ вместо названия страны будет указано INO. В таком же статусе российские журналисты работали на Олимпиаде-2024 в Париже. 

Олимпиада в Италии пройдет с 6 по 22 февраля. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
ТАСС
17 комментариев
... и проносить по литру водки! На человека! В день!
Губер едет? Ах да...
Ответ NickN
Губер едет? Ах да...
Баул собрал, а тут такой облом).
Ответ NickN
Губер едет? Ах да...
По эритрейскому паспорту проскочит...
Это как? Никому нельзя говорить, что они из России?
Ответ bedLaM
Это как? Никому нельзя говорить, что они из России?
Только на эсперанто можно будет вопросы задавать
На русском говорят, за русскоговорящих болеют... Кто бы это мог быть?!
По литру им тоже можно проносить?
В статусе INOагентов.
Тут должна быть цитата С. Лаврова....
Красную звезду на костюмы не будут нашивать?

Какая вообще разница, кто по национальности журналист, они же не выигрывают медали.
И говорить на языке племени массагетов...
Интересно, сколько раз перевернулись Сталин и Брежнев. Как опустилось достоинство и честь ниже нижнего.. это какой-то позор!
