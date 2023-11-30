«Диджитал на человеческом» – премьера, которую ждал весь рекламный мир!

Наконец-то фильм «Диджитал на человеческом» вышел на широкие экраны! Вечер 24 ноября принес волнение, вдохновение и глубокие размышления о будущем рекламы.

Впервые в истории российского кино, «Медиа Секреты» совместно с AdIndex представили исследовательский фильм, затрагивающий современные и будущие тренды в рекламной индустрии.

Евгений Гаврилин, сооснователь агентства Nectarin, стал идейным вдохновителем проекта. Его целью было раскрыть и представить зрителям боль, переживаемую digital-сообществом.

Каждый из героев фильма выделяет человечность и благодарность как ключевые аспекты взаимодействия с сотрудниками и клиентами. «Агентства больше не хотят работать с клиентом, у которого много денег, они хотят работать с человеком», – отмечено в фильме.

Как подчеркнул Андрей Осокин, директор по маркетингу «Детский мир»: «Коррупция развратила и разъела рекламный рынок с ног до головы». Эта цитата отражает необычайную откровенность фильма, в который внедрены не только бизнес-аспекты, но и этические измерения рекламной индустрии.

Главный вывод: мы призываем к изменению мышления в сторону искренности и благодарности. В условиях растущей конкуренции разумные ценности должны оставаться фундаментом всего бизнеса.

Партнерами мероприятия выступили:

Nectarin, «Медиа Секреты», AdIndex, Digital Club, Genius Group, «ТопТрафик», Didenok Team, Ingate.Group, Starlink, Tele programma pro, Sparrow, Soloway, Calltouch, Arrow media, Otclick, Punch Media Group, Октябрь, Циан.