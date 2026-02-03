«Арсенал» близок к финалу: решающее дерби на «Эмирейтс»

После победы в первой встрече «канониры» подходят к ответному матчу в розыгрыше Кубка английской лиги в статусе фаворита. Сможет ли «Челси» навязать им борьбу и помешать продвинуться дальше?

Англия. Кубок лиги. Полуфинал. «Арсенал» – «Челси». 4 февраля, 01:00 (Астана) Первый матч – 3:2

Первый финалист Кубка английской лиги определится в ответном дерби двух лондонских клубов. После победы в первом матче «Арсенал» считается явным фаворитом противостояния, тем более что ответная игра пройдет на «Эмирейтс».

Путь по турниру и статистика

Обе команды по дороге в полуфинал прошли по три соперника. «Арсенал» выбил «Портвейл», «Брайтон» и «Кристал Пэлас». «Челси» оказался сильнее, чем «Линкольн Сити», «Вулверхэмптон» и «Кардифф».

Первая встреча лондонских команд получилась результативной и напряженной. «Канониры» вели 2:0 и 3:1, но «Челси» сократил разрыв до минимума и сохранил интригу.

По статистике «Арсенал» превзошел соперника по ударам (17–9), ударам в створ (6–5) и угловым (9–6), тогда как «синие» больше владели мячом (58 %).

Последние матчи

Перед дерби обе команды находятся в хорошем настроении. «Арсенал» прервал безвыигрышную серию в АПЛ, разгромив «Лидс» на выезде (4:0). «Челси» добился волевой победы над «Вест Хэмом» в еще одном лондонском дерби (3:2).

А в личном противостоянии «Арсенал» не проигрывает «Челси» уже десять матчей подряд: семь побед и три ничьи. Да и общая статистика также на стороне «канониров»: 86 побед, 68 поражений и 63 ничьи.

Вывод

По оценкам аналитиков Olimpbet , шансы «Арсенала» на выход в финал примерно в шесть с половиной раз выше, чем у «Челси», а на победу в ответном матче – примерно в три раза. Ожидается, что хозяева забьют как минимум два мяча, а игра вновь получится результативной.

Испания. Кубок короля. Четвертьфинал. «Альбасете» – «Барселона». 4 февраля, 01:00

Лидер Ла Лиги сыграет выездной матч с «Альбасете». Эксперты Olimpbet считают «Барселону» главным фаворитом всего турнира и отдают ей явное преимущество и в этой встрече.

Путь по турниру

Разница в классе очевидна: «Барселона» возглавляет Примеру, «Альбасете» борется за выживание в Сегунде. Тем не менее матч вызывает повышенный интерес. В предыдущем раунде Кубка «Альбасете» на своем поле выбил мадридский «Реал» (3:2).

Четвертьфинал также пройдет на стадионе «Карлос Бельмонте». До этого «Альбасете» прошел «Сан-Фернандо», «Леганес», «Сельту» и «Реал». «Барселона», начав с 1/16 финала, обыграла «Гвадалахару» и «Расинг».

Последние матчи

Победа над «Реалом» заметно прибавила хозяевам уверенности. После этого «Альбасете» одержал три подряд сухие победы в чемпионате и оторвался от зоны вылета.

«Барселона» продолжает играть в яркий атакующий футбол. В четырех последних матчах каталонцы забивали не менее трех мячей и неизменно побеждали.

Вывод

Аналитики Olimpbet ожидают, что команда Ханси Флика и в этом матче сыграет первым номером и забьет минимум три гола. Также предполагается, что «Барселона» способна выиграть оба тайма.