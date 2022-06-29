Соревнования по свимрану пройдут 9 июля в Ленинградской области

9 июля в Ленинградской области, на Карельском перешейке, пройдут состязания по свимрану.
На берегу озера Зеркальное в этот день любители активного отдыха, природы и приключений примут участие в соревнованиях, которые органично связываю бег и плавание с естественным ландшафтом и человеческим желанием познавать новые виды спорта, желанием заново испытать детское ребячество и жажду состязаний.
Свимран – это достаточно новый вид спорта для России, сочетание бега и плавания на природе, в лесу и озерах, но без транзитных зон для переодевания: в чем бежим, в том и плывем.
На соревнованиях предусмотрены 3 дистанции.
Swimrun Basic
Общее расстояние 8,3 км, из них бег 7,3 км (6 этапов) и плавание 1 км (5 этапов).
Участники: команды по 2 человека. Категории: Men, Women, Mixed.
Личное участие. Категории Men, Women.
Контрольное время – 2 часа.
Swimrun Advanced
Общее расстояние 15,7 км, из них бег 13,6 км (12 этапов) и плавание 2,1 км (11 этапов).
Участники: команды по 2 человека. Категории: Men, Women, Mixed.
Личное участие. Категории Men, Women.
Контрольное время – 4 часа.
Swimrun Pro
Общее расстояние 33,7 км, из них бег 28,6 км (19 этапов) и плавание 5,1 км (18 этапов).
Участники: команды по 2 человека. Категории: Men, Women, Mixed.
Личное участие не предусмотрено.
Контрольное время – 7 часов.
Вы увидите красивые сосновые леса и прозрачные озера Комонь, Зеркальное, Плетневое и множество других.
Приключения, яркие эмоции и магическое единение человека и природы ждут всех на старте Come on Swimrun. Попробуйте новое! Разбудите в себе свимраннера!
Заходите на swimrun.life – там вся информация и регистрация.
Комментарии