Сейчас объясним, как это делать.
Амплуа не важны: можно взять 5 вратарей или 5 форвардов. Лимита на игроков из одного клуба тоже нет.
У игроков разная стоимость, так что взять всех бистов из «Реала» не выйдет. Постарайся подобрать оптимальный состав.
Один тур фэнтези – это один игровой день плей-офф ЛЧ от 1/8 до финала. Всего будет 13 туров. Можно залететь в турнир с любого тура – начислим тебе среднее количество очков остальных участников. Замены между турами не ограничены. Если забудешь сделать замены, автоматически подберем тебе игроков, участвующих в текущем туре.
После финала ЛЧ разыгрываем призы – AirPods 4, футболку европейского топ-клуба и сертификаты OZON по 2000 рублей.