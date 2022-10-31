Рекордное количество инклюзивных спортсменов выступило на соревнованиях IRONSTAR в Сочи

7-9 октября в крупномасштабном фестивале спорта и соревнованиях по триатлону IRONSTAR SOCHI СИРИУС 2022 приняли участие 29 параатлетов различных категорий.

Инклюзивные спортсмены финишировали в каждой из гонок фестиваля от женского забега до «железной» дистанции триатлона. Фестиваль стал рекордным для организаторов по количеству участников с особенностями здоровья.

Инклюзивный спорт – часть социальной ответственности бренда. На протяжении всей своей деятельности IRONSTAR поддерживает параспортсменов и дает им возможность почувствовать себя частью большого праздника. В 2018 году команда IRONSTAR выступала организатором чемпионата России по триатлону среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата в Сочи, а в 2019-м – чемпионата России по триатлону среди незрячих спортсменов. В рамках собственных фестивалей спорта IRONSTAR дает возможность бесплатного участия для параспортсменов на гонках, где это возможно по правилам безопасности.

Уже много лет IRONSTAR поддерживает фонд «Синдром любви». За этот сезон в детских забегах STARKIDS в рамках фестивалей приняли участие 27 детей с синдромом Дауна. А на фестивале IRONSTAR SOCHI СИРИУС 2022 подопечным фонда «Синдром любви» Умедом Мамадкуловым был поставлен рекорд России по преодолению триатлонной спринтерской дистанции. 9 октября все желающие могли сделать памятную татуировку IRONSTAR, и все собранные средства были направлены в фонд «Синдром любви».

Подопечные фонда «#БольшеЧемМожешь» в этом сезоне уже принимали участие на старте IRONSTAR в Казани и Калининграде. А в «Сириусе» участники с ДЦП – Денис Поляков и Петр Цыбко – финишировали в составе инклюзивной эстафеты на «полужелезной» дистанции, а это 1,93 км плавания, 90 км велогонки и 21,1 км бега. Велоэтап Денис преодолел полностью самостоятельно на собственном велосипеде, а Петр участвовал в специальной лодке на водном этапе и коляске на беговом. В качестве сопровождающих выступали Виктор Шуплецов и Андрей Яковлев. Другие подопечные фонда участвовали в триатлонных дистанциях OLYMPIC, SPRINT, а также в женском забеге на 5 км IRONLADY.

Совместно с брендом G-Drive было организовано участие 6 инклюзивных спортсменов с нарушением зрения и атлетов с особенностями интеллектуального развития на дистанциях IRONLADY и SPRINT. Участников сопровождали волонтеры от компании «Газпром нефть». Инклюзивные команды вместе преодолели 114,8 км, которые были конвертированы в топливо G-Drive для заправки транспорта социальных учреждений, в том числе предназначенного для перевозки особенных спортсменов на соревнования и тренировки. Суммарно участники IRONSTAR смогли заработать 34 758 литров бензина.

На «железной» дистанции 226 км выступал один параатлет, Семен Радаев, он преодолел ее со временем 12:02:17.

«Мы стараемся помочь как можно большему количеству параатлетов и сотрудничаем с фондами, которые ставят аналогичные цели. Поддерживаем рассылками, постами. В личных кабинетах участники могут сделать пожертвование в фонды при регистрации на гонку. А главное обеспечиваем безопасность и необходимую поддержку на стартах.

Фестиваль IRONSTAR SOCHI СИРИУС 2022 стал, наверно, самым сложным с точки зрения организации – в нем приняло участие порядка 6000 участников. Штормовая погода в воскресенье внесла свои коррективы в проведение, и именно в этот день участвовала большая часть параатлетов. Но благодаря слаженной работе команды все прошло отлично. Будем и дальше стараться делать как можно больше спортсменов с «безграничными возможностями» счастливыми», – поделился итогами соревнований заместитель генерального директор IRONSTAR Владимир Шейкин.