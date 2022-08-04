Международный забег Malidak Ultra в живописных горах Башкирии пройдет 12-13 августа

В августе в живописных горах Башкирии состоится ежегодный международный спортивный фестиваль «Малидак», который соберет участников из 45 регионов России и других стран.

В этом году забег Malidak Ultra пройдет со статусом национального уровня – чемпионат России по трейлу (дистанция Hard 41 км). Дистанция Hard – это одна из ключевых дистанций протяженностью 41 километр с набором высот 1900 метров. Спортсменам предстоит преодолеть три горные вершины: Ялангас, Кирель и Малиновую. Затяжные подъемы, технически сложные участки и безлюдные места – отличное место для беговой медитации. Это очень непростые километры и одна из самых сложных гонок России.

Организаторы масштабного проекта также подготовили 10 захватывающих дистанций для участников от начального до профессионального уровня. В рамках фестиваля пройдут межрегиональные соревнования по скандинавской/северной ходьбе, а юных участников ждет детский забег. Для ценителей башкирского гостеприимства пройдут соревнования, объединившие спорт и любовь к национальному башкирскому напитку — Кумысная миля. Отдельным событием станет семейный фестиваль в стартовом городке: веселые игры, конкурсы и мастер-классы для детей и взрослых, концертная программа в формате open-air для гостей, лекторий.

В программе фестиваля:

• беговые трассы различной сложности протяженностью от 5 до 100 километров

• семейный поход на гору Малиновая

• парк развлечений и скалодром

• йога для детей и взрослых

• фольклор и театральные представления

• творческие мастер-классы для взрослых и детей

• образовательный эко-блок

• кино под открытым небом

• ярмарка и ЭКСПО от партнеров • разнообразный фудкорт

• детский забег с подарками

• концерт

• салют

12-13 августа приглашаем Вас присоединиться к семейному фестивалю и международному забегу Malidak Ultra в горах Белорецкого района.

Контакты:

+ 7 917 753 4104 Дарья Струговец (директор фестиваля)

info@malidak.ru

https://malidak.ru/

https://vk.com/malidak