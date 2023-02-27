Матыцин о санкциях: «Нам важно было сохранить уровень конкурентоспособности. Мы гордимся соревнованиями, которые провели»

Олег Матыцин рассказал о чувстве гордости из-за соревнований, проведенных в России.

«В условиях серьезного международного давления, политизации спорта и ограничений для российских спортсменов на участие в международных турнирах нам важно было сохранить соревновательную активность и уровень конкурентоспособности.

Мы пересмотрели Единый календарный план и увеличили количество всероссийских и межрегиональных соревнований. Внесли изменения в нормативные документы, что позволило организовывать международные соревнования на территории России без обязательного согласования с международными федерациями.

В прошлом году в соревнованиях на территории России суммарно приняли участие более 2 миллионов российских спортсменов, а также представители спортивных делегаций из 30 зарубежных стран. Например, «Дети Азии» во Владивостоке, «Игры дружбы» в Казани, зимние и летние Игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» в Ханты-Мансийске и в Сочи.

Впервые за 30 лет возрождена Всероссийская спартакиада сильнейших, которая позволила усилить внутреннюю конкуренцию и оценить спортивный резерв страны.

Важным направлением в это время стала международная дипломатия – мы не закрылись от взаимодействия с нашими иностранными коллегами, а усилили работу в этом направлении и сконцентрировали внимание на странах ШОС, БРИКС, СНГ.

Продолжилось участие наших сборных команд в турнирах за пределами России: российские спортсмены приняли участие более чем в 800 соревнованиях в разных странах и отметились отличными результатами. В декабре на зимних Российско-китайских играх наша сборная завоевала 93 медали. Российские самбисты лидировали в общекомандном зачете на чемпионате Европы в Сербии и чемпионате мира в Киргизии, а сборная России по дзюдо на турнире Большого шлема в Монголии выиграла медальный зачет.

Мы добились хорошего результата и действительно гордимся теми соревнованиями, которые провели. Могу с уверенностью сказать, что останавливаться не планируем», – рассказал Матыцин.