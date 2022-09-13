52 региона России были представлены на фестивале спорта IRONSTAR SAMARA 2022

2-3 сентября в Самаре прошел фестиваль спорта и соревнования по триатлону IRONSTAR SAMARA 2022 на «полужелезной» (1,93 км плавание, 90 км велогонка, 21,1 бег) и олимпийской (1,5 км плавание, 40 км велогонка, 10 км бег) дистанциях.

Мероприятие стало одним из крупнейших событий региона и собрало более 1000 участников из 52 регионов страны. В категории параатлетов на олимпийской дистанции выступил Андрей Буков – член Паралимпийской сборной России, чемпион России по паратриатлону и факелоносец Сочинской Олимпиады и Паралимпиады 2014 года.

Фестиваль открылся женским забегом IRONLADY на дистанции 5 км. Спортсменки пробежали по самой длинной набережной Волги и получили памятные футболки, цветы и авторские медали. Победительницей забега стала москвичка Александра Бородинова, ее время 17 минут 05 секунд. В этот же день на старт вышли юные спортсмены в возрасте до 12 лет, самые маленькие из которых бежали в сопровождении родителей. Они преодолели 500 и 1000 м по набережной и получили свои первые настоящие медали.

Следующий день фестиваля был посвящен и соревнованиям по триатлону 113 и OLYMPIC и заплыву на открытой воде на дистанции одна морская миля – SWIMSTAR ONE MILE. Бесспорную победу в заплыве одержал уроженец Самары, Александр Кудашев, многократный чемпион России и Европы по плаванию и участник Олимпиады в Токио. Среди женщин победила Валентина Зеленкевич, при этом спортсмена выплыла третьей и среди мужчин.

«Фестиваль в Самаре – единственный в сезоне IRONSTAR, где старт происходит не как обычно с берега, а с баржи, куда мы доставляем участников на теплоходе. Это также самый скоростной плавательный этап: все плывут по течению Волги. Поэтому безусловно IRONSTAR SAMARA – уникальные соревнования в триатлонном календаре. Большая благодарность за содействие в организации этого масштабного события губернатору Самарской области Дмитрию Азарову и вице-спикеру Губернской Думы Александру Милееву», – отметил генеральный директор IRONSTAR Андрей Кавун.

Велоэтап триатлонных стартов прошел по центральным улицам города, участникам открылись виды на старейший пивоваренный завод, Речной порт, Площадь Славы и знаменитую стелу Ладью. Беговой этап проходил по набережной Волги.

Мероприятие состоялось при поддержке Правительства Самарской области, Министерства спорта Самарской области, Самарской областной федерации триатлона.