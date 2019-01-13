20 марта в Москве пройдет конференция ContentSense. Расскажем: зачем Sports.ru делает подкaсты и в чем их ценность. Ждем вас!

ContentSense – конференция о том, как создавать качественный контент и как эффективно использовать его для увеличения прибыли компаний.
У вас будет возможность послушать и обсудить все аспекты производства контента для блогов компаний, соцсетей и сторонних ресурсов, а также email-маркетинг. Вы узнаете, как написать вирусную статью или кейс, как регулярно поставлять контент в разные каналы и создавать репутацию на рынке.
Кому будет полезно и интересно: продукт-менеджерам, предпринимателям, маркетологам, аналитикам, медиаменеджерам, дизайнерам.
Дата и место: 20 марта, Москва, Конгресс-центр «Технополис Москва»
Скидка 10% по промокоду SPORTSRU.
Узнать больше и купить билет: contentsense.ru
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