Стамбульская схватка и бойня в Болонье

«Фенербахче» постарается набрать очки в домашней игре с «Астон Виллой», а «Селтик» рискует остаться за пределами плей-офф – аналитика букмекеров.

Лига Европы. Общий этап. Седьмой тур. «Фенербахче» (Турция) – «Астон Вилла» (Англия). 23 января, 00:45 (время Астаны)

Близятся к завершению соревнования на групповой стадии не только в Лиге чемпионов, но и в других еврокубках.

В седьмом туре общего этапа Лиги Европы состоится интереснейший матч между «Фенербахче» и «Астон Виллой», результат которого невероятно важен для обоих его участников.

Эксперты Olimpbet не видят фаворита в этой встрече, считая шансы соперников на победу равными.

Турнирное положение

Клуб из Бирмингема вроде бы может чувствовать себя абсолютно спокойно, в активе «вилланов» 15 набранных очков после шести проведенных матчей. Они вместе с «Лионом» и «Мидтьюлландом» возглавляют таблицу ЛЕ-2025/26, уступая французам и датчанам лишь по разнице мячей.

Однако в случае поражения в Стамбуле «львы» рискуют выпасть за пределы первой восьмерки, финиш в которой освобождает от выступления в 1/16 финала турнира.

«Канарейки» же пока вообще не обеспечили себе выход в плей-офф, и для решения этой задачи туркам нужно обыгрывать англичан.

Статистика

Несмотря на то, что «Астон Вилла» набрала на четыре очка больше, у нее совсем незначительный перевес над «Фенербахче» по забитым и пропущенным голам – 10:4 и 9:5 соответственно.

По другим ключевым показателям бирмингемцы также совсем немного превосходят стамбульцев. Чуть чаще попадают в створ ворот (5,67 на 5,33 ударов в среднем за матч) и подают угловые (5,5 на 5,33).

По владению мячом тоже наблюдается почти полное равенство (57,67 % на 56,83 % впереди «вилланы»).

История противостояния

Соперники лишь дважды встречались друг с другом, и было это почти полвека назад. Оба матча на стадии Кубка УЕФА сезона-1977/78 «Астон Вилла» выиграла: 4:0 на своем поле и 2:0 на чужом.

С тех пор дороги этих клубов не пересекались даже на товарищеском уровне.

Последние матчи

К новой очной встрече команды подходят в разном настроении. На минувших выходных «Фенер» одержал гостевую победу 3:2 над «Аланьяспором» и до минимума сократил отставание от лидирующего в Суперлиге «Галатасарая».

А вот «Астон Вилла» неожиданно проиграла в родных стенах «Эвертону» (0:1) и упустила возможность выйти на чистое второе место в английском первенстве.

Вывод

По мнению аналитиков Olimpbet , нас ожидает битва достойных противников. Они склоняются к тому, что футболисты обеих команд порадуют болельщиков высокой результативностью и выдадут «верховой» матч на стадионе «Шюкрю Сараджоглу».

Наиболее же вероятным автором гола называется бразильский полузащитник турецкого клуба Андерсон Талиска, в предыдущей игре ЛЕ против норвежского «Бранна» оформивший хет-трик.

«Болонья» (Италия) – «Селтик» (Шотландия). 23 января, 00:45

Настоящая бойня ожидается в Болонье, где одноименная команда примет шотландский «Селтик».

Эксперты Olimpbet отдают в этой встрече довольно существенное предпочтение хозяевам поля, полагая, что у итальянцев больше шансов победить с перевесом в два мяча, чем у гостей добиться хотя бы ничейного результата.

Турнирное положение

«Кельты» ходят по «лезвию бритвы» – в том смысле, что шотландцы всерьез рискуют остаться без путевки в плей-офф Лиги Европы.

В шести турах общего этапа команда под руководством Мартина О’Нила набрала всего семь очков, занимая сейчас пограничное, 24-е место в таблице. Так что для выхода в 1/16 финала «Селтику» кровь из носа необходимо побеждать «борзых» на их поле.

«Болонья» выступает более уверенно, опережая британцев на четыре балла. Однако перед «красно-синими» маячит вполне реальная перспектива финишировать в топ-8 по итогам общего этапа, и победа над «бело-зелеными» максимально приблизит их к достижению этой цели.

Статистика

Итальянский клуб не блещет результативностью, правда, и в защите действует надежно – девять забитых и пять пропущенных.

Британцы в атаке еще скромнее – в чужие ворота «Селтик» провел семь голов, а в его мяч влетал 11 раз.

Болонцы имеют перевес над шотландцами даже по угловым (6,17 на 5 в среднем за матч), а ведь британские команды традиционно сильны в этом игровом компоненте.

Последние матчи

Ранее «Болонья» с «Селтиком» никогда не встречались, так что в своей истории противостояния они только начнут первую главу. Поэтому есть резон обратить внимание на их недавние матчи в рамках национальных первенств.

«Болонья» в родных стенах уступила 1:2 стоящей на вылет из Серии А «Фиорентине», занимая сейчас восьмую строчку в таблице чемпионата Италии.

«Селтик» в рамках 17-го тура шотландской Премьер-лиги на выезде одолел «Фалкирк» 1:0, продолжая делить вторую позицию с «Рейнджерс». При этом оба клуба из Глазго отстают от лидирующего «Хартса» на шесть очков.

Вывод

Аналитики Olimpbet практически единодушно верят в успех коллектива Винченцо Итальяно, полагая, что хозяева забьют не менее двух голов.

Фаворитом «Болонья» считается и по угловым, которых в матче на арене «Ренато Даль-Ара» ожидается не менее десяти.