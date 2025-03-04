Надпись Fantasy

КилианМбаппе

$100

МануэльНойер

$60

МохамедСалах

$100

УсманДембеле

$90

РафиньяДиас

$100

Собери командуи получи
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Надпись призы

Apple

Airpods 4

за 1-е место

Джерси

европейского клуба

за 2-е место

Сертификат Озон

на 2000₽

за 3-5 места
Собрать команду
Надпись правила

Впервые играешь в Основу?

Сейчас объясним, как это делать.

Возьми в команду 5 игроков

Амплуа не важны: можно взять 5 вратарей или 5 форвардов. Лимита на игроков из одного клуба тоже нет.

Следи за балансом

У игроков разная стоимость, так что взять всех бистов из «Реала» не выйдет. Постарайся подобрать оптимальный состав.

Очки всех игроков

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Очки вратарей

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Очки защитников

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Очки
полузащитников и нападающих

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Управляй командой

Один тур фэнтези – это один игровой день плей-офф ЛЧ от 1/8 до финала. Всего будет 13 туров. Можно залететь в турнир с любого тура – начислим тебе среднее количество очков остальных участников. Замены между турами не ограничены. Если забудешь сделать замены, автоматически подберем тебе игроков, участвующих в текущем туре.

Выигрывай призы

После финала ЛЧ разыгрываем призы – AirPods 4, футболку европейского топ-клуба и сертификаты OZON по 2000 рублей.

Начать играть
Играйте в Основу – новый формат фэнтези-футбола по плей-офф Лиги чемпионов.Играйте в Основу – новый формат фэнтези-футбола по плей-офф Лиги чемпионов.Играйте в Основу – новый формат фэнтези-футбола по плей-офф Лиги чемпионов.