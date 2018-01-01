Пройди географический тест и получи шанс выиграть поездку на матч сборной России
Для участия в розыгрыше призов (поездок на матчи Сборной России) надо пройти тест и поделиться его результатом во ВКонтакте или в Facebook в период с 01 по 09 октября. Победитель определяется случайным образом.
Участником Акции может стать только гражданин РФ, достигший 18 лет, зарегистрированный во ВКонтакте или в Facebook, с открытым профилем пользователя.
В Акции два победителя. Первый определяется 5 октября и получает два билета на матч сборных России и Швеции, который пройдет 11 октября в Калининграде. Второй победитель будет выбран 9 октября, его приз - два билета на матч Россия - Турция 14 октября в Сочи.
Если победитель и его спутник живут не в городах проведения матчей, мы оплатим переезд и отель.
Полный срок проведения Акции с 1 по 9 октября 2018 года.