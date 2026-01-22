Россия станет первой страной, признавшей полемику спортивной дисциплиной.

Министерство спорта России признает полемику спортивной дисциплиной.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Профессиональной лиги интеллектуального спорта (ПЛИС). Необходимая документация находится на завершающем этапе рассмотрения в министерстве и ожидает окончательного решения по ее утверждению.

Отмечается, что в этом случае страна станет первой в мире, признавшей полемику спортивной дисциплиной.

«Утверждение полемики и создание профессиональной лиги – это логичный и необходимый этап развития интеллектуальных игр. Наша цель – создать прочную, прозрачную и устойчивую структуру, чтобы игроки могли развиваться, а сообщество – объединяться. Лига должна стать платформой для профессионального роста, развития талантов и долгосрочного будущего интеллектуального спорта. Будем стремиться к тому, чтобы в обозримом будущем полемика встала в один ряд с ведущими спортивными дисциплинами», – заявил президент ПЛИС Кирилл Миронченко.

Полемика является комплексным интеллектуальным направлением, включающим в себя форматы логических игр, требующих аналитического мышления и стратегического планирования.

Так, первым турниром под эгидой ПЛИС станет гранд-финал Mafprofi – международного соревнования по игре «мафия», которое пройдет 24 и 25 января в Москве. Призовой фонд турнира составит более 3,8 млн рублей, участие примут 12 игроков из четырех стран.