Другие турниры на MIXFAN.ru

Фэнтези-турнир от Sports.ru и MIXFAN при поддержке Olimp.bet

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и выиграй подписку
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свой фэнтези-состав

MIXFAN - фэнтези-спорт площадка, на которой вы можете собрать команду из реальных спортсменов и соревноваться с реальными игроками или друзьями

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Для пользователей, которые привязали свой номер из аккаунта Olimp.bet

C 1 по 3 место — годовая
подписка на Okko Спорт

С 1 по 3 место — фрибеты
от 3 000 до 10 000 рублей

Трем случайным игрокам — Фрибеты 2 000, 1 000, 500 + подписка на Okko Спорт до конца сезона АПЛ 20/21

Для остальных пользователей

  • 1 место — Фрибет 1 000 рублей
  • 2 место — Фрибет 500 рублей
  • 3 место — Фрибет 300 рублей
  • 4 место — Фрибет 200 рублей
  • 5 место — Фрибет 100 рублей