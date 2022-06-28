Второй этап X-WATERS World Championship пройдет на Селигере 2-3 июля. Более 1000 человек примут участие

2-3 июля на озере Селигер пройдет праздник спорта – X-WATERS Seliger 2022.

Участие в фестивале примут более 1 000 гостей и участников. Он станет вторым этапом соревнований на открытой воде X-WATERS World Championship 2022. Организатором мероприятия выступит X-WATERS.

Спортивный фестиваль плавания на открытой воде на озере Селигер пройдет в пятый раз. В программе заплыва X-WATERS Seliger 2022 пять дистанций – 500 метров, 1 км, 1 миля, 5 км, 11 км, а также две детские дистанции для маленьких спортсменов. Участникам необходимо уложиться во временной лимит, указанный для каждой дистанции. Победители заплыва получат шанс побороться за призовые места чемпионата X-WATERS World Championship.

Сильнейшие пловцы чемпионата X-WATERS определяются по итогам всех стартов сезона. Участвует каждый, кто финишировал хотя бы на одном заплыве. За каждый старт участник получает призовые очки. Победители определяются по сумме набранных очков после финального заплыва сезона.

«X-WATERS Seliger – это особенный заплыв нашей серии. Тут есть уникальная дистанция 5 км – пловцы пересекают озеро Селигер с одного берега на другой, стартуя возле Нило-Столобенской Пустыни, главной жемчужины Селигера, и финишируя на пляже Никола Рожка. Трасса одновременно сложная, красивая и будоражащая – незабываемый плавательный опыт для участников.

Более короткие дистанции познакомят участников с озером и дадут «понюхать большой красивой воды», не выходя из зоны комфорта слишком далеко. Добавим сюда прекрасную природу озера Селигер, чистую воду и возможность встретить рассвет у палатки – получается настоящий праздник для всей семьи!» – отметил Александр Базанов, руководитель проекта X-WATERS.

Проект ставит перед собой цель вдохновлять людей на амбициозные спортивные цели, объединять российских и зарубежных любителей плавания, развивать спортивный туризм и привлекать общественность к проблеме загрязнения берегов водоемов.