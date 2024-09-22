Косплей на Теда Лассо, покер рэпера и массовая драка. Концерт «Родины Медиа» и «Банки»
10:4 – рекорд Медиалиги.
«Родина Медиа» разгромила «Банку» (10:4) в 4-м туре Winline Кубка Медиалиги. Рядовой матч группового этапа получился одним из самых ярких в этом году.
Тренерский штаб «Банки» вышел в косплее на сериал «Тед Лассо»
«Банка» – вторая команда «Амкала», в которой играют преимущественно медийные звезды, не пробившиеся в первую. К каждому матчу «Банка» старается придумывать что-то особенное – например, назначать нового тренерf (им побывал даже Константин Генич). С «Родиной Медиа» тренером стал Дамир Трегулов – форвард «Амкала».
Еще к игре с «Родиной» сделали косплей на сериал «Тед Лассо». Дамир Трегулов (главный на этот матч), Михалыч (главный тренер в целом) и юный болельщик появились в образе Теда Лассо, тренера Бирда и Нэйтана Шелли.
Перед стартовым свистком команда собралась в круг, и Трегулов повторил речь Теда Лассо:
«Ребята, я хочу, чтобы сейчас вы ответили на вопрос: «Верите ли вы в мечту?» Не мне, а для себя ответьте. И если вы верите в чудо, то выйдите, и порвите «Родину Медиа».
У экс-тренера «Титана» (уволили в прошлые выходные) гол и ассист
Еще 14 сентября главный тренер Шамиль Курбанов выводил «Титан» на матч Кубка Лиги со СКА. «Титан» победил, но через час после игры Курбанова уволили. «В эту среду начало возникать чувство, что нужно что-то менять. Это президентская интуиция», – объяснял президент «Титана» Александр Зуев.
Лига разрешила 31-летнему Курбанову заявиться за «Банку» вне трансферного окна. В первом же тайме за новый клуб Шамиль оформил гол и ассист. Это его первый гол за 489 дней – в последний раз он забивал за Титан в МФЛ-3, затем полностью переключился на тренерство.
Когда «Банка» отмечала гол Шамы (2:1), вратарь Була закричал: «Александр Зуев, спасибо!»
Забавно, что в эту же субботу «Титан» с новым главным тренером уступил DMedia (0:2).
Президента «Амкала» удалили за пинок под зад своему форварду
За «Банку» играют не только звезды «Амкала», но и Герман Эль Класико, президент клуба. Во втором тайме тренер-Трегулов жестко выговорил Эль Класико: «Че ты вышел? Я и сам могу так выйти сыграть». Уходя с поля, Герман хлестко врезал Трегулову ногой под зад. Тот картинно упал на газон. Герману показали прямую красную, а скамейка «Банки» проводила президента криками «Пошел #####».
Напомним, что Трегулов – форвард «Амкала», а скамейка «Банки» по большей части состоит из игроков «Амкала». Уровень сюрреализма: матч ФК «Банка».
«Будем разбираться [с Дамиром]. Шутки-шутками, но я не понял, что он сделал, – подыграл Герман после матча. – Еще попытался напихнуть…Будем разговаривать. Кик Дамира из «Амкала»? Возможно продление, но с понижением зарплаты – чтобы он платил клубу. Нужен существенный штраф. Он просто берет и своему президенту пихает!»
Прокоп забил в стиле Куарежмы
Забил и атакующий хавбек «Родины Медиа» Прокоп – одна из главных звезд лиги. Первый гол с пенальти – 3:2. Буквально через минуту Прокоп сотворил шедевр – обыграл защитника на правом фланге, вошел в штрафную и вонзил метров с 20 с острого угла.
Самый красивый гол матча.
Игрок «Банки» потоптался на футболке Володи XXL: драка, удар с локтя в лицо, три красные
Праздничную атмосферу омрачила драка во втором тайме. Участвовали форвард Володя XXL («Родина Медиа») и хавбеки Глеб Алексеев и Игорь Струнин со стороны «Банки».
Глеб Алексеев сфолил на Володе, тот в ответ снял свою футболку и предложил ее хавбеку «Банки». Алексеев начал топтать футболку, за что Володя ударил его ногой под зад. К месту конфликта молниеносно подскочил Игорь Струнин и зарядил Володе локтем в лицо.
«Увидел, что Володя замахивается на Глеба. Во-первых, он спровоцировал. Меня перекрыло эмоционально. В моменте выбрал агрессивное решение. Надо было делать по-другому. Но надо было вступиться за Глеба», – рассказал Струнин Спортсу” после матча.
Все трое получили прямые красные, но это не все. Президент Медиалиги Николай Осипов рассказал «Крысеве», что Володя может получить еще один-два матча дисквала, а Струнину грозит дисквалификация до конца сезона.
«Банка» взяла красный мяч при счете 4:2 – и сгорела 10:4. Покер у рэпера Гуди
После гола Прокопа «Банка» решила взять красный мяч, гол которым считается за два. Логика понятная: команда проигрывала 4:2, а красным проще сравнять и даже выйти вперед. Но что-то пошло не по плану – красным мячом забил форвард «РМ» Гуди. Через полторы минуты снова он – вколотил головой.
Затем забил хавбек «Родина Медиа» Родя – 10:2. «Банка» отыграла один мяч, но все равно проиграла период с красным мячом со счетом 6:2.
Голы Гуди – знаковые. Дмитрий Гусаков – рэпер, в профессиональном футболе не сыграл ни секунды, а в медийный попал благодаря созданию клуба GOATS. Президента редко выпускали даже в собственной команде – за четыре сезона Медиалиги один гол. В Кубок Лиги «Козлов» не взяли, и Гуди в аренду перешел в «Родину Медиа».
На вечер субботы Гуди 4 гола в Кубке Лиги – больше, чем у Алишера Рахимова (MVP пятого сезона), Кутуза (лучшего бомбардира Медиалиги), Дмитрия Ефремова (экс-ЦСКА), Игоря Киреева (играл за Ростов в ЛЧ).
Исторический скриншот.
Президент «Родины Медиа» сыграл за «Банку» – и не забил пенальти на последних секундах
Текила, основатель и президент «Родины Медиа», заявлен за «Банку» в качестве форварда. Трансфер случился еще летом, когда было неясно, пересекутся ли команды.
На матч против «Родины» Текила остался в «Банке» и отыгрывал роль соперника родного клуба. Например, отказался от рукопожатия с Мурой – капитаном «РМ». И позировал в камеру с логотипом «Банки» – ощущения такие, как если бы Леонид Федун вышел в футболке «Зенита».
«Двоякие чувства: неприятно смотреть на расстроенные лица Тары [Дмитрия Тарасова], Андрея Константиновича Каряки. Мы в одной команде. Всю неделю они рофлили и угорали над «Банкой», я говорил, что не надо так. Они вышли – мне руку не пожали», – говорил Текила телеграм-каналу «Шугар».
У Текилы была возможность забить своему клубу. При безопасном для «Родины Медиа» счете 10:2 в их ворота поставили пенальти. Но Текила пробил на удобной для вратаря высоте и уникального гола не случилось.
Рекорд Медиалиги по голам в одном матче
10:4 – еще никогда в рамках Медиалиги не забивали так много в одном матче. Прошлый рекорд принадлежит битве «Матч ТВ» и «На Спорте» в первом сезоне – команда телеканала проиграла 0:8.
В обоих матчах играл Текила (в первом – за «На Спорте») и Роман Нагучев (оба раза – за проигравшую команду).
«Я потерпел два самых крупных поражения в истории Медиалиги 0:8 и 4:10. И каждый раз на поле были эти двое! Проклятье!» – грустил Нагучев.
Лучший матч в этом сезоне Медиалиги?
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Фото: телеграм-канал «Он Эйр»