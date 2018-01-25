Видеотрансляции самых интересных событий Олимпийских игр в мобильных приложениях и на сайте Sports.ru!

Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане откроются уже завтра! Наша сборная на играх представлена в ограниченном составе – российским спортсменам нужна поддержка, как никогда раньше.
Прямые видео трансляции всех самых интересных событий Олимпиады вы сможете посмотреть на сайте и в приложении Sports.ru!
УСТАНОВИТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ SPORTS.RU ДЛЯ ANDROID
УСТАНОВИТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ SPORTS.RU ДЛЯ iPHONE/iPAD
Кроме того, в приложении Sports.ru вы найдете:
– Медальный зачет
– Календарь и расписание всех событий
– Новости по всем олимпийским видам
– Онлайн трансляции всех событий
– Видео самых интересных моментов
– Блоги и материалы редакции Sports.ru во главе с Юрием Дудем
– Крупнейшее сообщество российских спортивных болельщиков
– Гибкие настройки, позволяющие сделать приложение более удобным лично для вас
Трансляции предоставляются в сотрудничестве с компанией «Телеспорт» и «Одноклассниками».
УСТАНОВИТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ SPORTS.RU ДЛЯ ANDROID
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.