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    Представитель МОК: «Киберспорт, вероятно, станет олимпийским видом спорта в будущем»

    Теги МОК Киберспорт

    Глава комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) Анджела Руджеро выразила мнение касательно будущего киберспорта как Олимпийской дисциплины.

    «Может ли киберспорт когда-нибудь стать олимпийским видом спорта? Мы безусловно должны смотреть на кибератлетов, как на спортсменов. И я надеюсь, что мы, как комиссия спортсменов, сможем наблюдать за ними. Киберспорт, вероятно, станет олимпийским видом спорта в будущем», – заявила Руджеро.

    Пока неизвестно, в какую из программ, зимнюю или летнюю, будет включен киберспорт.

    На 129-й сессии МОК в список программы Олимпийских игр 2020 года были включены серфинг, бейсбол, скалолазание, каратэ и скейтбординг.

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