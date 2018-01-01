Правила:
В случайном порядке тебе показываются 20 событий из истории сборной России.
Твоя задача – расставить их в хронологическом порядке, нажав на правильный промежуток между другими событиями.
Игра закончится, если вы допустите 3 ошибки.
Призы:
Для участия в розыгрыше призов (поездка на матч Сборной России) надо пройти тест и поделиться его результатом, используя хештег #МирЗаРоссию во ВКонтакте или в Facebook в период с 22 октября по 4 ноября. Победитель определяется случайным образом.
Участником Акции может стать только гражданин РФ, достигший 18 лет, с действующей шенгенской визой, зарегистрированный во ВКонтакте или в Facebook, с открытым профилем пользователя.
Розыгрыш поездки будет произведен 5 ноября – его победитель получает два билета на матч сборных России и Швеции, который пройдет 20 ноября в Стокгольме.
Для победителя и его спутника мы оплатим переезд и отель.
Полный срок проведения Акции с 22 октября по 5 ноября 2018 года.