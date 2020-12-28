Фэнтези-турнир от Sports.ru и MIXFAN при поддержке Olimp.bet
Собери команду
и выиграй подписку
на Okko Спорт
и другие призы
Выбери турнир и собери
свой фэнтези-состав
MIXFAN - фэнтези-спорт площадка, на которой вы можете собрать команду из реальных спортсменов и соревноваться с реальными игроками или друзьями
-
Собрать состав
ЭВЕ - МС + 5 матчей
-
Собрать состав
ЧЕЛ - МЮ + 9 матчей
Собери состав
из 6 футболистов
Используй ограниченный бюджет и собери состав
исходя из собственной стратегии
Поборись
за ценные призы
Для пользователей, которые привязали свой номер из аккаунта Olimp.bet
C 1 по 3 место — годовая
подписка на Okko Спорт
С 1 по 3 место — фрибеты
от 3 000 до 10 000 рублей
Трем случайным игрокам — Фрибеты 2 000, 1 000, 500 + подписка на Okko Спорт до конца сезона АПЛ 20/21
Для остальных пользователей
- 1 место — Фрибет 1 000 рублей
- 2 место — Фрибет 500 рублей
- 3 место — Фрибет 300 рублей
- 4 место — Фрибет 200 рублей
- 5 место — Фрибет 100 рублей