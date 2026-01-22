99

Россия станет первой страной, признавшей полемику спортивной дисциплиной

Россия станет первой страной, признавшей полемику спортивной дисциплиной.

Министерство спорта России признает полемику спортивной дисциплиной.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Профессиональной лиги интеллектуального спорта (ПЛИС). Необходимая документация находится на завершающем этапе рассмотрения в министерстве и ожидает окончательного решения по ее утверждению.

Отмечается, что в этом случае страна станет первой в мире, признавшей полемику спортивной дисциплиной.

«Утверждение полемики и создание профессиональной лиги – это логичный и необходимый этап развития интеллектуальных игр. Наша цель – создать прочную, прозрачную и устойчивую структуру, чтобы игроки могли развиваться, а сообщество – объединяться. Лига должна стать платформой для профессионального роста, развития талантов и долгосрочного будущего интеллектуального спорта. Будем стремиться к тому, чтобы в обозримом будущем полемика встала в один ряд с ведущими спортивными дисциплинами», – заявил президент ПЛИС Кирилл Миронченко.

Полемика является комплексным интеллектуальным направлением, включающим в себя форматы логических игр, требующих аналитического мышления и стратегического планирования. 

Так, первым турниром под эгидой ПЛИС станет гранд-финал Mafprofi – международного соревнования по игре «мафия», которое пройдет 24 и 25 января в Москве. Призовой фонд турнира составит более 3,8 млн рублей, участие примут 12 игроков из четырех стран.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
Министерство спорта России
ТАСС
