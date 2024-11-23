Алдонин дошел до 1/8 финала на чемпионате России по паделу в паре. Дзагоев и Щенников проиграли в квалификации

Экс-игрок ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин выступил на ЧР по паделу.

Алдонин в паре с Вячеславом Бокаревым прошли квалификацию и в 1/8 финала проиграли Никите Кузнецову и Артему Матусу в двух сетах (3:6, 4:6). Они проиграли по одному гейму на своей подаче в каждой из партий, а сами не сделали ни одного брейка.

Матч проходил вторым запуском на корте №5, полную запись смотрите на Спортсе’‘

Кроме того, в чемпионате России принимали участие Алан Дзагоев и Георгий Щенников, они в пятницу проиграли в квалификации.

Фонбет чемпионат России по паделу проходит впервые в истории.

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