Видеотрансляции самых интересных событий Олимпийских игр в мобильных приложениях и на сайте Sports.ru!

Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане откроются уже завтра! Наша сборная на играх представлена в ограниченном составе – российским спортсменам нужна поддержка, как никогда раньше.

Прямые видео трансляции всех самых интересных событий Олимпиады вы сможете посмотреть на сайте и в приложении Sports.ru!

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Кроме того, в приложении Sports.ru вы найдете:

– Медальный зачет

– Календарь и расписание всех событий

– Новости по всем олимпийским видам

– Онлайн трансляции всех событий

– Видео самых интересных моментов

– Блоги и материалы редакции Sports.ru во главе с Юрием Дудем

– Крупнейшее сообщество российских спортивных болельщиков

– Гибкие настройки, позволяющие сделать приложение более удобным лично для вас

Трансляции предоставляются в сотрудничестве с компанией «Телеспорт» и «Одноклассниками».

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