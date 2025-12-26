0

Снова №1: Назван ключевой инвестор казахстанского спорта

Цифровые сервисы, надежность и поддержка спортивной индустрии страны – Olimpbet получил награды, отражающие доверие пользователей и профессионалов отрасли.

По итогам национальной премии «Выбор года в Казахстане» за 2025 год Olimpbet был признан:

– Онлайн-букмекером №1 в Казахстане

– Инвестором в спорте №1 в Казахстане

Это уже третья награда Olimpbet как ключевого инвестора в спортивную индустрию страны. Компания получает ее благодаря целенаправленной поддержке казахстанских федераций, клубов, промоушенов и спортсменов. А победа в онлайн-категории, одержанная второй год подряд, подтверждает надежность и удобство цифровых сервисов компании.

Комментируя итоги церемонии, директор по развитию Olimpbet Абзал Калиев отметил:

«Большое спасибо экспертам премии и нашим клиентам за это признание! Мы в компании очень хорошо понимаем, что спорт – это развитие, характер и будущее страны. Поэтому будем последовательно инвестировать в казахстанскую спортивную индустрию.

Также я хочу поблагодарить команду Olimpbet, которая делает все возможное, чтобы нашим онлайн-продуктом было удобно, понятно и приятно пользоваться. Технологии – это часть повседневной жизни, и для нас очень важно, чтобы цифровые сервисы компании соответствовали высоким стандартам безопасности, прозрачности и легальности», – сказал Калиев.

«Выбор года» – международный общественный проект, ежегодно отмечающий лидеров в сфере бизнеса при поддержке общественных организаций, СМИ и международных институтов.

Olimpbet – ведущая казахстанская компания в индустрии беттинга, спорта и развлечений, поддерживающая спортивные проекты и организации.

