250 пловцов примут участие в международном заплыве на открытой воде в Калининграде

18 сентября Калининградская область станет ареной для череды уникальных плавательных событий международной серии X-WATERS World Championship 2022.

Утром 18 сентября в поселке Янтарный пройдет заплыв на открытой воде через Синявинское озеро. В мероприятии примут участие представители 35 городов России. В программе заплыва три дистанции – 1 км, 3 км и 5 км. Участникам необходимо уложиться во временной лимит, указанный для каждой дистанции. Победители заплыва получат шанс побороться за призовые места чемпионата X-WATERS World Championship 2022.

Вечером 18 сентября в Калининграде состоится финальная часть не имеющего аналогов проекта «Обними Россию». Спортсмены утром этого дня проплывут 4700 м во Владивостоке и, совершив перелет, вечером проплывут 2600 м в Калининграде, таким образом, «обняв» Россию вплавь. В проекте примут участие 15 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийска, Калининграда и Иркутска.

X-WATERS – крупнейшая международная плавательная серия, созданная в России, в Нижнем Новгороде. Ежегодно стартуют 23 заплыва в самых красивых и живописных водоемах России и мира. Заплыв в Калининграде пройдет во второй раз и станет одним из завершающих этапов X-WATERS World Championship 2022.