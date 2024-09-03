Радимов больше не главный в «ЧП», 2Drots подписали Гатагова. Летние трансферы медиафутбола

Собрали главное.

Трансферное окно в медиафутболе закрылось. Команды даже сыграли в обновленных составах в первом туре Winline Кубка Медиалиги и Кубка Надежды.

Ниже – главные перестановки, случившиеся за лето 2024-го: от Ефремова в «Амкале» до новой должности Радимова в «Чисто Питер».

Интригующие профи

Антон Терехов, в 2Drots. 26 лет, крайний форвард

Перспективный воспитанник «Динамо», карьера которого в РПЛ ограничилась 40 матчами – из-за двух разрывов крестов. С лета 2024-го Терехов в 2Drots: сыграл в двух матчах Кубка России один в Кубке Лиги, забил победные «Строгино» и «Амкалу».

Кирилл Набабкин, в СКА. 37 лет, правый защитник

Легенда ЦСКА теперь и в медиафутболе. Этим летом Набабкин ожидал предложений из РПЛ, но получил от СКА Басты. Набабкин будет играть с другими экс-звездами РПЛ – Жирковым и Гранатом. Кирилла представили стильным видео .

Владимир Обухов, в ФК 10. 32 года, центральный нападающий

Воспитанник «Спартака» с пятью матчами за первую команду и еще 17 – за молодежную сборную России. Вообще-то Обухов был неплох и в профи. В сезоне-2023/24 он забил за «Оренбург» три мяча в РПЛ и два – в Кубке России. Переход в медиафутбол Владимир объяснил так: хочет жить в Москве, рядом с семьей.

За место единственного центрфорварда Обухов будет конкурировать с Кутузом – лучшим форвардом медиафутбола.

Дмитрий Ефремов, в «Амкал». 29 лет, крайний полузащитник

Когда-то перспективный хавбек ЦСКА, выходивший на замену в команде с Думбия и Тошичем. У Ефремова 54 матча за ЦСКА, в Лиге чемпионов он играл против «Реала» и «Манчестер Сити». Теперь Ефремов будет играть в Кубке Медиалиги с Кузей и Левшуком – если наберет форму .

Андрей Панюков, в «Родину Медиа». 29 лет, центральный нападающий

Еще один в прошлом перспективный игрок. Панюков стартовал в «Динамо» ( 6 матчей в РПЛ), пробовал в Европе – в «Аяччо» и «Браге». За французов даже отыграл 23 игры и забил шесть мячей в Лиге 2.

Теперь Панюков в «Родине Медиа» – команде Дмитрия Тарасова и Андрея Каряки.

Валерий Соломаха, в «Титан». 25 лет, центральный нападающий

Бывший форвард «Эгриси», ушедший в профи. В третьем сезоне Медиалиги Соломаха отпрашивался из «Родины» (Первая лига), чтобы помочь «Эгриси». Получилось классно: 2 гола и ассист против «Денег». Соломаха поставил профессиональную карьеру на паузу и вернулся в медиафутбол – но не в «Эгриси», а в «Титан».

Звездные трансферы внутри Медиалиги

Алан Гатагов, из FC Bus в 2Drots. 33 года, атакующий полузащитник

Внезапный трансфер. В медиафутболе Гатагов жил только в FC Bus – сначала как главный тренер, затем как президент. Но проект заморожен до весны, и Алан двинул в 2Drots.

Возможно, усиление не только медийное – Гатагов несколько раз играл за FC Bus и даже отдал ассист. Но в первом туре он на поле не появился.

Игорь Струнин, из «Эгриси» в «Банку». 27 лет, атакующий полузащитник

Глеб Алексеев, из «Эгриси» в «Банку». 27 лет, центральный полузащитник

Вадим Сменчугов, из «Эгриси» в Lit Energy. 27 лет, вингер

Три игрока старта «Эгриси» ушли в аренду.

Крайний форвард Вадим Сменчугов – полезная атакующая опция, 2 гола и 4 ассиста в пятом сезоне Медиалиги.

Игорь Струнин – капитан и лидер, 10 лет в «Эгриси», считается одним из лучших атакующих хавов лиги.

Глеб Алексеев – вице-капитан и важный игрок центра поля.

Алексеев и Струнин не сработались с новым главным тренером «Эгриси», а Смечугов решил сменить обстановку. У всех только аренда, и после осенних кубков они вернутся в клуб.

Эйтан, из 2Drots в Fight Nights

Вагабонд, из 2Drots в «Народную Команду»

Медийные аренды. Эйтан и Вагабонд – звезды 2Drots, которые давно не проходят даже в запас. Вероятнее всего, они будут прокачивать медийность новых клубов.

Метод надежный. Осенью 2023-го звезда 2Drots Крап уходил в аренду в «Народную» – каждый эпизод сериала о Крапе собирал по 100 тысяч на ютубе клуба. Будут ли Эйтан и Вага настолько эффективными?

Корш, из 2Drots в «Чисто Питер». 22 года, вингер

Еще одна аренда звезды 2Drots. В отличие от Вагабонда и Эйтана, Корш все-таки поиграл в Медиалиге: в первом сезоне он был звездой и даже забивал в финале. После попробовал себя в профи – в питерском «Динамо» – но там не пошло. В 2Drots игрового времени тоже не много, за ним Коршунов ушел в аренду в «Чисто Питер».

Карат, из «Амкала» в СКА. 25 лет, центральный нападающий

Недооцененный, но фактурный форвард. Он не пригодился Сослану Гатагову в «Амкале», но классно съездил в аренду в FC Bus – два гола в пятом сезоне, в том числе гол ножницами «Амкалу». Гатагова уже нет в «Амкале», но Карат решил попробовать себя в СКА Басты.

Табриз Мирзоалиев, из «БроукБойз» в Fight Nights. 21 год, атакующий полузащитник

Перспективный атакующий полузащитник, юркий (165 сантиметров) и техничный. Табо в «Броуках» с третьего сезона в Медиалиге, но после травмы в пятом сезоне переместился в запас. В Fight Nights он перешел в аренду, для игровой практики.

Иван Воробьев, из DMedia в ФК «10». 22 года, вингер

Топ-усиление для «Десятки». Воробьев – открытие пятого сезона Медиалиги. Он разрывал за белорусский DMedia – 4 гола и два ассиста в 10 матчах. Забавно, что перед сезоном МФЛ Воробьев мог оказаться в клубе из второй лиги Беларуси – но отказал ради DMedia.

В «Десятке Воробьев» стартовал классно – два ассиста в первом туре.

Руслан Розыев, из «Коней» в «БроукБойз». 21 год, атакующий полузащитник

Еще одно открытие пятого сезона. Розыев тащил «Коней» и забил за них три мяча (были даже красивые экземпляры). Он успел дебютировать за «Броуков» в Кубке России, но травмировался в первом же матче.

Алексей Клюкин, из «Эгриси» в «Родину Медиа». 27 лет, вратарь

Клюкин провел за «Эгриси» выдающийся четвертый сезон Медиалиги: две выигранные серии буллиталити и бронза. Это подбросило Клюкина в разряд топ-голкиперов. Пятый сезон он провел в «Эгриси», но когда клуб пролетел мимо Кубка Лиги – двинул в «Родину Медиа». Трансфер получился шумный: пришлось обращаться в КДК, который разрешил переход, но только за 225 тысяч рублей.

Тренеры и персонал

Юрий Жирков – тренер СКА

Жирков в Медиалиге с пятого сезона, отыграл два матча за FC Bus. Юрия анонсировали как нового тренера СКА, но кажется, что он будет играющим – 17 минут в 1-м туре.

Владислав Радимов – спортивный директор «Чисто Питер»

Радимов тренировал «ЧП» с момента появления клуба, выводил в1/8 финала Медиалиги, но летом перешел на работу спортивным директором. Место тренера занял Денис Бушуев – воспитанник «Зенита», игравший в одной команде с Кержаковым, а затем в Германии работавший в штабе «Мюнхен»-1860 с Юлианом Нагельсманном. Вау.

Радимов останется в структуре «Чисто Питер» играющим спортивным директором. Ждем дебюта на поле?

Виталий Миллер и Арт По – в СКА

Авторы успеха FC Bus в пятом сезоне Медиалиги. Миллер – перспективный тренер, выигрывал бронзу МФЛ-3 с «Амкалом» и пошумел с FC Bus в МФЛ-5. Например, разгромил тот же «Амкал» – 4:1.

Арт По – перспективный контентмейкер. Снимал низкобюджетные, но креативные видео. Например, презентацию Жиркова в FC Bus.

Илья Лисицын – новый главный «Народной Команды»

Самый успешный главный тренер в истории «Эгриси» – победа над 2Drots и бронза четвертого сезона – покинул клуб. Как выяснилось позже, не только из-за плохих результатов, но и из-за напряжения в раздевалке. Теперь Лисицын тренирует «Народную Команду» в Кубке Надежды.

Оказалось, что у Лисицына есть связь со «Спартаком» – матчи на ветеранском турнире с Романцевым, Ярцевым и Дасаевым.

Антон Михашенок – новый главный в «Эгриси»

Лисицына заменил Антон Михашенок. Нетипичный выбор: Антон был популярным спортивным журналистом и писал о тактике, а затем попробовал себя тренером. Михашенок работал в штабах Гончаренко в ЦСКА и Слуцкого в «Рубине», тренировал сам в Белоруссии.

«Эгриси» – первый опыт в медиафутболе. Цель на сезон – победа в Кубке Надежды.

Игорь Звездин и Артем Хачатурян – в Rocket Team

Самый продуктивный дуэт тренера и спортивного директора в истории Медиалиги. Звездин и Хачатурян пришли в «БроукБойз» весной 2023-го и создали суперкоманду, которая выходила в финал семи турниров подряд (последний – уже без их участия). Теперь дуэт в Rocket Team. По словам президента Медиалиги, именно благодаря Звездину и Хачатуряну «рокетов» пригласили в Кубок Медиалиги.

Виталий Панов – новый главный в «Амкале»

Летом Сослан Гатагов покинул «Амкал» из-за противоречий с командой. Новым главным тренером назначили Виталия Панова – бывшего тренера «Волгаря», «Акрона» и «Челябинска». Пока получается классно: игроки в восторге, команда играет в прессинг, а «Амкал» – единственный из медийных, добравшийся до 1/64 Кубка России.

Новые турниры Медиалиги: один – с аутами ногами и без офсайдов, другой – по швейцарской системе

20 тысяч на трибунах и другие хайлайты из «Амкал» – 2Drots в «Лужниках»

Фото: Winline Медиалига; телеграм-канал «Амкала»; телеграм-канал «СКА-Ростов»; телеграм-канал «Чисто Питер»