7

Дегтярев о Российском спортивном фонде: «Федерациям предстоит начать подачу заявок с января, средства они будут получать на конкурсной основе»

Дегтярев высказался о создании Российского спортивного фонда.

Министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев рассказал, как Российский спортивный фонд будет взаимодействовать со спортивными федерациями. 

«Фонд создан. Все начали пересматривать свои бюджеты. Манна небесная закончилась. До решения о создании Российского спортивного фонда деньги транзитом в разных долях уходили в федерации, то есть в общественные организации.

У Минспорта полномочий контролировать их нет, мы не надзорный орган. Условное казначейство или Счетная палата не могли их контролировать, потому что это деньги не государственные, это внебюджетные средства.

А сейчас мы объявили конкурс. Попечительский совет принял такое решение первым, на кону 12 млрд рублей. Федерациям предстоит начать подачу заявок с января, и средства они будут получать на конкурсной основе. Наши отношения будут зафиксированы в соглашениях, юридически обязывающих.

Не просто ушла какая-то транзакция непонятно на что — будет четко прописано, на что, в каких объемах, в какие сроки и какие цели должны быть достигнуты. А не так: мы решили, вот «упало», давайте как-нибудь их потратим. Нет», — сказал Дегтярев в интервью «России 24».

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
Министерство спорта России
logoМихаил Дегтярев
Российский спортивный фонд
