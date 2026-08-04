Защитник 2Drots Мороз о Кубке России: «Кто-нибудь из медиаклубов дойдет до команды РПЛ в этом розыгрыше»

Константин Морозов: кто-нибудь из медиаклубов дойдет до команды РПЛ в Кубке России.

Защитник 2Drots Константин «Мороз» Морозов высказался об участии клубов WINLINE Медиалиги в FONBET Кубке России.

В первом раунде Кубка России участвовали пять медиакоманд: СКА, ФК «10», 2Drots, «Фанком БроукБойз» и «Красное Знамя-СиндЕкат». Все прошли во второй раунд.

«Думаю, что кто-нибудь из медиаклубов дойдет до команды РПЛ в этом розыгрыше Кубка России. Я очень переживал, что кто-то может вылететь уже в первом раунде.



Хочется, чтобы все команды прошли как можно дальше в этом розыгрыше турнира, чтобы о нашей лиге говорили как можно больше. Буду переживать за всех», – сказал Мороз.

2Drots сыграет с «Шумбратом» на «Мордовия Арене»! Расписание медиаклубов во втором раунде Кубка России