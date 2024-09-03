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Радимов больше не главный в «ЧП», 2Drots подписали Гатагова. Летние трансферы медиафутбола

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Собрали главное.

Трансферное окно в медиафутболе закрылось. Команды даже сыграли в обновленных составах в первом туре Winline Кубка Медиалиги и Кубка Надежды.

Ниже – главные перестановки, случившиеся за лето 2024-го: от Ефремова в «Амкале» до новой должности Радимова в «Чисто Питер».

Интригующие профи

Антон Терехов, в 2Drots. 26 лет, крайний форвард

Перспективный воспитанник «Динамо», карьера которого в РПЛ ограничилась 40 матчами – из-за двух разрывов крестов. С лета 2024-го Терехов в 2Drots: сыграл в двух матчах Кубка России один в Кубке Лиги, забил победные «Строгино» и «Амкалу».

Кирилл Набабкин, в СКА. 37 лет, правый защитник

Легенда ЦСКА теперь и в медиафутболе. Этим летом Набабкин ожидал предложений из РПЛ, но получил от СКА Басты. Набабкин будет играть с другими экс-звездами РПЛ – Жирковым и Гранатом. Кирилла представили стильным видео.

Владимир Обухов, в ФК 10. 32 года, центральный нападающий

Воспитанник «Спартака» с пятью матчами за первую команду и еще 17 – за молодежную сборную России. Вообще-то Обухов был неплох и в профи. В сезоне-2023/24 он забил за «Оренбург» три мяча в РПЛ и два – в Кубке России. Переход в медиафутбол Владимир объяснил так: хочет жить в Москве, рядом с семьей.

За место единственного центрфорварда Обухов будет конкурировать с Кутузом – лучшим форвардом медиафутбола.

Дмитрий Ефремов, в «Амкал». 29 лет, крайний полузащитник

Когда-то перспективный хавбек ЦСКА, выходивший на замену в команде с Думбия и Тошичем. У Ефремова 54 матча за ЦСКА, в Лиге чемпионов он играл против «Реала» и «Манчестер Сити». Теперь Ефремов будет играть в Кубке Медиалиги с Кузей и Левшуком – если наберет форму

Андрей Панюков, в «Родину Медиа». 29 лет, центральный нападающий

Еще один в прошлом перспективный игрок. Панюков стартовал в «Динамо» ( 6 матчей в РПЛ), пробовал в Европе – в «Аяччо» и «Браге». За французов даже отыграл 23 игры и забил шесть мячей в Лиге 2.

Теперь Панюков в «Родине Медиа» – команде Дмитрия Тарасова и Андрея Каряки.

Валерий Соломаха, в «Титан». 25 лет, центральный нападающий

Бывший форвард «Эгриси», ушедший в профи. В третьем сезоне Медиалиги Соломаха отпрашивался из «Родины» (Первая лига), чтобы помочь «Эгриси». Получилось классно: 2 гола и ассист против «Денег». Соломаха поставил профессиональную карьеру на паузу и вернулся в медиафутбол – но не в «Эгриси», а в «Титан».

Звездные трансферы внутри Медиалиги

Алан Гатагов, из FC Bus в 2Drots. 33 года, атакующий полузащитник

Внезапный трансфер. В медиафутболе Гатагов жил только в FC Bus – сначала как главный тренер, затем как президент. Но проект заморожен до весны, и Алан двинул в 2Drots. 

Возможно, усиление не только медийное – Гатагов несколько раз играл за  FC Bus и даже отдал ассист. Но в первом туре он на поле не появился.

Игорь Струнин, из «Эгриси» в «Банку». 27 лет, атакующий полузащитник

Глеб Алексеев, из «Эгриси» в «Банку». 27 лет, центральный полузащитник

Вадим Сменчугов, из «Эгриси» в Lit Energy. 27 лет, вингер

Три игрока старта «Эгриси» ушли в аренду.

Крайний форвард Вадим Сменчугов – полезная атакующая опция, 2 гола и 4 ассиста в пятом сезоне Медиалиги.

Игорь Струнин – капитан и лидер, 10 лет в «Эгриси», считается одним из лучших атакующих хавов лиги.

Глеб Алексеев – вице-капитан и важный игрок центра поля.

Алексеев и Струнин не сработались с новым главным тренером «Эгриси», а Смечугов решил сменить обстановку. У всех только аренда, и после осенних кубков они вернутся в клуб.

Эйтан, из 2Drots в Fight Nights

Вагабонд, из 2Drots в «Народную Команду»

Медийные аренды. Эйтан и Вагабонд – звезды 2Drots, которые давно не проходят даже в запас. Вероятнее всего, они будут прокачивать медийность новых клубов. 

Метод надежный. Осенью 2023-го звезда 2Drots Крап уходил в аренду в «Народную» – каждый эпизод сериала о Крапе собирал по 100 тысяч на ютубе клуба. Будут ли Эйтан и Вага настолько эффективными?

Корш, из 2Drots в «Чисто Питер». 22 года, вингер

Еще одна аренда звезды 2Drots. В отличие от Вагабонда и Эйтана, Корш все-таки поиграл в Медиалиге: в первом сезоне он был звездой и даже забивал в финале. После попробовал себя в профи – в питерском «Динамо» – но там не пошло. В 2Drots игрового времени тоже не много, за ним Коршунов ушел в аренду в «Чисто Питер».

Карат, из «Амкала» в СКА. 25 лет, центральный нападающий

Недооцененный, но фактурный форвард. Он не пригодился Сослану Гатагову в «Амкале», но классно съездил в аренду в FC Bus – два гола в пятом сезоне, в том числе гол ножницами «Амкалу». Гатагова уже нет в «Амкале», но Карат решил попробовать себя в СКА Басты. 

Табриз Мирзоалиев, из «БроукБойз» в Fight Nights. 21 год, атакующий полузащитник

Перспективный атакующий полузащитник, юркий (165 сантиметров) и техничный. Табо в «Броуках» с третьего сезона в Медиалиге, но после травмы в пятом сезоне переместился в запас. В Fight Nights он перешел в аренду, для игровой практики. 

Иван Воробьев, из DMedia в ФК «10». 22 года, вингер

Топ-усиление для «Десятки». Воробьев – открытие пятого сезона Медиалиги. Он разрывал за белорусский DMedia – 4 гола и два ассиста в 10 матчах. Забавно, что перед сезоном МФЛ Воробьев мог оказаться в клубе из второй лиги Беларуси – но отказал ради DMedia.

В «Десятке Воробьев» стартовал классно – два ассиста в первом туре.

Руслан Розыев, из «Коней» в «БроукБойз». 21 год, атакующий полузащитник

Еще одно открытие пятого сезона. Розыев тащил «Коней» и забил за них три мяча (были даже красивые экземпляры). Он успел дебютировать за «Броуков» в Кубке России, но травмировался в первом же матче.

Алексей Клюкин, из «Эгриси» в «Родину Медиа». 27 лет, вратарь

Клюкин провел за «Эгриси» выдающийся четвертый сезон Медиалиги: две выигранные серии буллиталити и бронза. Это подбросило Клюкина в разряд топ-голкиперов. Пятый сезон он провел в «Эгриси», но когда клуб пролетел мимо Кубка Лиги – двинул в «Родину Медиа». Трансфер получился шумный: пришлось обращаться в КДК, который разрешил переход, но только за 225 тысяч рублей.

Тренеры и персонал

Юрий Жирков – тренер СКА

Жирков в Медиалиге с пятого сезона, отыграл два матча за FC Bus. Юрия анонсировали как нового тренера СКА, но кажется, что он будет играющим – 17 минут в 1-м туре.

Владислав Радимов – спортивный директор «Чисто Питер»

Радимов тренировал «ЧП» с момента появления клуба, выводил в1/8 финала Медиалиги, но летом перешел на работу спортивным директором. Место тренера занял Денис Бушуев – воспитанник «Зенита», игравший в одной команде с Кержаковым, а затем в Германии работавший в штабе «Мюнхен»-1860 с Юлианом Нагельсманном. Вау. 

Радимов останется в структуре «Чисто Питер» играющим спортивным директором. Ждем дебюта на поле?

Виталий Миллер и Арт По – в СКА

Авторы успеха FC Bus в пятом сезоне Медиалиги. Миллер – перспективный тренер, выигрывал бронзу МФЛ-3 с «Амкалом» и пошумел с FC Bus в МФЛ-5. Например, разгромил тот же «Амкал» – 4:1.

Арт По – перспективный контентмейкер. Снимал низкобюджетные, но креативные видео. Например, презентацию Жиркова в FC Bus.

Илья Лисицын – новый главный «Народной Команды»

Самый успешный главный тренер в истории «Эгриси» – победа над 2Drots и бронза четвертого сезона – покинул клуб. Как выяснилось позже, не только из-за плохих результатов, но и из-за напряжения в раздевалке. Теперь Лисицын тренирует «Народную Команду» в Кубке Надежды.

Оказалось, что у Лисицына есть связь со «Спартаком» – матчи на ветеранском турнире с Романцевым, Ярцевым и Дасаевым. 

Антон Михашенок – новый главный в «Эгриси»

Лисицына заменил Антон Михашенок. Нетипичный выбор: Антон был популярным спортивным журналистом и писал о тактике, а затем попробовал себя тренером. Михашенок работал в штабах Гончаренко в ЦСКА и Слуцкого в «Рубине», тренировал сам в Белоруссии. 

«Эгриси» – первый опыт в медиафутболе. Цель на сезон – победа в Кубке Надежды. 

Игорь Звездин и Артем Хачатурян – в Rocket Team

Самый продуктивный дуэт тренера и спортивного директора в истории Медиалиги. Звездин и Хачатурян пришли в «БроукБойз» весной 2023-го и создали суперкоманду, которая выходила в финал семи турниров подряд (последний – уже без их участия). Теперь дуэт в Rocket Team. По словам президента Медиалиги, именно благодаря Звездину и Хачатуряну «рокетов» пригласили в Кубок Медиалиги.

Виталий Панов – новый главный в «Амкале»

Летом Сослан Гатагов покинул «Амкал» из-за противоречий с командой. Новым главным тренером назначили Виталия Панова – бывшего тренера «Волгаря», «Акрона» и «Челябинска». Пока получается классно: игроки в восторге, команда играет в прессинг, а «Амкал» – единственный из медийных, добравшийся до 1/64 Кубка России.

Новые турниры Медиалиги: один – с аутами ногами и без офсайдов, другой – по швейцарской системе

20 тысяч на трибунах и другие хайлайты из «Амкал» – 2Drots в «Лужниках»

Фото: Winline Медиалига; телеграм-канал «Амкала»; телеграм-канал «СКА-Ростов»; телеграм-канал «Чисто Питер»

трансферы
logoАлан Гатагов
logoВагабонд
logoЭйтан Виейра
logoИван Коршунов
logoКарат
Иван Воробьев
logoРуслан Розыев
logoАлексей Клюкин
logoАнтон Терехов
logoДмитрий Ефремов
logoВладимир Обухов
logoАндрей Панюков
logoКирилл Набабкин
logoИгорь Струнин
Вадим Сменчугов
Глеб Алексеев
Валерий Соломаха
logoЧисто Питер
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Илья Лисицын
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Антон Михашенок
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