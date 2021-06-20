А что кроме провала России на Евро-2020? «Тампа» в шаге от второго подряд финала, на Олимпиаду едет первый трансгендер, а Карри – не едет

Если вы устали от провалов сборной России по футболу или вам интересен не только Евро-2020, ловите главные новости понедельника из мира другого спорта:

🏒 Плей-офф НХЛ: «Тампа» унизила «Айлендерс» (8:0) и повела в полуфинальной серии 3-2. Никита Кучеров отметился тремя голевыми передачами, Андрей Василевский отразил 21 бросок. До борьбы за второй подряд Кубок Стэнли осталось одержать одну победу.

Это крупнейшее поражение «Айлендерс» в плей-офф за всю историю и лишь 4-й случай, когда команда пропустила 8 шайб в кубковых матчах.

Евгений Малкин продолжает развивать бизнес по производству витаминизированной воды – с партнерами он построит завод в Подмосковье, который планируют сдать к концу 2022 года. Напомним, прошлый бизнес-опыт Малкина получился не совсем удачным.

🏀 Наши баскетболистки обыграли Словению и прошли в четвертьфинал Евро-2021!

Стеф Карри пропустит Олимпиаду в Токио, Джеймс Харден, наоборот, хочет поехать.

ЦСКА сохранил Ивана Ухова и Семена Антонова

Еще одна драка между болельщиками в НБА: фаны «Клипперс» напали на толпу в Финиксе.

🎾 Топ-теннисисты не очень хотят играть Олимпиаду – с турнира снялись уже семь игроков из топ-20. Зато сборная России вовсю готовится и планирует, и в понедельник стали известны комбинации, которые выступят в парных соревнованиях. Самая интересная – Даниил Медведев и Аслан Карацев.

🏎️ «Ред Булл» может подать протест на «Мерседес» – история с «гибкими» антикрыльями продолжается.

Самую скучную трассу «Формулы-1» – на которой проводится Гран-при Абу-Даби, – обещают модицифицировать и исправить.

🏋️‍♀️ В Токио-2020 мы увидим первого трансгендера в истории Олимпиад – новозеландская тяжелоатлетка Лорел Хаббард отобралась на Игры.

⛸ Алина Загитова объявила о сотрудничестве с магазином игрушек. А уже скоро выпустят куклу в виде олимпийской чемпионки.

⛸ Евгения Медведева попробует себя в парном катании. Но пока – только в шоу.

🏃‍♀️ Олимпийская чемпионка Брианна Макнил отобралась в сборную США в Токио-2020. Но есть проблема – в начале июня ее дисквалифицировали на 5 лет за допинг.