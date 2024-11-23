Алдонин дошел до 1/8 финала на чемпионате России по паделу в паре. Дзагоев и Щенников проиграли в квалификации
Экс-игрок ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин выступил на ЧР по паделу.
Алдонин в паре с Вячеславом Бокаревым прошли квалификацию и в 1/8 финала проиграли Никите Кузнецову и Артему Матусу в двух сетах (3:6, 4:6). Они проиграли по одному гейму на своей подаче в каждой из партий, а сами не сделали ни одного брейка.
Матч проходил вторым запуском на корте №5, полную запись смотрите на Спортсе’‘
Кроме того, в чемпионате России принимали участие Алан Дзагоев и Георгий Щенников, они в пятницу проиграли в квалификации.
Фонбет чемпионат России по паделу проходит впервые в истории.
Опубликовано: Sports
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости