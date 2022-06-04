Лига наций (жен). Китай сыграет с Италией, США встретятся с Бразилией и другие матчи

4-5 июня пройдут матчи четвертого тура женской волейбольной Лиги наций.
Матчи сборной России отменены из-за отстранения российских спортсменов от международных соревнований.
Лига наций
Женщины
4-й тур
4 июня
Таиланд – Бельгия – 13.00
Китай – Италия – 16.00
Болгария – Турция – 19.00
Южная Корея – Польша – 22.00
5 июня
Доминиканская Республика – Япония – 1.00
США – Бразилия – 4.00
Турнирное положение: Бразилия – 3 победы – 0 поражений (9 очков), Сербия – 2-1 (7), США – 2-0 (6), Китай – 2-0 (6), Италия – 2-1 (6), Япония – 2-0 (5), Таиланд – 2-0 (5), Германия – 1-2 (4), Турция – 1-1 (3), Польша – 1-1 (3), Канада – 1-2 (3), Болгария – 1-2 (2), Нидерланды – 0-3 (1), Бельгия – 0-2 (0), Южная Корея – 0-2 (0), Доминиканская Республика – 0-3 (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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