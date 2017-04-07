Глава комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) Анджела Руджеро выразила мнение касательно будущего киберспорта как Олимпийской дисциплины.

«Может ли киберспорт когда-нибудь стать олимпийским видом спорта? Мы безусловно должны смотреть на кибератлетов, как на спортсменов. И я надеюсь, что мы, как комиссия спортсменов, сможем наблюдать за ними. Киберспорт, вероятно, станет олимпийским видом спорта в будущем», – заявила Руджеро.

Пока неизвестно, в какую из программ, зимнюю или летнюю, будет включен киберспорт.

На 129-й сессии МОК в список программы Олимпийских игр 2020 года были включены серфинг, бейсбол, скалолазание, каратэ и скейтбординг.