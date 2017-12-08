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    Sports.ru

    Примите участие в конкурсе «Самая красивая болельщица России»

    Теги Спартак ЦСКА Зенит Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль премьер-лига Англия Барселона Реал Мадрид Лига чемпионов Арсенал РФПЛ Sports.ru ЧМ-2018 КХЛ чемпионат мира

    ЧМ-2018 в России уже совсем близко! Специально к этому событию Sports.ru объявляет о начале масштабного конкурса «Самая красивая болельщица России».

    Чтобы принять участие в конкурсе, опубликуйте свое фото в Instagram или во Вконтакте с хештегом #BoomGirls – так мы сможем вас найти. Не забудьте, что ваш профиль должен быть открыт для просмотра.

    Либо присылайте свои фото на специальную почту –  boomgirls@sports.ru

    После этого мы добавим ваши фотографии на страницу голосования (скоро появится на сайте), где вам сможет отдать свой голос любой посетитель Sports.ru.

    Девушка, чье фото наберет наибольшее количество голосов, станет обладательницей титула «Самая красивая болельщица России» и новенького iPhone X.

    Большим плюсом будет, если на фото вы предстанете в атрибутике любимой команды или сфотографируетесь на трибунах стадиона.

    Погнали!

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