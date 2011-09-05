VK Hackathon пройдет в Санкт-Петербург с 27 по 29 сентября. Там будет представлен кейс Sports.ru

Пятый VK Hackathon пройдет в Санкт-Петербурге с 27 по 29 сентября 2019 года.

В этом году в хакатоне примут участие более 600 участников из 150 команд, призовой фонд составит 2 миллиона рублей. Участниками могут стать программисты, дизайнеры и менеджеры проектов старше 12 лет из любой страны мира. В каждой команде — от 2 до 4 человек.

Хакатон проводится по шести тематическим трекам, объединяющим кейсы от компаний-партнёров. Разработчики выбирают одно из предложенных заданий и создают технологическое решение. Проект должен решать предложенные задачи, но бриф не диктует, как именно это должно быть сделано.

В частности вы можете принять участие в решении кейса от Sports.ru:

Сторис становятся всё более популярным способом делиться впечатлениями. Любители спорта не исключение: они публикуют сторис с футбольных, баскетбольных, хоккейных матчей, которые смотрят вживую, по телевизору или онлайн.

Задача: Сделать сторис для спортивных болельщиков более уникальными, содержательными и информативными, используя данные Sports.ru: от авторов голов и счёта, с которым закончился конкретный матч, до цвета форм играющих команд. Придумайте способы оформить историю, маски, виджеты и другие компоненты для продукта.

Оставить заявку на участие в хакатоне вы можете по этой ссылке до 5 сентября 23:59 по московскому времени. Список команд, прошедших отбор, будет опубликован 9 сентября в сообществе VK Hackathon.