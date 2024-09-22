Косплей на Теда Лассо, покер рэпера и массовая драка. Концерт «Родины Медиа» и «Банки»

10:4 – рекорд Медиалиги.

«Родина Медиа» разгромила «Банку» (10:4) в 4-м туре Winline Кубка Медиалиги. Рядовой матч группового этапа получился одним из самых ярких в этом году.

Тренерский штаб «Банки» вышел в косплее на сериал «Тед Лассо»

«Банка» – вторая команда «Амкала», в которой играют преимущественно медийные звезды, не пробившиеся в первую. К каждому матчу «Банка» старается придумывать что-то особенное – например, назначать нового тренерf (им побывал даже Константин Генич). С «Родиной Медиа» тренером стал Дамир Трегулов – форвард «Амкала».

Еще к игре с «Родиной» сделали косплей на сериал «Тед Лассо». Дамир Трегулов (главный на этот матч), Михалыч (главный тренер в целом) и юный болельщик появились в образе Теда Лассо, тренера Бирда и Нэйтана Шелли.

Перед стартовым свистком команда собралась в круг, и Трегулов повторил речь Теда Лассо:

«Ребята, я хочу, чтобы сейчас вы ответили на вопрос: «Верите ли вы в мечту?» Не мне, а для себя ответьте. И если вы верите в чудо, то выйдите, и порвите «Родину Медиа» .

У экс-тренера «Титана» (уволили в прошлые выходные) гол и ассист

Еще 14 сентября главный тренер Шамиль Курбанов выводил «Титан» на матч Кубка Лиги со СКА. «Титан» победил, но через час после игры Курбанова уволили . «В эту среду начало возникать чувство, что нужно что-то менять. Это президентская интуиция», – объяснял президент «Титана» Александр Зуев.

Лига разрешила 31-летнему Курбанову заявиться за «Банку» вне трансферного окна. В первом же тайме за новый клуб Шамиль оформил гол и ассист. Это его первый гол за 489 дней – в последний раз он забивал за Титан в МФЛ-3, затем полностью переключился на тренерство.

Когда «Банка» отмечала гол Шамы (2:1), вратарь Була закричал: «Александр Зуев, спасибо!»

Забавно, что в эту же субботу «Титан» с новым главным тренером уступил DMedia (0:2).

Президента «Амкала» удалили за пинок под зад своему форварду

За «Банку» играют не только звезды «Амкала», но и Герман Эль Класико, президент клуба. Во втором тайме тренер-Трегулов жестко выговорил Эль Класико: «Че ты вышел? Я и сам могу так выйти сыграть». Уходя с поля, Герман хлестко врезал Трегулову ногой под зад. Тот картинно упал на газон. Герману показали прямую красную, а скамейка «Банки» проводила президента криками «Пошел #####».

Напомним, что Трегулов – форвард «Амкала», а скамейка «Банки» по большей части состоит из игроков «Амкала». Уровень сюрреализма: матч ФК «Банка».

«Будем разбираться [с Дамиром]. Шутки-шутками, но я не понял, что он сделал, – подыграл Герман после матча. – Еще попытался напихнуть…Будем разговаривать. Кик Дамира из «Амкала»? Возможно продление, но с понижением зарплаты – чтобы он платил клубу. Нужен существенный штраф. Он просто берет и своему президенту пихает!»

Прокоп забил в стиле Куарежмы

Забил и атакующий хавбек «Родины Медиа» Прокоп – одна из главных звезд лиги. Первый гол с пенальти – 3:2. Буквально через минуту Прокоп сотворил шедевр – обыграл защитника на правом фланге, вошел в штрафную и вонзил метров с 20 с острого угла.

Самый красивый гол матча.

Игрок «Банки» потоптался на футболке Володи XXL: драка, удар с локтя в лицо, три красные

Праздничную атмосферу омрачила драка во втором тайме. Участвовали форвард Володя XXL («Родина Медиа») и хавбеки Глеб Алексеев и Игорь Струнин со стороны «Банки».

Глеб Алексеев сфолил на Володе, тот в ответ снял свою футболку и предложил ее хавбеку «Банки». Алексеев начал топтать футболку, за что Володя ударил его ногой под зад. К месту конфликта молниеносно подскочил Игорь Струнин и зарядил Володе локтем в лицо.

«Увидел, что Володя замахивается на Глеба. Во-первых, он спровоцировал. Меня перекрыло эмоционально. В моменте выбрал агрессивное решение. Надо было делать по-другому. Но надо было вступиться за Глеба », – рассказал Струнин Спортсу” после матча.

Все трое получили прямые красные, но это не все. Президент Медиалиги Николай Осипов рассказал «Крысеве», что Володя может получить еще один-два матча дисквала, а Струнину грозит дисквалификация до конца сезона.

«Банка» взяла красный мяч при счете 4:2 – и сгорела 10:4. Покер у рэпера Гуди

После гола Прокопа «Банка» решила взять красный мяч, гол которым считается за два. Логика понятная: команда проигрывала 4:2, а красным проще сравнять и даже выйти вперед. Но что-то пошло не по плану – красным мячом забил форвард «РМ» Гуди. Через полторы минуты снова он – вколотил головой.

Затем забил хавбек «Родина Медиа» Родя – 10:2. «Банка» отыграла один мяч, но все равно проиграла период с красным мячом со счетом 6:2 .

Голы Гуди – знаковые. Дмитрий Гусаков – рэпер, в профессиональном футболе не сыграл ни секунды, а в медийный попал благодаря созданию клуба GOATS. Президента редко выпускали даже в собственной команде – за четыре сезона Медиалиги один гол. В Кубок Лиги «Козлов» не взяли, и Гуди в аренду перешел в «Родину Медиа».

На вечер субботы Гуди 4 гола в Кубке Лиги – больше, чем у Алишера Рахимова (MVP пятого сезона), Кутуза (лучшего бомбардира Медиалиги), Дмитрия Ефремова (экс-ЦСКА), Игоря Киреева (играл за Ростов в ЛЧ).

Исторический скриншот.

Президент «Родины Медиа» сыграл за «Банку» – и не забил пенальти на последних секундах

Текила, основатель и президент «Родины Медиа», заявлен за «Банку» в качестве форварда. Трансфер случился еще летом, когда было неясно, пересекутся ли команды.

На матч против «Родины» Текила остался в «Банке» и отыгрывал роль соперника родного клуба. Например, отказался от рукопожатия с Мурой – капитаном «РМ». И позировал в камеру с логотипом «Банки» – ощущения такие, как если бы Леонид Федун вышел в футболке «Зенита».

«Двоякие чувства: неприятно смотреть на расстроенные лица Тары [Дмитрия Тарасова], Андрея Константиновича Каряки. Мы в одной команде. Всю неделю они рофлили и угорали над «Банкой», я говорил, что не надо так. Они вышли – мне руку не пожали », – говорил Текила телеграм-каналу «Шугар».

У Текилы была возможность забить своему клубу. При безопасном для «Родины Медиа» счете 10:2 в их ворота поставили пенальти. Но Текила пробил на удобной для вратаря высоте и уникального гола не случилось.

Рекорд Медиалиги по голам в одном матче

10:4 – еще никогда в рамках Медиалиги не забивали так много в одном матче. Прошлый рекорд принадлежит битве «Матч ТВ» и «На Спорте» в первом сезоне – команда телеканала проиграла 0:8.

В обоих матчах играл Текила (в первом – за «На Спорте») и Роман Нагучев (оба раза – за проигравшую команду).

«Я потерпел два самых крупных поражения в истории Медиалиги 0:8 и 4:10. И каждый раз на поле были эти двое! Проклятье!» – грустил Нагучев.

Лучший матч в этом сезоне Медиалиги?

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Фото: телеграм-канал «Он Эйр»