Соревнования по свимрану пройдут 9 июля в Ленинградской области

9 июля в Ленинградской области, на Карельском перешейке, пройдут состязания по свимрану.

На берегу озера Зеркальное в этот день любители активного отдыха, природы и приключений примут участие в соревнованиях, которые органично связываю бег и плавание с естественным ландшафтом и человеческим желанием познавать новые виды спорта, желанием заново испытать детское ребячество и жажду состязаний.

Свимран – это достаточно новый вид спорта для России, сочетание бега и плавания на природе, в лесу и озерах, но без транзитных зон для переодевания: в чем бежим, в том и плывем.

На соревнованиях предусмотрены 3 дистанции.

Swimrun Basic

Общее расстояние 8,3 км, из них бег 7,3 км (6 этапов) и плавание 1 км (5 этапов).

Участники: команды по 2 человека. Категории: Men, Women, Mixed.

Личное участие. Категории Men, Women.

Контрольное время – 2 часа.

Swimrun Advanced

Общее расстояние 15,7 км, из них бег 13,6 км (12 этапов) и плавание 2,1 км (11 этапов).

Участники: команды по 2 человека. Категории: Men, Women, Mixed.

Личное участие. Категории Men, Women.

Контрольное время – 4 часа.

Swimrun Pro

Общее расстояние 33,7 км, из них бег 28,6 км (19 этапов) и плавание 5,1 км (18 этапов).

Участники: команды по 2 человека. Категории: Men, Women, Mixed.

Личное участие не предусмотрено.

Контрольное время – 7 часов.

Вы увидите красивые сосновые леса и прозрачные озера Комонь, Зеркальное, Плетневое и множество других.

Приключения, яркие эмоции и магическое единение человека и природы ждут всех на старте Come on Swimrun. Попробуйте новое! Разбудите в себе свимраннера!

Заходите на swimrun.life – там вся информация и регистрация.