20 марта в Москве пройдет конференция ContentSense. Расскажем: зачем Sports.ru делает подкaсты и в чем их ценность. Ждем вас!

ContentSense – конференция о том, как создавать качественный контент и как эффективно использовать его для увеличения прибыли компаний.

У вас будет возможность послушать и обсудить все аспекты производства контента для блогов компаний, соцсетей и сторонних ресурсов, а также email-маркетинг. Вы узнаете, как написать вирусную статью или кейс, как регулярно поставлять контент в разные каналы и создавать репутацию на рынке.

Кому будет полезно и интересно: продукт-менеджерам, предпринимателям, маркетологам, аналитикам, медиаменеджерам, дизайнерам.

Дата и место: 20 марта, Москва, Конгресс-центр «Технополис Москва»

Скидка 10% по промокоду SPORTSRU.

Узнать больше и купить билет: contentsense.ru