Министр спорта Дегтярев не смог добраться до Катара из-за закрытия неба над Ираном
Михаил Дегтярев не смог долететь до Катара из-за закрытия неба над Ираном.
Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на данные сервиса Flightradar.
1 октября министр спорта РФ в составе российской делегации отправился из Москвы в Доху, чтобы принять участие в третьем саммите Диалога по сотрудничеству в Азии.
Самолет должен был пролететь над территорией Ирана, но иранские власти ввели запрет на внутренние и внешние авиарейсы из‑за ракетных ударов ВС Ирана по территории Израиля.
Самолет с Дегтяревым на борту приземлился в Минеральных Водах, позднее министр спорта вернулся в Москву.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
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