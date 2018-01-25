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    Видеотрансляции самых интересных событий Олимпийских игр в мобильных приложениях и на сайте Sports.ru!

    Теги Спартак ЦСКА Зенит сборная России премьер-лига Россия премьер-лига Англия НХЛ сборная России сборная России сборная России (лыжные гонки) Sports.ru КХЛ Зимние Олимпийские игры олимпийский хоккейный турнир мужское катание женское катание мобильные приложения

    Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане откроются уже завтра! Наша сборная на играх представлена в ограниченном составе – российским спортсменам нужна поддержка, как никогда раньше. 

    Прямые видео трансляции всех самых интересных событий Олимпиады вы сможете посмотреть на сайте и в приложении Sports.ru!

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    Кроме того, в приложении Sports.ru вы найдете:

    – Медальный зачет

    – Календарь и расписание всех событий

    – Новости по всем олимпийским видам

    – Онлайн трансляции всех событий

    – Видео самых интересных моментов

    – Блоги и материалы редакции Sports.ru во главе с Юрием Дудем

    – Крупнейшее сообщество российских спортивных болельщиков

    – Гибкие настройки, позволяющие сделать приложение более удобным лично для вас

    Трансляции предоставляются в сотрудничестве с компанией «Телеспорт» и «Одноклассниками».

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