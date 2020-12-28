Фэнтези-турнир от Sports.ru и MIXFAN при поддержке Olimp.bet

Выбери турнир и собери

свой фэнтези-состав

MIXFAN - фэнтези-спорт площадка, на которой вы можете собрать команду из реальных спортсменов и соревноваться с реальными игроками или друзьями